Culminó una nueva edición de la Fiesta Nacional del Turismo y el Vino

Tras su cuadragésima edición, la Fiesta Nacional del Turismo y el Vino, cerró este domingo exitosamente.

Martha Sotomayor, presidente de la cámara de turismo de San Rafael se mostró me contenta con lo realizado por el equipo: ”hemos logrado muchísimo en conjunción con el estado y con los privados, así que siempre hemos trabajado muy armoniosamente, esta fiesta es un lujo, realmente da muchísimo trabajo llevarla a cabo, pero nunca la vamos a abandonar porque es una misión de la cámara de turismo y la hemos tomado muy a pecho, es una de las fiestas más trascendente de San Rafael, junto con la fiesta de la vendimia, así que bueno agradecemos la presencia y el apoyo de todos, fundamentalmente agradecer a mi comisión directiva que trabajó denodadamente para que esto ocurra así”, expresó.

Por su parte Cynthia Magioni, vicepresidenta del Ente Mendoza Turismo “estamos muy contentos desde la provincia por estar acompañando en esta fiesta al sector privado, obviamente estamos felices de que el municipio también esté organizando esta fiesta, muchos turistas tenemos en este fin de semana largo en la provincia, la verdad que, con muy buenos números en San Rafael, así que satisfechos de trabajar en conjunto con la Cámara de turismo” dijo.

Por último, el intendente Omar Félix expresó: “somos muy optimistas cuando tenemos un evento de este tipo y sobre todo en una fiesta que ya este podemos decir que está convocando a muchísima gente en un fin de semana turístico por excelencia, además, también podemos decir que los índices que tenemos, datos que tenemos, nos permiten decir que estamos por arriba del 80% de ocupación, con lo cual es una buena noticia en un momento difícil que se está viviendo”.

Por otro lado, manifestó: “esperemos que esta fiesta tenga la acogida necesaria por parte de la gente, nosotros hemos puesto todo lo necesario, desde el escenario, este número musical, logística, luces, los distintos escenarios todo que se una fiesta como esta necesita” culminó.