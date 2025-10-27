San Rafael se promocionó en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Paraná

De cara a la próxima temporada de verano, San Rafael realizó una importante campaña de promoción turística que incluyó actividades en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Paraná, zonas desde donde llegan muchos visitantes a nuestro departamento.

EN BUENOS AIRES

En la Casa de San Rafael en Buenos Aires -del 20 al 24 de octubre- se llevó a cabo la propuesta “San Rafael, sus encantos y sabores”.

En el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expusieron vinos, mermeladas, aceites, conservas, aceitunas y más regionales que hicieron las delicias de los visitantes “porteños”.

Además, hubo sorteos por canastas de productos, estadías en el departamento y vouchers por diferentes actividades recreativas en zonas turísticas.

EN EL LITORAL

En la misma semana, equipos de la Dirección de Turismo -acompañados por integrantes de la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo- realizaron actividades de promoción que incluyeron visitas en Rosario, la Ciudad de Santa Fe y Paraná.

En territorio santafecino las actividades incluyeron presentación de destino, conferencias de prensa y workshop, mientras que en la capital de Entre Ríos también se aprovechó para difundir los atractivos de nuestro departamento.