Kyros: una empresa dedicada a la producción y comercialización de ajíes

La empresa mendocina busca recuperar el cultivo y usos del ají, valorando y mostrando que es un producto totalmente bueno y natural.

Kyros "Amor, Picor & Sazón", se encuentra ubicada en la Ciudad de Mendoza. "Patio Lorenza" es un Mercadito con una variedad de emprendimientos mendocinos, entre ellos está la Picanteria de Kyros, ubicada en calle San Lorenzo 351 de la capital mendocina. En el marco de una degustación que realizó en el lugar, Pamela Salinas, quien está al frente de este proyecto comentó a Info Malargue que todo nace desde una infancia transcurrida con la agricultura.

Pamela se profesionalizó, fue guardaparque, estudió la Licenciatura en Turismo y se especializó en desarrollo sostenible. "Empezó a hacerme mucho ruido el desarrollo sostenible respecto a que no era nada ni natural, ni futurista, tenía que ver con algo real, esto de por qué voy a trabajar sobre mejorar las condiciones ambientales de un lugar que ya es natural, el desafío está en las zonas urbanas, el mejoramiento de todos esos indicadores es bastante inverso a lo que pensamos y todo eso fue lo que fui construyendo en Brasil en este caso en una especialización", relató.

Seguidamente, Pamela contó que recibió cuatro capacitaciones consecutivas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto a desarrollo turístico.

Recuerda la construcción de una huerta que en su momento vieron como un fracaso, ya que al cultivar no salía mucha cantidad de vegetales, pero sí principalmente ajíes. Cuando decidieron guardarlos y molerlos hace unos años, surgió un sentimiento muy espontáneo, natural y que despertó el deseo de comunicar que este producto es bueno y natural.

Fue allí que decidieron junto a su esposo Cristian Meizenq darle nombre a su emprendimiento Kýros, que tiene que ver con el nombre de su hijo Ciro, a quien decidieron llamarlo así, ya que en el año 2020 se reconoció al emperador Ciro el Grande como precursor de los derechos humanos. Por otro lado, Kýros, significa Ciro en el Antiguo Persa.

Salinas comenzó a investigar sobre el producto y encontró un montón de atributos en esto. "Somos el mejor país para producir ají, porque estamos en contra-estación respecto al mercado mundial. Hicimos un análisis comparativo entre suelo mexicano y mendocino y la verdad que fue muy fuerte encontrar que las plantas son buenas en calidad, el tamaño es bueno y el color y pigmentación también", indicó.

Luego se refirió a la segunda etapa que fue descubrir que no habían descubierto nada en realidad, ya que el ají había sido economía en Mendoza al principio de 1700. "San Martín cuando cruzó a Chile se llevó toda la carne embadurnada con ají, o sea que no estábamos descubriendo nada, entonces ahí entendimos que lo que estábamos haciendo era revalorizar algo que ya había sucedido", aseguró.

Puntualmente, la tarea que están haciendo es recuperar el cultivo y plantación del ají, trabajando con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), investigando al respecto a qué plantas se pueden adaptar, ya que hay investigaciones de tomate, morrón, etc. pero no del ají.

Salinas expuso que hubo una tercera etapa muy importante que fueron los comunicados de la ONU, donde empiezan a valorar el ají como super alimento. "Esto pasó de tener una idea de buena voluntad a empezar a mirarlo con seriedad, entonces cuando salimos a comunicarlo con seriedad fue entender que el mendocino no consume ají o no sabía que lo consume. Nosotros hicimos una encuesta sobre cuántas personas comen ají, de 10 te levantan 2 la mano y sobre cuántas personas comen empanadas son las 10, o sea comemos ají y no sabemos que lo comemos", dijo.

Hay todo un abordaje que les llevó a hacer divulgación científica del producto, aquí mencionó: programas de radio, escuelas, salir a comunicarlo y a valorarlo nuevamente y en esa comunicación se vino el broche final que fue hacer maridaje de vino con picante. "Resulta que en el mundo no existe el maridaje de vinos y picante por todos estos prejuicios, el picante te va a agredir la boca y distorsionar el sabor. En ese mundo enorme que puede ser la vitivinicultura y básicamente dos cadenas de valor que se besan, particularmente lo que vamos a hacer ahora es hacerlo con espumantes; los blancos y las burbujas tienen un arrastre en boca que te permite hacer esa limpieza, entonces vamos a ir jugando todo el tiempo a comer algo y ver qué pasa juntos que ahí hay como un tercer sabor a descubrir", detalló.

Específicamente sobre el proceso de degustación, Salinas explicó que el maridaje de picante lo realizan con espumantes, vinos o destilados donde puede ir una bebida como el whisky. Generalmente, se extienden hasta 5 pasos, donde se inicia con un nivel muy suave, se eleva la turgencia y luego se apaga el picor.

La primera instancia comienza con la chocolatería-picante, donde se hace una degustación con 4 chocolates, luego continúa una mermelada de ají; posteriormente, miel picante. La cuarta instancia consiste en aceite, que incluye: aceite picante de oliva y un aceite picante de girasol. El proceso finaliza con un ají queso crema. Vale aclarar que cada uno de estos productos son maridados con un ají diferente.

Argumentó que el aporte que ha hecho Kýros es fundamental, en el sentido de que el maridaje vino-picante puede suceder y tras esa afirmación que no estaba, salieron fuertes y sin miedo y se postularon ante la ONU con el resultado de quedar preseleccionados en innovación gastronómica en el mundo algo que los dejó muy felices y orgullosos. "¿Por qué ese aporte?, porque nos gustaba enaltecer la figura del ají y fue el mejor camino porque notamos que es una realidad. Lo fundamental de todo esto, es que sentimos que generamos sensaciones muy bonitas y eso es impagable", manifestó.

Kyros cuenta con 30 variedades de ají y de esas trabajan en cantidad con 5, todas esas variedades no superan los 300.000 scoville que es la medida de picor y eso es lo que ha permitido jugar con vinos y espumantes. Entre las variedades, Salinas mencionó: el Jalapeño, Rocoto, Amarillo y Putaparió. "De ahí viene este trabajo, nadie va a amar algo que insulta toda la vida, la memoria ajicera de la Argentina es negativa o es una broma o es una mala palabra o algo desagradable en labios. Nosotros hablamos mucho del ají y la gente se acuerda de eso que la pasa mal, es horrible y ahí está el desafío", concluyó.

Cabe adelantar que dentro de poco los sanrafaelinos podrán conocer los productos de Kýros, ya que serán presentados en el departamento.

Para más información sobre la variedad de productos naturales con los que cuenta la empresa ingresar a sus redes sociales. En Instagram se encuentra como @kyros_ajies y en Facebook: Kyros. Otro dato de contacto es el teléfono: 261 541-8713.