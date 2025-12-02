Con cientos de visitantes abrió la feria internacional “Market Maule” en San Rafael

Decenas de productores y artesanos de San Rafael y de la región chilena del Maule convergen en una gran feria internacional en el Parque Hipólito Yrigoyen.

Durante este fin de semana vecinos y turistas pueden disfrutar de artículos realizados en madera, cuero, lana, telar, piezas de orfebrería, vinos, alimentos típicos productos gourmet y más.

En una gran carpa ubicada a metros del playón de Plaza Francia hay alrededor de 50 stands con múltiples propuestas de expo y venta. El espacio puede visitarse hoy (sábado) hasta la medianoche y el domingo de 16 a 23.

“Estamos muy orgullosos de estar con nuestros emprendedores en San Rafael. Uno de los propósitos es fomentar el Paso Pehuenche que es unión de culturas y economías”, expresó Cristian Arellano Orrego, director de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional del Maule “este es el primer hito que estamos realizando, el pie inicial para fomentar la colaboración de pueblos hermanos”.



Por su parte, Fabián Meza, Director de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo Maule, indicó que: “esto forma parte del intercambio económico, cultural y turístico. Estamos estrechando lazos para potenciar la economía; la unión es muy importante para crecer y el compromiso del Maule es seguir trabajando en conjunto”.