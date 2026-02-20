Se vienen las clases y el municipio invita a talleres intensivos para confeccionar pecheras, cartucheras y fundas escolares

En el marco de las actividades de acompañamiento a las familias en la previa del inicio del ciclo lectivo 2026, la Municipalidad de San Rafael, a través de Polo Textil, invita a participar de los talleres intensivos “Vuelta a Clases”, una propuesta práctica y accesible para aprender a confeccionar artículos para el retorno de los peques a las aulas.

La iniciativa se desarrollará este sábado 21 de febrero en el espacio “El Taller” Espacio Cultural, ubicado en la esquina de Suipacha y Emilio Civit.

Durante la jornada se dictarán dos propuestas en “estaciones de costura”. La primera iniciará a las 9 de la mañana con el taller de confección de pecheras escolares o cartucheras y fundas de carpeta, brindando herramientas básicas para elaborar estos productos de manera rápida y económica.

En tanto, a las 11:30 horas tendrá lugar el taller de personalización de prendas, donde se enseñarán técnicas como estampado textil y crochet, entre otras, para identificar y embellecer prendas y útiles escolares.

Estas capacitaciones buscan promover el aprendizaje de oficios, fomentar el emprendedurismo y ofrecer alternativas accesibles para la economía familiar de cara al inicio de clases.

Quienes deseen participar deben solicitar el link de inscripción enviando un mensaje de WhatsApp al 2604027190. La actividad es gratuita, aunque con cupos limitados.