Querés conocer la costanera de Cañada Seca, acá te contamos como llegar...

Este domingo se inaugura nueva costanera de Cañada Seca, un espacio increíble a la vera del Río Atuel de acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

El predio de 4 hectáreas está equipado con quinchos, churrasqueras, un gran frente costero y capacidad para 5000 personas.

La costanera está justo en la zona limítrofe de Cañada Seca y Las Malvinas. Se encuentra unos metros del casco urbano de Salto de las Rosas y apenas a 15 minutos de la Ciudad de San Rafael.

Para acceder: Por Ruta Nacional 143 se ingresa por calle Las Areninas. Son unos 800 metros aproximadamente hasta llegar a la Costanera.