La fiesta del turismo y el vino ya tiene fecha y tendrá a “la k´onga” para animarla

San Rafael vivirá una nueva edición de la Fiesta del Turismo y el Vino el fin de semana extralargo de noviembre. Los días 22 y 23 el teatro griego Chacho Santa Cruz y el predio lindero del parque Hipólito Yrigoyen serán escenario de un evento que cumple su 40º aniversario.

Este año se han previsto múltiples actividades, con una mega feria en la zona del Parque de los Jóvenes, que contará con presencia de degustaciones de bodegas, gastronomía, productos regionales y artesanos, entre muchas atracciones más. También habrá un escenario donde se presentarán artistas locales.

Dentro del teatro griego Chacho Santa Cruz, será “La K´onga” quien le ponga música y color a ese fin de semana. Uno de los grupos referentes del cuarteto a nivel nacional, se presenta para hacer bailar y cantar sus hits a miles de sanrafaelinos y turistas.

Las entradas para el show de “La K´onga” tendrán precios “muy populares” y serán detallados en los próximos días, como así también el sitio donde adquirirlas.

ESFUERZO PÚBLICO-PRIVADO

La directora de Turismo del Municipio, Victoria Contardo, junto a la presidenta de la Cámara de Turismo de San Rafael, Marta Sotomayor, coincidieron en la importancia del evento.

“Es clave el apoyo del Municipio para darle fuerza a este evento que seguramente contará con una participación multitudinaria, reforzada por realizarse un fin de semana extralargo”, destacó la titular de Turismo, Victoria Contardo.

Por su parte, Sotomayor también resaltó el importante aporte económico del Municipio y expresó que: “esta fiesta es una potenciadora muy grande de la economía regional”.

“El trabajo en conjunto con el Municipio viene siendo sostenido, ejemplo de ello fue lo que sucedió el fin de semana pasado en Buenos Aires, durante la Feria Internacional de Turismo”, añadió.