Se viene el finde XL: música, gastronomía y recreación para todos los gustos

Este fin de semana será extralargo por los feriados del viernes (puente turístico) y el lunes (Día de la Soberanía), y San Rafael se prepara para vivir propuestas imperdibles que podrán disfrutar miles de sanrafaelinos y turistas.

El sábado y el domingo desde las 18 horas, en el sector del Parque de los Jóvenes, la Fiesta Nacional del Turismo y el Vino es uno de los “plato fuertes” que tendrá el receso, una muestra cultural y artística que regresa al parque Hipólito Yrigoyen con shows musicales, stands de bodegas, rincón gastronómico, artesanos y diferentes actividades de recreación.

En el escenario se presentarán el sábado, Los Zorzales, Cardón, Las Estadísticas Demuestran, Juan Trillini y la Tv de los 90, La Banda Malambo y Ceibo. En tanto que el domingo lo harán Sofía Di Marco, La Calma, Una Lucca, Sueño Inmoral, Bajo Cero, Kenay, Algarroba y Mendukos.

Durante ambas jornadas, además de la actividad musical, los visitantes podrán degustar vinos sanrafaelinos y también probar exquisiteces de diferentes emprendimientos gastronómicos.

LA K´ONGA EN EL CHACHO SANTA CRUZ

Otra de las grandes propuestas culturales para este fin de semana sucederá en el teatro griego Chacho Santa Cruz, donde el sábado se presentará “La K´onga”, uno de los principales referentes del cuarteto cordobés, que llega a nuestro departamento con toda su fiesta y alegría para hacer bailar y cantar a todos.

Las entradas para ver a La K´onga en el teatro griego están disponibles en www.entradaweb.ar, en la boletería del teatro Roma y el mismo sábado en las boleterías del Chacho Santa Cruz.