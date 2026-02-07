Más de 1000 vecinos de El Cerrito y Cuadro Nacional se manifestaron contra la ampliación de la penitenciaría que promueve el gobierno provincial

Más de 1000 vecinos de distintos puntos de El Cerrito y Cuadro Nacional presentaron sus firmas manifestando su rechazo a la ampliación de la penitenciaría que promueve el Gobierno de la Provincia de Mendoza en el predio de la Colonia Penal en calle Tirasso y Lasa.

Contaminación, inseguridad, malos olores, falta de consulta y pérdida de valor de las propiedades son algunos de los planteos que tienen los vecinos. Tras un pedido de audiencia esta mañana los recibió el Intendente Omar Félix y escuchó sus planteos.

BRENDA: “ESTAMOS EN CONTRA DE LO QUE QUIEREN HACER”

Brenda parte del grupo de vecinos autoconvocados comentó que: “estamos en contra de lo que quieren hacer. Vivimos la inseguridad todos los días. El kiosco de la esquina cierra los lunes cuando vienen las visitas porque están cansados de que le roben”.

“Si con 100 internos no podemos vivir, imagínense con 300. Además, las cloacas están mal y no se puede vivir con el olor. Estamos muy preocupados y no estamos dispuestos a negociar nada, no queremos la obra en nuestro barrio”.

OSCAR: “SI ESTO AVANZA ESTOY PENSANDO EN MUDARME, ES INSOSTENIBLE”

Oscar Barahona, otro de los vecinos participantes del encuentro, indicó que: “estamos hartos que nos pasen por encima y nos vulneren. Esto nos afecta a todos, nos tienen cansados con los robos y hace unos años nos tuvieron secuestrados en la casa”.

“Estamos agradecidos que el Intendente nos recibió y escuchó. Para nosotros es un no rotundo el tema de la ampliación. Deberían hacer la cárcel en el terreno que hace años está asignado en Colonia Elena. Donde quieren hacer la penitenciaría hoy ya es una zona residencial”.

“Si amplían la cárcel la propiedad desvaloriza. Si esto sigue, estoy pensando seriamente en mudarme porque es insostenible”.

DARÍO: “EL GOBIERNO PROVINCIAL TIENE QUE SABER QUE LOS VECINOS DECIMOS UN NO ROTUNDO”

Dario Sibiglia también estuvo presente y -como el resto de los vecinos- marcó su negativa, asegurando que: “ya existe mucha inseguridad, hace un tiempo le pusieron un cuchillo en el cuello a una vecina y la tuvieron secuestradas varias horas. Ahora está con tratamiento psiscológico”.

“El gobernador tiene que saber que los vecinos le decimos un no rotundo a la cárcel". Esto afecta a El Cerrito, Cuadro Nacional, EL Toledano y la Ciudad de San Rafael.

Asimismo, indicó que: “a mi me tiran los desechos cloacales frente a mi casa y no se aguanta el olor. Así no podemos vivir es un desastre, encima ahora quieren hacer esto y no consultaron a nadie”.