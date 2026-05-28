Luis Petri: centralidad, desgaste emocional y riesgo de techo prematuro, por Víctor da Vila

Un dirigente que empieza a mostrar límites de expansión.

Los últimos indicadores de opinión pública y listening digital sobre Luis Petri muestran una situación políticamente compleja, pero sobre todo revelan un fenómeno de endurecimiento emocional de su imagen pública.Esto en un contexto donde el oficialismo nacional comienza a perder capacidad de organizar expectativas positivas hacia el futuro.

El problema de Petri hoy no parece ser únicamente electoral, ni estrictamente coyuntural. Los datos sugieren algo más delicado, sugieren una creciente desalineación entre la narrativa política que intentó construir y el clima emocional que empieza a dominar parte importante de la sociedad mendocina.

La encuesta realizada por “Opinion Mendoza” sobre 562 casos arroja un dato particularmente relevante. Ante la pregunta “¿Votaría por Luis Petri para gobernador?”, el 17,8% respondió “muy probable” y el 15,2% “probable”, configurando un potencial positivo cercano al 33%. Sin embargo, el dato verdaderamente sensible aparece en el rechazo: el 58,5% afirma que “nada probable” votaría por él.

Ese número cambia completamente la lectura política. Petri conserva competitividad, conocimiento público y centralidad mediática, pero comienza a enfrentar un problema estructural: el crecimiento de un techo emocional muy alto.

En términos de consultoría política, los dirigentes con fuerte rechazo consolidado pueden seguir siendo competitivos en escenarios polarizados, pero tienen enormes dificultades para expandirse hacia sectores independientes, moderados o emocionalmente fatigados. El problema deja de ser cuánto mide un dirigente y pasa a ser cuánto espacio real tiene para crecer sin profundizar simultáneamente el rechazo que genera.

El ecosistema digital y la erosión de expectativa

El listening digital profundiza todavía más esta tendencia. El informe de monitoreo web registra un predominio muy marcado de negatividad en las conversaciones asociadas a Petri. Más del 55% de las menciones relevadas poseen tono negativo y apenas el 2,5% reflejan positividad clara.

Este dato es importante no solo por el volumen negativo, sino porque evidencia una caída muy fuerte en la capacidad de generar entusiasmo orgánico. Petri continúa siendo tema de conversación, pero esa conversación ya no está dominada por expectativa, novedad o liderazgo. Empieza a organizarse alrededor de conflicto, desgaste, ironía y controversia.

En política contemporánea, esto es particularmente sensible porque la conversación digital no solamente refleja clima social: también produce clima social. Cuando una figura pública permanece durante períodos prolongados asociada a conversaciones negativas, empieza a modificarse intuitivamente la percepción colectiva sobre su futuro político.

El dirigente deja de aparecer como promesa o proyección y comienza a ser leído como una figura atravesada por problemas, tensiones o desgaste.

El impacto del desgaste nacional sobre la figura de Petri

Parte importante de este fenómeno está claramente vinculado al deterioro del clima nacional. Petri absorbió muy rápidamente la identidad mileísta y se posicionó como una de las principales referencias provinciales del oficialismo libertario.

Durante la etapa de mayor expansión de Javier Milei, eso representó una ventaja evidente: orden, firmeza, ruptura con la política tradicional y expectativa de cambio. Sin embargo, el escenario actual es distinto. El gobierno nacional ya no transmite únicamente novedad o orden económico. Empieza a transmitir tensión permanente, conflictividad, desgaste emocional y creciente incertidumbre social.

Ese cambio de atmósfera golpea especialmente a figuras como Petri porque todavía no lograron construir una identidad provincial autónoma suficientemente fuerte. En Mendoza, el ministro sigue siendo percibido más como expresión del oficialismo nacional que como portador de un proyecto mendocino propio.

Allí aparece uno de los problemas centrales de su posicionamiento actual. Petri depende políticamente del mileísmo, pero el desgaste emocional del mileísmo comienza a limitar su capacidad de expansión provincial.

Este fenómeno resulta particularmente relevante en Mendoza porque el electorado mendocino posee características históricas muy específicas. Es un electorado que puede aceptar discursos duros, reformas económicas o ajustes si percibe racionalidad, previsibilidad y cierta coherencia institucional. Pero al mismo tiempo es muy sensible a la percepción de improvisación, privilegio o pérdida de equilibrio.

La contaminación simbólica y el desgaste de la imagen

Aquí es importante introducir una precisión conceptual. Todavía no existe una instalación social consolidada de Petri como dirigente corrupto. Sería incorrecto afirmar eso. Lo que sí empieza a aparecer es algo quizás más peligroso en esta etapa: una contaminación simbólica creciente.

El listening web muestra que las conversaciones alrededor de Petri comienzan a asociarse frecuentemente a sospechas, ruido, conflictos, operaciones, compras cuestionadas, tensión política y exposición mediática negativa. En términos narrativos, esto erosiona uno de los principales activos históricos de Petri: su construcción como dirigente relativamente técnico, ordenado e institucional.

Aquí aparece un problema estructural. Petri no construyó originalmente su capital político desde el carisma emocional o la épica popular. Lo construyó desde atributos como racionalidad, preparación y firmeza institucional. Cuando esos atributos empiezan a contaminarse, la figura pierde el centro sobre el cual organizaba su legitimidad.

En política contemporánea muchas veces el daño no surge de una condena formal, sino de la acumulación permanente de ruido, sospecha y desgaste simbólico.

El riesgo de una candidatura demasiado anticipada

La sobre anticipación de su candidatura le plantea a Petri otro desafío importante. Durante los últimos meses comenzó a instalarse casi naturalmente como “el candidato fuerte”, “el hombre de Milei en Mendoza” o “el próximo gobernador”. Esa construcción le otorgó centralidad, pero también generó una presión prematura.

Hoy aparece una contradicción visible: Petri tiene volumen político y alta exposición, pero todavía no muestra con claridad un proyecto provincial emocionalmente reconocible.

La percepción dominante empieza a ser que corre “con el caballo de comisario”, pero sin producir todavía novedad política concreta. No aparece asociado a una agenda mendocina propia, una visión clara de provincia, una narrativa territorial, ni una emocionalidad provincial distintiva.

Por el contrario, queda excesivamente absorbido por la defensa del gobierno nacional, la lógica libertaria, las disputas digitales y la confrontación política permanente. Eso produce un efecto delicado porque Petri comienza a ser leído más como delegado nacional, que como líder provincial con personalidad propia.

Mendoza históricamente castiga las figuras excesivamente subordinadas a dinámicas nacionales cuando no construyen simultáneamente identidad local propia.

El endurecimiento emocional de la imagen pública

La pérdida gradual de elasticidad emocional es, quizás, el dato más profundo de todo el proceso. Hasta hace pocos meses, Petri tenía capacidad de crecer simultáneamente hacia votantes duros y sectores moderados. Combinaba orden, novedad, firmeza y expectativa de futuro. Esa mezcla le daba amplitud.

Hoy la imagen comienza a endurecerse y cuando una figura política se endurece emocionalmente aumenta el rechazo, disminuye la empatía, se reduce la capacidad de expansión y crece el cansancio social alrededor de su figura.

Eso coincide exactamente con la estructura de opinión revelada por nuestra encuesta. Esta describe un núcleo positivo competitivo, pero acompañado por un rechazo extremadamente alto.

En paralelo, el listening digital identifica a la ira como emoción dominante en las conversaciones sobre Petri. Esto también es importante porque la ira no funciona igual que el desencanto o la decepción. La ira moviliza, viraliza y fija más rápidamente percepciones negativas.

Además, parte de esa tensión no parece provenir únicamente de opositores tradicionales. También aparecen ruidos, ironías y tensiones dentro del propio ecosistema libertario y oficialista.

Eso vuelve el escenario todavía más complejo. Cuando el desgaste proviene exclusivamente del adversario político puede administrarse como polarización. Pero cuando comienza a emerger fatiga dentro del propio universo aliado, el problema adquiere otra dimensión.

Entre la centralidad y el desgaste

Luis Petri todavía conserva activos importantes como alto conocimiento público, volumen mediático, asociación con orden y seguridad, vínculo con el oficialismo nacional y competitividad dentro del electorado duro libertario. Sin embargo, los datos muestran que esos activos empiezan a convivir con un fenómeno más delicado: el agotamiento gradual de la expectativa emocional. Este es probablemente el principal desafío de cara al futuro. En la política contemporánea, muchas veces, el problema más grave no es perder apoyo inmediato. El problema más profundo aparece cuando una figura deja de proyectar futuro y comienza a proyectar desgaste.

Para comunicarse: Víctor da Vila Tel 2612 54-2476 - Mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.