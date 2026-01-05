“Tu verano limpio y seguro”, campaña de concientización en puntos turísticos de San Rafael

La Municipalidad de San Rafael, a través de Defensa Civil, lanzó la campaña “Tu Verano Limpio y Seguro”, iniciativa que busca promover el cuidado del ambiente y reforzar la prevención ante situaciones climáticas durante la temporada de verano.

La propuesta se despliega en distintos parajes y puntos turísticos del departamento mediante recorridos del personal, que entrega bolsas y material informativo orientado a mantener la limpieza de los espacios naturales, al tiempo que brinda datos útiles para visitantes y residentes.

En el inicio de la campaña, los equipos ya recorrieron las costaneras sanrafaelinas y también el paraje turístico de Los Reyunos, zonas de alta afluencia en esta época del año.

En cada bolsa se incorpora información vinculada a emergencias climáticas, además de recomendaciones preventivas para disfrutar los sitios turísticos de manera segura y responsable.

“Tu Verano Limpio y Seguro” apunta a fortalecer hábitos responsables en los lugares más concurridos del verano, con un mensaje claro: sostener la limpieza de los parajes y estar atentos ante cambios de tiempo, crecidas o episodios meteorológicos que puedan generar riesgos.