El kirchnerismo mendocino competirá por fuera del Partido Justicialista en las elecciones municipales del próximo 22 de febrero. A través de los sellos Unidad Popular y Partido Federal, el espacio inscribió la Alianza Manso Frente Mendocino para presentar listas propias en Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Luján de Cuyo, mientras que en San Rafael lo hará bajo la denominación San Rafael Futuro.

La decisión implica un quiebre formal con la estructura del PJ provincial y marca una estrategia de diferenciación de La Cámpora y sectores aliados, que buscarán disputar bancas en los concejos deliberantes con candidatos propios. La jugada se produce en un escenario de fragmentación del peronismo mendocino, atravesado por tensiones internas y disputas de liderazgo.

De esta manera, el sector de los intendentes competirá en un frente que integran el Partido Justicialista, el Partido Intransigente y el Proyecto Sur, mientras que por el ala K lo harán el Partido Federal y el Partido Unidad Popular.

El dato central es que en cuatro de los seis departamentos donde el kirchnerismo presentará listas gobierna el peronismo. En ese contexto, la competencia será directa contra los intendentes Matías Stevanato en Maipú, Omar Félix en San Rafael, Flor Destéfanis en Santa Rosa y Fernando Ubieta en La Paz.

