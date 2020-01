Economía detalló su plan para potenciar la producción primaria

Con la participación del ministro Enrique Vaquié y del subsecretario del área, Sergio Moralejo, se presentó el plan de trabajo 2020-24. Consolidar información será el puntapié inicial para el desarrollo de políticas adaptadas a las necesidades del sector y los mercados.

El Ministerio de Economía y Energía, a través de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería hizo público los lineamientos previstos para la actividad agrícola y ganadera 2020-2024. En ese marco, el titular de la cartera, Enrique Vaquié, sostuvo que durante esta nueva gestión se implementará un plan de trabajado especialmente adaptado a las necesidades del sector agrícola y ganadero de la provincia haciendo hincapié en el desarrollo de políticas que fomenten el posicionamiento de productos mendocinos en el interior del país y la creación de nuevos lazos comerciales a nivel internacional.

Del encuentro participaron el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo; la directora de Agricultura, Valentina Navarro; el director de Contingencias Climáticas, Julio Omar Eluani y la directora del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, Silvina Giordano.

El espacio permitió a los funcionarios desarrollar en detalle contenidos específicos vinculados al comportamiento de la actividad agrícola y ganadera de la provincia y en este sentido Moralejo hizo hincapié en la necesidad de avanzar en un plan de regularización del dominio de las tierras en las zonas productivas: “En Real del Padre, por ejemplo, nos encontramos con que el 100% de los productores con los que nos reunimos, no contaba con papeles de las tierras que trabajan. Esta situación impide que se pueda acceder a financiamiento y asistencia por parte del estado ante situaciones adversas”.

Ante esta situación el funcionario señaló que se debe avanzar en la consolidación de información para poder determinar en detalle toda la situación del sector productivo provincial. Según el funcionario se estima que en un lapso no mayor a 6 meses “comenzaremos a trabajar con datos que nos permitan obtener un paneo real de la situación y orientar así nuestras decisiones”.

Con la información obtenida y con el aporte de distintos organismos nacionales y provinciales, Moralejo remarcó que se va a impulsar la creación de un Sistema Integrado de Información: “Hoy existen tantas bases de datos como organismos nacionales y provinciales involucradas en la actividad. Contar con información detallada será de suma importancia y para ello vamos a fomentar el trabajo transversal”.

“Uno de los desafío a superar tiene que ver con cómo uno puede equilibrar los niveles de producción de modo tal de no destruir todo el tiempo los mercados. Con este comportamiento que tenemos, con plantas añeras, bien se podría resolver plantando en superficies intercalando. El tema es que tenemos paños completos con monte que son todos de la misma edad, entonces un año es estupendo y al otro año, cero. Básicamente es uno de los principales motivos de estas fluctuaciones”.

“La idea es dejar de repetir esto, de hacer que el factor clima sea una variable económica. Es inconducente esperar que resuelvan estas asimetrías. No puede ser el factor que termine regulando el mercado. El clima puede influir, pero el mercado lo debe regular la oferta y la demanda. Se puede tener salidas a través del manejo de stock. El clima va a estar en la ecuación pero no puede tener la relevancia que tiene hoy”, remarcó el funcionario quien añadió: “No se pueden desarrollar mercados externos a largo plazo. Con este proceso no hay forma de tenerlos. Paralelamente hay que potenciar el desarrollo del mercado interno. Es necesario fomentar acuerdos entre provincia que permitan el posicionamiento de productos mendocinos en el territorio provincial”.

Asociativismo

Otro de los puntos que se trataron en el marco del encuentro tiene que ver con el desarrollo del trabajo asociativo. En este sentido el titular de Agricultura y Ganadería señaló: “Claramente hay que empezar a trabajar con cooperativas frutícolas. Es muy difícil lograr la sustentabilidad cuando solo se cuenta con menos de 10 hectáreas en más del 75 % de la superficie cultivada con viñedos. Es muy difícil que esas pequeñas superficies permitan la tecnificación, lograr incorporar maquinaria y por sobre todo ser competitivo en el mercado. Es por ello es de suma importancia el desarrollo de una estructura que permita el fortalecimiento cooperativo.

En este sentido, Valentina Navarro, titular de la Dirección de Agricultura, amplió: “El 55% de las propiedades vitivinícolas tienen hasta 5 hectáreas, el 75% menos de 10. Es inviable pensar en tecnificación si no se piensa en un sistema asociativo. De igual modo y paralelamente, estamos trabajando en un programa de fomento a la creación de empresas prestadoras de servicios agrícolas. Se busca reducir así los costos que deben afrontar los productores e incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo.

Actividad Ganadera

La actividad ganadera, en los últimos años, ha crecido un 800%. Es un sector en expansión para lo cual se necesita realizar importantes inversiones en forrajes para engorde local y por otro lado concluir el cinturón de acueductos. En este sentido Moralejo comentó: “Hoy tenemos el Bowen–Canalejas terminado, Monte Comán-La Horqueta está en proceso de licitación, el de La Paz que aún no se consigue la autorización del endeudamiento y el de Santa Rosa en el que se está formulando el proyecto. Este crecimiento exponencial demandará un buen plan forrajero. Hemos trabajado con Enrique en el lanzamiento de un Bono Fiscal (Bono Verde) destinado a la industria forestal y del forraje. No entender el forraje como una industria es desconocer cómo está funcionando el mundo. Mendoza tiene rendimientos superiores al de la Pampa húmeda en Maíz y Alfalfa que lleva un proceso productivo y de inversión como se hizo con los otros 2 bonos fiscales que lanzamos, pero agregándole una curva de inversión de modo tal de ir midiendo cuánto se está invirtiendo.

Financiamiento

Desde el FTyC, se brindó información detallada sobre las lineas de financiamiento que se están trabajando para el sector. Silvina Giordano, su titular, destacó: “Desde el fondo nos hemos planteado diversos objetivos para esta nueva gestión. Una ellas es la de alinear la política de financiamiento a la política económica. Esto no ha sucedido ya que nuestra institución ha estado abocado a atender lo urgente y no lo estructural. Cuando se asumió la gestión, la mora era del 23% y en estos 4 años logramos bajarla al 4, estando por debajo de la media del sistema financiero”.

Como ejes principales Giordano señaló que desde el organismo se está haciendo foco en prestar adecuadamente y poder recuperar, siempre enfocado en saber a quién y como se presta y en la segmentación de sus clientes. Lo es en base al principio en que el de mayor tamaño podrá acceder a mayor financiamiento a una tasa mayor y el de menor tamaño podrá acceder a un menor financiamiento y a una tasa menor.

Por último, consultadas las autoridades sobre lineas de financiamiento orientadas a cosecha y acarreo para esta temporada, señalaron que se está trabajando en la definición de condiciones con el Banco de la Nación Argentina.