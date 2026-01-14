Comenzó el Operativo Pintura Escolar 2026 en el Sur mendocino

Los trabajos se desarrollan durante el receso de verano en todas las escuelas del territorio provincial. Esta acción educativa se realiza con el fin de mejorar los ámbitos escolares para acompañar los trayectos escolares con calidad.

Autoridades de la Delegación Sur del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE informaron que este miércoles comenzó la entrega de insumos enmarcadas en el Operativo Pintura Escolar 2026, que beneficiará a cerca de 300 escuelas.

La delegada de la Regional Sur, María José Sanz, dijo que se entregarán alrededor de 27.000 litros de pintura para todas las escuelas de San Rafael, Malargüe y Alvear, sumando otros insumos, como enduido, lijas, pinceles y rodillos.

“Estamos trabajando desde la sede de Infraestructura en el Sur para poder continuar con los trabajos de pintura de las partes internas de los edificios escolares. Quiero recordar que el verano pasado realizamos este operativo para las fachadas, sanitarios y cocinas y este verano se realiza para los otros espacios y las escuelas queden en condiciones”, dijo María José Sanz.

“Vamos a iniciar el ciclo lectivo con todas las escuelas pintadas. Agradecemos a los directores que hoy, 14 de enero, están presentes acompañando esta importante acción de infraestructura y a los celadores que están en servicio y trabajando. Es importante destacar que el sistema educativo no para”, señaló la delegada regional.

Esta acción se replicará en todas las escuelas de la provincia, para comenzar el ciclo lectivo 2026 en buenas condiciones y acompañar las trayectorias escolares con calidad.

Cabe recordar que la DGE viene implementando también un programa denominado ColaborArte, donde las comunidades educativas trabajan junto a otras organizaciones de la sociedad civil y familias para acompañar con pequeñas reparaciones y pintura que necesita cada escuela.