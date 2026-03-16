Paso Las Leñas: el Concejo Deliberante articula acciones con instituciones para impulsar el proyecto

Este lunes 16 de marzo se realizó en el Concejo Deliberante de San Rafael la primera reunión 2026 de la Comisión Paso Las Leñas, un espacio que reúne a distintas instituciones del departamento para seguir impulsando este proyecto estratégico para el sur mendocino.

Del encuentro participaron representantes de APROCAM, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la Dirección de Turismo, el Centro de Despachantes de Aduana, Diario San Rafael y concejales del Honorable Concejo Deliberante.

Durante la reunión se compartieron avances y propuestas para fortalecer las gestiones vinculadas al desarrollo del paso internacional. Entre las acciones previstas se mencionaron instancias de difusión, la elaboración de material informativo y la organización de futuros encuentros con autoridades nacionales.

Los concejales Samuel Barcudi y Adrián Reche participaron del encuentro acompañando el trabajo institucional que se desarrolla desde el cuerpo legislativo local.

En ese marco, el concejal Samuel Barcudi destacó la importancia de la participación de distintos sectores de la comunidad. “Estuvieron presentes representantes de distintas instituciones que están involucradas y que son representativas de San Rafael. El objetivo es aumentar el desarrollo del sur mendocino y darle la importancia y la visualización que merece este paso internacional”, señaló.