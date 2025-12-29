Miles de personas disfrutaron la inauguración de la costanera de Cañada Seca

Ante un marco multitudinario de público, el Intendente Omar Félix encabezó las inauguración de la nueva costanera de Salto de las Rosas.

Desde la apertura de las puertas, cientos de sanrafaelinos y visitantes colmaron las instalaciones.

Grandes y chicos disfrutaron de los quinchos, sombrilla, churrasqueras y el frente costero en un paisaje increíble bañado por el Río Atuel y con los médanos de Las Malvinas.

"Estamos verdaderamente felices de poder inaugurar este espacio y el gran acompañamiento de sanrafaelinos y visitantes", destacó el Intendente Omar Félix.

En el mismo sentido destacó la inversión del municipio, ya que: "esta es la tercera costanera que inauguramos en distritos para fortalecer el turismo y también apoyar el desarrollo de microemprendimientos que apuntalan la economía".

El predio de 4 hectáreas lleva el nombre de Don Chicho Astorga, histórico comerciante de la zona que permitía a los lugareños refrescarse durante la temporada veraniega.

MÚSICA, DIVERSIÓN Y FIESTA POPULAR

Para la jornada inaugural se vivió una gran fiesta popular.

Miles de personas se acercaron a disfrutar del espacio libre y gratuito, las churrasqueras y pasar un momento en familia o con amigos.

La jornada se vivió a pura música con varios shows como el de Grupo Kenay y el cierre "de lujo" a cargo de Los Playeros.

El grupo puntano hizo delirar al público presente que bailo y cantó con todos sus éxitos.

Para ver la galería de imágenes, haga clic en la foto de abajo...