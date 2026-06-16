El municipio refuerza acciones preventivas con puesteros del secano y zonas cordilleranas ante la llegada del invierno

En el marco del Plan Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastres de San Rafael, el Municipio intensifica las acciones de prevención y preparación en distritos y parajes alejados, con especial atención en las zonas más expuestas a fenómenos climáticos durante la temporada invernal.

Este viernes equipos de Defensa Civil y de la Dirección de Arraigo realizaron recorridos por el distrito de El Sosneado, incluyendo el casco urbano y el paraje Arroyo La Manga, donde desarrollaron actividades de concientización y capacitación destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta de los pobladores ante situaciones de emergencia.

Las jornadas incluyeron recomendaciones para afrontar de manera segura episodios de intensas nevadas y viento Zonda, además de capacitaciones en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), uso de torniquetes y preparación de mochilas de emergencia.

Estas acciones buscan anticiparse a posibles contingencias climáticas, en un contexto donde los pronósticos anticipan la posibilidad de nevadas significativas hacia fines de julio y durante el invierno en sectores de montaña y del secano.

Además de las capacitaciones, los equipos municipales relevan el estado de viviendas, techos, accesos y caminos rurales, con el objetivo de reducir riesgos y detectar necesidades antes de la llegada de los períodos más críticos.

Otro ítem tiene que ver con el resguardo de los animales, principal sustento económico de muchas familias de la zona.

COMUNICACIONES

Otro de los ejes del operativo es el fortalecimiento de los sistemas de comunicación en zonas rurales. Para ello se trabaja en la utilización de equipos de radio VHF y en la consolidación de una red de contactos mediante WhatsApp que permita mantener informadas a las familias ante alertas meteorológicas o eventuales emergencias.

Los operativos continuarán durante las próximas semanas en Punta del Agua, El Sosneado y otras zonas cercanas a la cordillera, donde se profundizarán las tareas de capacitación, asistencia y preparación para afrontar la temporada invernal.