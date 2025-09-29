San Rafael y su nueva marca con un debut “de lujo” en la feria internacional del turismo

Este sábado, en el predio de La Rural de Palermo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) comenzó una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo, la más importante de Latinoamérica en su rubro.

Como ya es una tradición, San Rafael dice presente con su propio stand atendido por sus propios prestadores, las representantes vendimiales y personal de la Dirección de Turismo.

Miles de potenciales turistas y agencias de viajes pueden conocer nuestro destino de primera mano, además de participar de una ruleta de premios y degustar las mejores delicatessen del departamento: las vedettes son el jamón crudo y el vino, una marca registrada de San Rafael en la FIT.

“En el Día Internacional del Turismo que mejor estar haciendo promoción de manera conjunta entre la Municipalidad y los prestadores. Somos 60 personas difundiendo nuestras bellezas y atractivos”, explicó la Directora de Turismo, Victoria Contardo sobre el auspicioso debut.

Además, hay sorteos a través de las redes sociales y demostraciones sanrafaelinas en una “sala inmersiva” donde se podrá disfrutar material exclusivo del turismo.

La Feria se continuará abierta al público este domingo, mientras que lunes y martes será exclusivo para prestadores y agencias de viajes.

“La FIT es una oportunidad muy grande para mostrarnos al mundo y trabajar de manera mancomunada el estado con los privados”, destacó Contardo.