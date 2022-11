El seminario se realizó este miércoles en el Centro de Congresos y Exposiciones "Alfredo Bufano" y estuvo a cargo de las disertantes Betina Anzilutti y Dagyi Rivera vía streaming desde México.

San Rafael fue capacitado en Bodas de Destino. La destination wedding o boda de destino consiste en que una pareja que decide casarse, toma la decisión de realizar la celebración en un lugar diferente al que reside. Se trata de una tendencia que está presente en países como México, Brasil, Estados Unidos y Europa.

La Dirección de Turismo del Municipio de San Rafael, el Ministerio de Turismo de la Nación, la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), San Rafael Bureau y el Ente de Turismo de la Provincia de Mendoza se unieron en esta oportunidad para capacitar al departamento en esta temática. La capacitación estuvo dirigida a: secretarías de turismo, burós de convenciones, agentes de viajes, hoteleros y empresas relacionadas directa o indirectamente a la industria de las bodas.

Betina Anzilutti, fundadora y directora ejecutiva de Noun Eventos y capacitación ejecutiva fue la encargada de la disertación. La profesional en bodas de destino, fue acompañada en esta jornada por Federico Zamarbide vicepresidente del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Javier Muñoz, titular de la Dirección del Municipio y Daniel Rosendorn, presidente de San Rafael Bureau.

"Hoy estamos aquí, porque hace 2 años y medio traje a mis sobrinos pequeños a conocer San Rafael e hice amistad con Marcia Mercado (propietaria de MM Eventos OPC y vocal de Bureau San Rafael) y debido a mi bendecida carrera, vivo en un avión visitando bodas de destino, conferenciando y dije no puede ser que Argentina no salga a la luz", expresó Anzilutti en conferencia de prensa.

La disertante se mostró emocionada, porque después de 2 años y medio este proyecto se concretó. En su momento cuando lo habían planeado quedó pausa por la pandemia.

Anzilutti destacó el trabajo de los funcionarios que posibilitaron que esto se haga en San Rafael. "Espero que no sea solo un evento, porque un evento nace para morir. Espero que pasado mañana cuando yo ponga el pie en el avión, esto sea la semilla y me comprometo no solo a terminar esta clase que espero sea de nuestro provecho, sino destacar en 6 ediciones de las revistas para las cuales escribo en Latinoamérica a San Rafael, porque esta belleza merece ser considerada y puesta en la plataforma latinoamericana", manifestó.

Acerca de las virtudes que vio en San Rafael para destino de bodas mencionó que cuando visitó en aquel momento el departamento ella observó: la belleza natural, el trato, la calidez, la gastronomía y la excelencia de sus hoteles boutique. "No creo que nunca la Riviera Maya salga del top ten, pero para viajes de pareja con otro perfil, el buscar la paz, la montaña que son escenarios que no hay de Panamá para arriba, hace que nosotros seamos un buen candidato. Podemos hacer de San Rafael un gran destino", aseguró.

Por otra parte, se refirió al número de bodas que se llevan a cabo en el mundo. En ese punto, indicó que se observa un descenso en bodas heterosexuales y un gran aumento en bodas LGBT con una gran ventaja, que la boda LGTB deja en la ciudad un promedio de 800 dólares más por día que una boda de pareja heterosexual. "Esto porque las parejas sobre todo homosexual hombre, tienen un gran poder adquisitivo", comentó.

Un detalle de color que compartió es que por lo general las parejas viajan con sus perros que son quienes generamelnte llevan las alianzas ante al altar y como hay pocos hoteles Pet friendly para que los acepten, la pareja homosexual hombre es capaz de bloquear todo un piso para poner los perritos lejos de los otros huéspedes y que no haya problemas. Indicó que todo esto basado en el sector mexicano. "El sector de boda LGBT todavía en Argentina no está tan explotado, tiene un gran poder económico y puede ser una veta por demás interesante", concluyó.

Vale destacar que sobre bodas igualitarias fue la especialista Dagyi Rivera quien vía streaming desde México, desarrolló el tema junto a turismo de romance.