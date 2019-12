Rodolfo Suárez anunció que no reglamentará la modificación de la ley 7722 hasta que haya consenso de los ciudadanos

Así lo anunció en una conferencia de prensa que brindó en horas del mediodía de este jueves en Casa de Gobierno.

El gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció este jueves que suspenderá la reglamentación de la Ley 7722 y que convocará a un diálogo abierto con todos los mendocinos para llegar a un acuerdo.

El mandatario, brindó una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el Ministro de Gobierno Trabajo y Justicia Víctor Ibáñez Rosaz, el Vicegobernador de la Provincia Mario Abed, el Ministro de Economía y Energía Enrique Vaquié, el Presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi y el Presidente Provisional del Senado Juan Carlos Jalif.

En este escenario, Suárez dijo: "Durante toda la campaña electoral y en cada debate de los cuales he participado, manifesté claramente que Mendoza tiene un modelo productivo que hace tiempo viene cayendo, que no viene generando riquezas, inversiones y que tenemos un 40% de la población por debajo de la pobreza. Esto significa que hay mendocinos y mendocinas que no comen, que no pueden mandar sus hijos al colegio que no tienen para vestimenta, que la están pasando muy mal".

Recordó que en la campaña, anunció que iba a hacer todo lo posible para generar empleo con absoluta empatía con la gente que la está pasando mal.

"Nosotros dijimos que en aquellos lugares que hubiera consenso social, con estrictos controles, los mejores que se utilicen a nivel internacional y apostando a los mendocinos que somos capaces de hacer las cosas bien, se tenía que llevar adelante el desarrollo minero preservando el recurso más preciado que es el agua", resaltó.

Reconoció que es una época de sequía y que el recurso es escaso pero indicó que tiene la visión y el entendimiento que si esta provincia no genera riqueza para volcar esa riqueza a optimizar nuestro recurso hídrico, las generaciones futuras lo van a pasar muy mal.

Mencionó que el grave problema que tiene la humanidad en este momento, es el calentamiento global. "El objetivo de la humanidad es bajar 2 grados la temperatura anterior a la Revolución Industrial y la única manera de hacerlo es a través de las energías limpias, la eólica, la solar y la única manera de llevar esto adelante es a través de la minería, la cual se puede hacer en forma sustentable cuidando el agua por sobre todas las cosas", manifestó.

El mandatario, pronunció que es muy fácil inculcar el miedo y la confusión en la sociedad. Plantear algo automático como la explotación minera y la contaminación de agua sin ningún tipo de análisis, generalizando en la provincia cuando la ley bien determina los lugares en los que se puede hacer. "Lo estamos limitando a pocos lugares con un mínimo de utilización de agua que se hace en circuitos cerrados o sea que no se afecta a ninguna cuenca, donde se utiliza el 1% del agua que tenemos en la provincia", destacó.

No obstante, como su responsabilidad como gobernador es garantizar la paz social, ha decidido suspender la reglamentación de la ley y convocar a un diálogo a todos los mendocinos.

"Vamos a convocar al diálogo a todos los que quieran venir. Tenemos organismos civiles involucrados, el arzobispado que está haciendo una defensa del agua, las universidades, cámaras empresariales, sindicatos, partidos políticos y organismos internacionales", expuso.

Agregó que tal como lo dijo en campaña, un político no solamente tiene que tomar decisiones legales, sino legítimas. "Esta es una decisión legal, porque fue una decisión que se planteó en campaña, se votó en la Legislatura por amplia mayoría, pero aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo. Si no tiene la legitimidad el pueblo, sepan que yo no voy a hacer nada en contra del pueblo, porque siempre dije que hay que gobernar escuchando a cada uno de los mendocinos", puntualizó.