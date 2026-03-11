Alrededor de 350 trámites realizará el camión fábrica del RENAPER en San Rafael

Vecinos de San Rafael podrán tramitar el nuevo DNI con entrega en 24 horas, Pasaporte y otros documentos.

El operativo se desarrollará en San Rafael en el Centro de Congresos y Exposiciones, Alfredo Bufano, este martes 10 y el miércoles 11. En ambos casos, la unidad móvil atenderá con turno previo y con cupos diarios limitados.

En la oportunidad dialogamos con Hebe Casado, quien se encuentra como gobernadora interina por ausencia del gobernador Cornejo, quien se encuentra promocionando a Mendoza ante inversores internacionales en la Argentina Week de Nueva York: “En esta oportunidad el camión fábrica se ha trasladado a San Rafael, luego de pasa por la vendimia nacional en la capital de Mendoza, estarán realizando DNI con entrega en 24 horas y Pasaportes con entrega regular, es importante destacar que los DNI, son los nuevos, los que tienen nuevas medidas de seguridad”.

Por otro lado dialogamos con Agustín Piscopo, director del registro civil de Mendoza: “La verdad que esta ha sido una muy buena experiencia, nos ha aliviado mucho en la cantidad de turnos de DNI y Pasaportes que procesa el camión fábrica, se han dado más de 350 turnos por día en las distintas localidades que hemos estado”,

Para destacar el camión fábrica atiende con 12 puestos y el trámite dura apenas 10 minutos y en 24 horas pueden retirar el DNI.

Por otro lado informó que este próximo jueves 12 de marzo, el camión de la provincia de Mendoza, correspondiente al registro civil, estará en el distrito de El Sosneado, realizando diversos trámites.