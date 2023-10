San Rafael: Se realizó una nueva edición del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas

El encuentro político empresarial organizado por la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael, tuvo lugar este lunes 2 de octubre en el salón Alto del Algarrobal.

Se desarrolló una nueva edición del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael. Este año el evento tuvo lugar en el predio del Alto del Algarrobal ubicado en el kilómetro 377 de la Ruta Nacional 146.

Del encuentro participaron funcionarios municipales, provinciales, diputados, senadores, concejales, empresarios sanrafaelinos y público en general.

En la previa del almuerzo, el actual gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez y el mandatario provincial electo Alfredo Cornejo brindaron declaraciones a la prensa. Primeramente, lo hizo Suárez, donde se expresó en este último Almuerzo de las Fuerzas Vivas como gobernador de la provincia y dijo: "Siempre estando aquí presente porque realmente estamos convencidos de que el diálogo entre lo público y lo privado es fundamental para el crecimiento de la provincia y este es un buen ámbito donde se da ese tipo de diálogo con las críticas, con todo lo que hay que hacer en este tipo de eventos, pero eso eleva el debate político y eso es muy bueno".

Sobre cómo le gustaría que lo recuerden los mendocinos expresó que fundamentalmente lo que más valoró de ellos ha sido el trato. "Uno aspira a tener la misma vida que tenía uno antes de iniciar la gobernación, de hacer la vida común con la familia y que haya reconocimiento de la gente, creo que eso es aspiracional".

Por su parte, Alfredo Cornejo el gobernador electo manifestó: "Es un gusto estar aquí. Es un evento tradicional no solo del departamento, sino de la provincia. Siempre es un diálogo abierto donde las autoridades hacen su discurso, el gobierno hace su diagnóstico, su evaluación".

Sumó que hay mucha expectativa en los eventos de este tipo acerca de cómo ve cada actor económico de la provincia todas las situaciones a nivel local, provincial y nacional y que una de las voces importantes es la Cámara de San Rafael.

Sobre los distintos planteos que podría escuchar referidos a su anterior gobernación, mencionó: "Es lógico que nos encontremos con eso. Hay proyectos de infraestructura inconclusos o en proceso, muchísimos" y se refirió al Paso las Leñas: "Durante mi gobernación avanzamos. Logramos que Chile hiciera su parte, su primer aporte. Hay que mantenerlo en la agenda y hay que progresar en el Paso Las Leñas que es un paso viable, es un paso que nos viene bien a la Argentina".

También durante la previa brindó declaraciones el intendente de los sanrafaelinos Emir Félix: "Mi último almuerzo como intendente así que es un gusto, este va a ser el número 14. Venimos con la expectativa de escuchar a todo el sector nuestro de la producción, de cómo se manifieste, de cambiar ideas y de entender el San Rafael que viene y las necesidades que tenemos como sanrafaelinos".

De igual manera lo hizo el actual intendente de General Alvear Walther Marcolini: "Siempre hemos venido a acompañar a la comunidad de San Rafael a felicitar a la Cámara por la organización. Es importante que el sector privado y el público puedan encontrarse en este marco, en un contexto de país muy difícil y complejo, entonces la apuesta del trabajo para hacer crecer las economías regionales para poder manifestar las necesidades del sur que involucra a toda la región, me parece que es muy significativo y nosotros estamos consecuencia de poder participar, pero siempre acompañando".

Expuso que en este caso acompaña con doble rol, como intendente finalizando su mandato en su departamento, pero también como senador electo por el cuarto distrito electoral, por lo que le interesa escuchar atentamente cuáles son los temas que el sector empresario de San Rafael plantea y los temas de agenda que están trabajando.

Y llegó el momento del discurso del Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.

Hugo Tornaghi. Entre los puntos que planteó, Tornaghi habló de la caída de las pymes y grandes empresas a nivel nacional, que, según un informe del Banco Mundial, Argentina es el país de América con menor índice de empresas cada 1.000 habitantes, solo 13 y nombró que Brasil posee 25 y Chile 48.

También se refirió a fortalecer el agro, el turismo, la industria del conocimiento, el sector petrolero y dar los debates necesarios para estudiar y proponer criteriosamente el desarrollo de la industria minera. "Debemos generar recursos estratégicos para Mendoza, como El Baqueano, Paso Las Leñas, Portezuelo del Viento, el Trasvase del río Grande al Atuel, Hierro Indio, Cerro Amarillo, Vaca Muerta y tantos otros".

Se refirió a la importancia de proyectos de inversión en infraestructura para que San Rafael sea atractivo a los ojos de los privados, y que hagan del departamento un polo industrial, logístico y de servicios.

"Para construir hay que valorar los logros. En ese sentido, destacamos las distintas gestiones realizadas por el Municipio, ya que hoy podemos ver el avance de obras esenciales como las ejecutadas en el aeropuerto y en el nuevo gasoducto, fundamentales para el crecimiento local", expuso.

Sumó que otro vector importante es la necesidad de desarrollo de planes de viviendas más agresivos que cubran el déficit habitacional y dinamicen la economía social. En cuanto a la seguridad, nombró que es necesario el sistema de videovigilancia para la ciudad.

En el apartado de obras importantes mencionó una que está en la carpeta de proyectos de la Cámara desde hace mucho tiempo que es El Baqueano: "Esperamos que pronto se encuentren listos los pliegos licitatorios y que las empresas constructoras de la región sean consideradas" y añadió que esta es una obra estratégica que dará la capacidad de repago por la venta de energía y de esta manera se podrán concretar otras obras de importancia para toda la provincia.

Por otro lado, habló de la importancia de la conectividad donde se refirió al cierre del Paso Cristo Redentor que produce pérdidas de oportunidades de negocios y económicas, tanto para el transporte internacional, el comercio y el turismo.

"Es el reclamo incansable de cada año, de esta Cámara, porque estamos convencidos de que la solución está en el Paso Las Leñas. Desde aquí nos seguimos ocupando: intentamos comunicación con Cancillería, con las embajadas, funcionarios de distintos niveles, con nuestros pares chilenos y hemos instalado el proyecto en agendas de distintas cámaras empresarias nacionales".

Por último, destacó que un gran país se edifica con la suma del esfuerzo de cada persona aún en las adversidades.

"Se necesita el compromiso real de parte de todos los sectores de la política, todos saben lo que hay que hacer. Seamos responsables como dirigentes acerca de lo que decimos y hacemos; no olvidemos que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran".

A su turno, tomó la palabra el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez: "Siempre he sostenido que el diálogo entre lo público y lo privado es lo que lleva a quienes tenemos responsabilidad política a llevar mejores políticas públicas. En esta oportunidad, que será la última en que lo hago como gobernador de la provincia de Mendoza, quiero hacer una primera reflexión. Tiene que ver un poco con el discurso de Hugo. Comparto absolutamente la descripción que hizo de nuestra macroeconomía y cómo influye en la provincia y en lo que se puede hacer desde aquí de la provincia en base a las herramientas económicas que tenemos para influir en el bienestar social de la gente".

Suárez hizo un balance de su gestión y habló sobre los logros obtenidos durante su gobierno, como la reducción del déficit fiscal: "Estamos en una provincia que ya llevamos seis años por superar el déficit fiscal, cuando se habla del deterioro de las instituciones, nosotros venimos desde hace mucho tiempo reforzando todas nuestras instituciones que tienen que ver con la justicia, con el sistema electoral, con las fichas limpias, con la boleta única, con cuantas cosas que ustedes conocen".

El gobernador también se refirió a avances en obras muy importantes para Mendoza. En este apartado, destacó que pronto en el Sur va a haber trabajando gente en potasio en Río Colorado, en la primera etapa. "Hoy tenemos una oportunidad geopolítica extraordinaria por el valor del potasio que es necesario para el alimento, el alimento es necesario para generar proteínas, proteínas es lo que necesita el mundo y es una gran oportunidad que tenemos. Además, tenemos uno de los mayores compradores de potasio que existe en el planeta y es la República de Brasil y la otra China", señaló.

También hizo hincapié en los resultados de la exploración de Hierro Indio. "Ahora tenemos que avanzar en este sistema anacrónico legal que tenemos que ir a la legislatura a que habilite la explotación de hierro, que no producimos hierro en Argentina y espero que esto ocurra pronto y que los legisladores lo aprueben porque es más mano de obra para Sur y riqueza para Mendoza y para el país".

Adelantó que también va a comenzar la exploración de Cerro Amarillo que es cobre tan necesario para el mundo que viene. "Si hay un problema que tiene el mundo es el calentamiento global y la única forma de combatir el calentamiento global es con energías limpias y no hay energía limpia si no hay cobre, si no hay litio, si no hay minerales".

Además contó que ya están las perforaciones en Vaca Muerta. "Pronto sabremos qué es lo que tenemos en Vaca Muerta que seguramente está muy bien, pero ya lo vamos a saber empíricamente y además ya está aprobada la ley de lo que es Pata Mora que es el polo logístico fundamental para el desarrollo de la minería y los hidrocarburos acá en el sur de la provincia. Esta es la importancia que tiene para nosotros el Sur provincial".

Por otro lado, destacó que ya se abrió el proceso de licitación de El Baqueano con todos los pasos que hay que cumplir. "Están todos los pliegos o proyectos de pliego para que los empresarios, quien quiera, venga a hacer los aportes necesarios".

Para finalizar, sus palabras fueron: "Siempre digo que un buen gobierno hay que continuarlo con otro buen gobierno, y así otro buen gobierno, porque es la manera de que cambien las cosas, con logros, pequeños logros e ir avanzando. Yo quiero expresarles a los sanrafaelinos y a las sanrafaelinas mi agradecimiento porque me he sentido muy acompañado durante todo este tiempo. Agradecerles porque creo que en las elecciones pasadas también hay un reconocimiento al gobierno que he llevado adelante, como lo hay también un reconocimiento al de Alfredo Cornejo, un reconocimiento a quien es un gran gestor, y seguramente sobre estas bases que hemos hecho va a ser un gran gobierno de Mendoza".

Luego de los discursos, el intendente electo Omar Félix dio su mirada sobre este nuevo almuerzo donde destacó:

"Creo que más allá de las diferencias de matices que podemos tener sobre las apreciaciones de tipo político, en general coincido en muchas de las cosas que planteo el presidente".

Sobre cómo vive esta etapa previa a asumir como intendente de los sanrafaelinos expresó: "Con mucha expectativa y esperanza, pero también con prudencia porque estamos viviendo momentos difíciles y según sea el contexto de país que tengamos serán las previsiones que tenemos que tomar en el municipio. Yo espero que podamos conservar un nivel de actividad como el que ha logrado Emir".

Por último, el Presidente de la CCIA Hugo Tornaghi dio una reflexión de su discurso: "Intentamos dar un mensaje fuerte o no, dependiendo de cómo lo quieras mirar, pero la realidad es que tenemos la realidad los que asumimos este compromiso de representar a los sectores de la economía y dar una mano en esto de decirlo. Como yo digo en una parte del discurso, digamos las cosas como son, si no, no vamos a salir nunca de donde nos encontramos".

Asumió que por supuesto hay sectores que se sienten más golpeados con algunas palabras, pero aseguró que esto es un reflejo de lo que se habla no solo en reuniones, sino en familia o en un café: "Si es políticamente correcto no lo sé, las cosas hay que decirlas", finalizó.