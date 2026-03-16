San Rafael tendrá un nuevo vuelo, horarios hacia y desde Buenos Aires

Gracias a gestiones realizadas por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, conjuntamente con Aerolíneas Argentina, la empresa realizó modificaciones en la programación de vuelos desde Buenos Aires a San Rafael y viceversa.

El nuevo horario de partida desde Buenos Aires será a las 09.15, con arribo a San Rafael a las 11.10. El vuelo de regreso está programado para las 11.50, llegando a Buenos Aires a las 13.20.

Asimismo, la compañía comenzará a operar una frecuencia adicional, alcanzando un total de cinco vuelos semanales, que se realizarán los días lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Este esquema comenzará a regir a partir del 15 de abril.

Agradecemos al presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y al director de Asuntos Corp., RRHH y Op. Aeroportuarias, Facundo Del Villar, por atender el reclamo planteado por nuestra entidad y brindar una solución a las necesidades de la comunidad.

Destacamos especialmente el compromiso y la articulación lograda a través del trabajo conjunto entre el sector público y el privado, que permite avanzar en respuestas concretas y beneficios tangibles para la sociedad.