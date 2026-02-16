San Rafael llegó al 95% de ocupación turística durante el fin de semana de carnaval

Con una gran cantidad de visitantes, San Rafael comenzó el fin de semana XL por el Carnaval con una ocupación al borde del lleno total.

Los números de la Dirección de Turismo marcan que el 14 de febrero cerró al 95,1% de ocupación, la mejor cifra en lo que va del año.

Los aparts hoteles lideraron el segmento mostrándose al 100%, mientras que las cabañas llegaron al 96,4 y los hoteles al 90,6.

Miles de personas llegaron de todo el país para disfrutar las maravillas naturales de nuestro departamento, pero también para aprovechar los diferentes eventos organizados por el Municipio y los privados para el Día de los Enamorados y Carnaval.

La Vuelta Ciclística de Mendoza, el histórico recital de Verónica Cangemi en Valle Grande, la Fiesta de las Naciones y el Vino en el Parque Yrigoyen, los festejos en las costaneras o el Festival de la Ciruela fueron algunas de las opciones libres y gratuitas a las que pudieron acceder los visitantes.

“Son muy buenos números para el turismo de San Rafael y un movimiento importante para la economía del departamento”, destacó la Directora de Turismo.