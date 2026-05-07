Oficina Conciliación Laboral: más del 79 % de las denuncias laborales se resolvió sin llegar a la Justicia

Según la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, el 79 % de las 9990 denuncias que recibió la Oficina de Conciliación Laboral durante 2025 se resolvió en instancias prejudiciales y solo el 21 % llegó a la Justicia laboral.

La Oficina de Conciliación Laboral (OCL) permite que la mayoría de los conflictos entre trabajadores y empleadores se resuelvan en instancias administrativas y, de ese modo, evitar procesos judiciales y acceder a soluciones rápidas y consensuadas. De acuerdo con los datos suministrados desde la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, en el 2023, el 25,7 % se resolvió en la justicia; en el 2024 fue el 27 %, y en el 2025, 21 %. Ello indica que el mayor porcentaje de las denuncias que ingresan se resuelven a través de vías prejudiciales.

Es importante señalar que desde el Gobierno provincial se insta al diálogo entre las partes para resolver los conflictos laborales mediante la OCL. Cabe aclarar que para quienes deciden dirimir las causas en la Justicia, es obligatorio contar con el certificado de fracaso de la instancia en la Oficina de Conciliación Laboral.

Portal de la OCL

A partir del 1 de abril funciona el nuevo portal de la Oficina de Conciliación Laboral de Mendoza, ocl.mendoza.gov.ar, que permite la gestión en tiempo real de notificaciones y audiencias, eliminando demoras y optimizando los tiempos de respuesta.

Este nuevo portal ofrece a los ciudadanos mayores posibilidades de acceso al permitir la participación remota, lo que garantiza la inclusión de personas con movilidad reducida y de quienes residen en distintos puntos del territorio provincial. Además, se sumó la incorporación de firma digital, que otorga validez legal a los acuerdos, junto con un sistema de trazabilidad completa y almacenamiento seguro de expedientes.

La nueva plataforma, además, se encuentra plenamente integrada al proceso administrativo, facilitando la consulta de listados, informes y datos en forma ágil. De esta manera, se superan las dificultades del sistema anterior, donde la obtención de información resultaba más lenta y compleja.