San Rafael entre los destinos más elegidos de Argentina

Nos pone muy contentos haber sido, durante este fin de semana extra largo, uno de los destinos más elegidos del país.

El constante trabajo en conjunto que venimos realizando desde el Municipio junto al sector privado, ha dado sus frutos: la ocupación superó el 90% en hoteles, aparts y cabañas.

También celebró que la Fiesta del Turismo haya regresado al parque, lo que fue posible gracias a una fuerte inversión municipal que apoyó a la Cámara de Turismo para su realización, como así también el show de La K´onga, que convocó a fanáticos de varias provincias vecinas. No solo representó una atracción para los visitantes y miles de sanrafaelinos, también un importante impacto económico para muchos emprendedores.

Vamos a seguir trabajando todos los días en acciones destinadas a consolidar la marca San Rafael, pensando en la próxima temporada de verano y en los réditos que esa actividad genera.

Gracias a quienes nos visitaron, los esperamos siempre.