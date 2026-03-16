Paso Las Leñas: el Concejo Deliberante articula acciones con instituciones para impulsar el proyecto

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Lunes, 16 Marzo 2026

Lunes 16 de marzo: se suspenden las clases presenciales en Malargüe

La medida es para los turnos vespertino y nocturno debido al viento Zonda. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Lunes 16 de marzo: se suspenden las clases presenciales en Malargüe

Patrullajes preventivos en San Rafael: dos aprehendidos tras amenazas con un arma

La intervención se originó tras un siniestro vial que derivó en una pelea en la vía pública. Personal de Motorizada interceptó el vehículo involucrado y aprehendió a los responsables.

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Docentes se capacitan en plataformas educativas que incorporan IA

Se desarrollarán en cada oasis de la provincia. En esta ocasión, docentes de San Rafael trabajaron sobre Mendoza Aumentada y Cumbre. El objetivo es potenciar el uso de inteligencia artificial en las aulas para fortalecer la calidad educativa en los trayectos escolares.

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Convenio para impulsar prácticas formativas entre el Municipio y la Escuela de Agricultura

La Municipalidad de General Alvear y la Escuela de Agricultura, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional destinado a fortalecer las prácticas profesionalizantes de los estudiantes, vinculadas a la producción vitivinícola. La iniciativa se desarrollará principalmente en la Finca Modelo Faraón, donde los alumnos podrán realizar tareas propias del manejo del viñedo y participar en distintos procesos productivos.

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Capacitación en manipulación de alimentos para el programa de catering neurodivergente

Se realizó una capacitación en manipulación de alimentos destinada a participantes del servicio de catering neurodivergente que depende de la Asesoría de Discapacidad de la Municipalidad. La actividad forma parte del proceso de formación que busca fortalecer el desarrollo laboral de quienes integran este programa.

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General Alvear: la Policía de Mendoza realizó la segunda intervención con Taser 7 fuera de las FOE

El procedimiento fue realizado por personal de Motorizada del departamento. El dispositivo se utilizó en modo disuasivo para reducir a un hombre que se resistió a la aprehensión y forma parte de los últimos equipos de baja letalidad incorporados por la provincia.

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Mendoza se promocionó en la Expo Turismo Internacional de Panamá

La provincia de Mendoza participó en la Expo Turismo Internacional de Panamá con presencia institucional y un stand propio de promoción del destino, consolidando su estrategia de posicionamiento en mercados internacionales y fortaleciendo vínculos con actores clave del sector turístico de la región.

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Oferta Educativa: postergada hasta nueva fecha

Ante una decisión conjunta entre el Consejo Regional de Educación Superior y la Coordinación de Juventud, a causa de las malas condiciones climáticas se determinó la postergación de la Expo Oferta Educativa planificada para esta tarde en la Plaza San Martín.

Oferta Educativa: postergada hasta nueva fecha

San Rafael tendrá un nuevo vuelo, horarios hacia y desde Buenos Aires

Gracias a gestiones realizadas por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, conjuntamente con Aerolíneas Argentina, la empresa realizó modificaciones en la programación de vuelos desde Buenos Aires a San Rafael y viceversa.

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Paso Las Leñas: el Concejo Deliberante articula acciones con instituciones para impulsar el proyecto

Este lunes 16 de marzo se realizó en el Concejo Deliberante de San Rafael la primera reunión 2026 de la Comisión Paso Las Leñas, un espacio que reúne a distintas instituciones del departamento para seguir impulsando este proyecto estratégico para el sur mendocino.

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Este lunes 16 de marzo se realizó en el Concejo Deliberante de San Rafael la primera reunión 2026 de la Comisión Paso Las Leñas, un espacio que reúne a distintas instituciones del departamento para seguir impulsando este proyecto estratégico para el sur mendocino.

Del encuentro participaron representantes de APROCAM, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la Dirección de Turismo, el Centro de Despachantes de Aduana, Diario San Rafael y concejales del Honorable Concejo Deliberante.

Durante la reunión se compartieron avances y propuestas para fortalecer las gestiones vinculadas al desarrollo del paso internacional. Entre las acciones previstas se mencionaron instancias de difusión, la elaboración de material informativo y la organización de futuros encuentros con autoridades nacionales.

Los concejales Samuel Barcudi y Adrián Reche participaron del encuentro acompañando el trabajo institucional que se desarrolla desde el cuerpo legislativo local.

En ese marco, el concejal Samuel Barcudi destacó la importancia de la participación de distintos sectores de la comunidad. “Estuvieron presentes representantes de distintas instituciones que están involucradas y que son representativas de San Rafael. El objetivo es aumentar el desarrollo del sur mendocino y darle la importancia y la visualización que merece este paso internacional”, señaló.

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Tel: 260-4419200 - Mail: sergiowaltermiranda@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 