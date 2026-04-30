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Jueves, 30 Abril 2026

El intendente Omar Félix acompañó la asunción de los nuevos concejales de San Rafael

El Intendente Omar Félix acompañó esta tarde la asunción de los nuevos concejales de San Rafael en el recinto del HCD.

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Juraron los nuevos concejales Sanrafaelinos

En el marco de la renovación de bancas en el HCD, se llevó a cabo el acto de asunción de los nuevos ediles que integrarán el cuerpo legislativo local.

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El HCD San Rafael renueva concejales, estos son los que dejan su banca

Samuel Barcudi deja su banca tras cuatro años.

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Ya son 28 las denuncias de Salud contra padres antivacunas: cuántos decidieron cambiar su actitud

El Ministerio encabeza una cruzada contra los padres que se nieguen a vacunar. Unos 10 casos denunciados ya vacunaron a sus hijos.

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Irrigación anuncia las asambleas ordinarias a usuarios de inspecciones de cauce

El Departamento General de Irrigación informa que durante mayo se realizarán asambleas ordinarias de usuarios en las Inspecciones de Cauce de toda la provincia para aprobar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 e Informe de Comisión de Vigilancia; y asambleas extraordinarias de Distribución 2026 (Resol. Nº 147/14 HTA).

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Avanza el Plan Chapeaurouge 2026 en Alvear

La Municipalidad de General Alvear avanza con el Plan Chapeaurouge 2026, una iniciativa orientada a la reconversión y fortalecimiento de la matriz productiva del departamento.

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Irrigación avanza contra las pérdidas de agua con una obra clave en San Carlos

El organismo del agua puso en marcha la obra “Modernización del Sistema de Riego Canal Calise – Segundo llamado”, una intervención estratégica que transformará el sistema hídrico en la cuenca del río Tunuyán Superior.

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El plan de asfalto muncipal llegó a las calles del barrio AMSA

El Municipio de San Rafael sigue en marcha con el plan de asfalto. En las últimas horas quedaron pavimentadas las calles del barrio AMSA de Ciudad.

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Carapacho: la experiencia educativa de alumnos de la Escuela Calzada en Malargüe

La propuesta permitió que estudiantes vivieran durante dos jornadas actividades educativas y recreativas en contacto con la naturaleza, fortaleciendo el aprendizaje fuera del aula.

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El municipio y el inta brindan capacitaciones para emprendedores

En un trabajo conjunto entre la Municipalidad de San Rafael y la sede local del INTA se viene trabajando en diversas capacitaciones para potenciar los microemprendimientos.

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El HCD San Rafael renueva concejales, estos son los que dejan su banca

Samuel Barcudi deja su banca tras cuatro años.

El HCD de San Rafael concretó la renovación parcial de sus bancas, en una sesión donde el concejal Samuel Barcudi se despidió del cuerpo tras cuatro años de gestión, dos de ellos como presidente.

Durante su discurso, Barcudi definió esta etapa como “muy significativa” y destacó que fueron “años intensos de trabajo, de debates y de desafíos” . Además, remarcó la importancia del diálogo en la función pública: “Gobernar y legislar también implica escuchar, comprender y construir en conjunto”.

El ex edil agradeció a los vecinos por el acompañamiento y valoró tanto el apoyo como las críticas, señalando que enriquecen la tarea legislativa. También reconoció a sus pares y subrayó que: “la democracia se fortalece cuando las diferencias conviven con respeto”.

En un mensaje a los nuevos concejales, sostuvo que el HCD “es la casa del pueblo” y un ámbito clave donde “se define el rumbo de San Rafael”.

Finalmente, confirmó su regreso a la actividad privada, aunque dejó en claro que mantendrá su compromiso con la comunidad: “La verdadera política es la que se hace para servir al pueblo”.

Mariano Cámara repasó su labor legislativa y agradeció a los vecinos tras finalizar su mandato como concejal.

Al concluir su etapa en el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, el concejal Mariano Cámara compartió un balance del trabajo realizado durante sus dos años de mandato y expresó su agradecimiento a los vecinos por la confianza brindada y por acercarle sus inquietudes en cada punto del departamento.

Entre los proyectos más destacados, mencionó iniciativas vinculadas a la seguridad, como controles viales, pedidos para fortalecer dependencias policiales y medidas preventivas en eventos deportivos.

En materia de salud y accesibilidad, remarcó propuestas para incorporar salas de espera inclusivas, protocolos especiales para niños con Trastorno del Espectro Autista y mejoras en rampas para personas con movilidad reducida.

También destacó acciones relacionadas con la diversión nocturna, el turismo y el ordenamiento vial para contingentes que visitan San Rafael.

Finalmente, puso en valor el programa de capacitación laboral para personas privadas de la libertad en la Unidad Penal Nº10 y la entrega de kits de seguridad en escuelas de ciudad y distritos.

De esta manera, Cámara cerró su etapa legislativa resaltando el trabajo conjunto con la comunidad y las iniciativas impulsadas durante su gestión.

Pamela Torres se despidió del Concejo Deliberante y destacó la política como herramienta de servicio

En el marco de la sesión de renovación de concejales, donde asumieron los nuevos ediles, la concejal Pamela Torres se despidió del HCD de San Rafael con un mensaje cargado de agradecimiento y reflexión sobre su paso por el recinto.

Durante su intervención, agradeció a los sanrafaelinos por la confianza depositada para representarlos, y destacó que haber sido su voz en el Concejo significó el mayor honor y una gran responsabilidad.

También expresó su reconocimiento a compañeros de bloque, pares, equipo de trabajo, dirigentes, trabajadores del Concejo y del Municipio, además de dedicar un especial agradecimiento a su familia y amigos por el acompañamiento permanente.

En su discurso, Torres remarcó que muchos de los proyectos impulsados durante su mandato nacieron del contacto directo con vecinos, reafirmando su convicción de que la política solo tiene sentido cuando escucha y brinda respuestas concretas.

Finalmente, aseguró que cerró esta etapa con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso y vocación de servicio, y deseó a quienes continúan en funciones que nunca pierdan el vínculo con la comunidad.

Adriana Napolitano se despidió del Concejo Deliberante tras finalizar su mandato

En el marco de la sesión realizada este jueves 30, el HCD concretó la finalización del mandato de algunos de sus integrantes y la asunción de nuevos concejales.

Entre ellos, la concejal del bloque UCR–FCM, Adriana Napolitano, se despidió de su banca luego de dos años de gestión, etapa en la que se destacó por su trabajo cercano con vecinos, instituciones, clubes y escuelas del departamento, atendiendo sus realidades y necesidades.

Durante su intervención en el recinto, Napolitano dejó un mensaje cargado de reflexión y continuidad: “Hoy se cierra una puerta para dar paso a que se abra otra”, expresó, al tiempo que valoró la oportunidad de haber trabajado junto a sus pares “por mi querido San Rafael”.

En su despedida, la edil subrayó el aprendizaje adquirido durante su paso por el cuerpo legislativo y aseguró haberse desempeñado con responsabilidad: “Me voy con aprendizaje y la tranquilidad de haber trabajado con compromiso”.

Finalmente, reafirmó su vocación de servicio y su intención de continuar vinculada a la vida pública: “No voy a bajar los brazos. Esto recién comienza”.

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