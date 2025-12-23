San Rafael se promocionó turísticamente en la ciudad de Mendoza

Siguiendo con el cronograma de promoción turística de nuestro destino, la Dirección de Turismo y prestadores privados sanrafaelinos, realizaron -durante la jornada de este sábado-múltiples actividades en la Ciudad de Mendoza.

Luego de una gran gira por la Costa Atlántica, ahora se aprovechó para promover el turismo de cercanía, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que residen en el Gran Mendoza y se encuentran a muy pocos kilómetros de San Rafael.

Entre las actividades se realizó una presentación de destino en la Municipalidad de Ciudad de Mendoza y luego propuestas de promoción, juegos y visibilización en la Peatonal Sarmiento.

“Presentamos experiencias, repartimos bolsas de la marca y realizamos sorteos, acercando San Rafael a mendocinos y turistas que se sumaron con entusiasmo”, explicó la Directora de Turismo.

Asimismo, desde la Cámara de Turismo, enfatizaron que: “mostramos todo lo que San Rafael tiene para ofrecer: propuestas turísticas, culturales y gastronómicas, además de entrega de merchandising, degustaciones de vino y productos regionales y sorteos de actividades, estadías y más”.