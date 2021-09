Emir Félix en el parque de los jóvenes: “no tengo dudas que será otra gran atracción para sanrafaelinos y turistas”

Al margen del recurrente vandalismo que se ha registrado en la obra del Parque de los Jóvenes, las obras allí siguen avanzando y fueron supervisadas por el intendente Emir Félix, quien no dudó en afirmar que: “esto en un futuro no muy lejano se transformará en un nuevo punto de encuentro para sanrafaelinos y turistas. Será otro sitio donde no había nada y vamos a transformar”.

El jefe comunal presenció parte del rellenado de “la olla” del ampliado skatepark, una de las atracciones de ese circuito que es sitio predilecto de los amantes de la patineta y bicicletas BMX.

“Sabemos que muchos jóvenes esperaban esta innovación. Los escuchamos y estamos construyendo un skatepark más amplio y acorde a la demanda que recibimos”, expresó Félix.

Conjuntamente al circuito se construye un edificio destinado a local comercial. Ya están listos los nuevos caminos y el parquizado y un sector para shows artísticos. La última etapa será la colocación de luminarias, bancos y otros accesorios urbanos para terminar de darle forma al nuevo espacio.