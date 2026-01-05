San Rafael comenzó la temporada 2026 con una ocupación turística del 60%

Con un significativo movimiento y ubicándose una vez más entre los destinos más elegidos de la región de Cuyo y toda la Argentina, San Rafael inició la temporada 2026 con un nivel de ocupación turística del 60%.

Los números del 2 de enero aportados por la Dirección de Turismo marcan que lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza. El promedio de este segmento llega al 82,3% de ocupación.

Más atrás se encuentran los aparts hoteles que se ubican en un 57,9% de ocupación, y -más atrás- los hoteles que registran un índice de 40,7%.

“Venimos creciendo en ocupación. Tenemos buenos números y un turista que llega de manera más espontánea y no con tanta previsión. Esperamos que sea una buena temporada para todo San Rafael”, señaló la Directora de Turismo.

Hay que destacar que -según un reciente informe de la consultora Focus Market- San Rafael se ubica entre los 3 destinos más buscados de Cuyo y en el top 20 de Argentina.