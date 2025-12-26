Prevención en verano: recomendaciones para evitar el golpe de calor y accidentes por animales ponzoñosos

Ante las altas temperaturas y los riesgos propios de la temporada estival, el Hospital Teodoro J. Schestakow recuerda a la comunidad la importancia de reforzar las medidas de prevención y autocuidado, entendiendo que la salud es una responsabilidad compartida que comienza con las acciones individuales y se fortalece con el acompañamiento permanente de los efectores de salud.

¿Cómo prevenir el golpe de calor?

* Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17 horas.

* Tomar más agua, aunque no se tenga sensación de sed.

* Usar protector solar con factor de protección 30 o superior.

* Consumir alimentos frescos, especialmente frutas y verduras.

* Permanecer a la sombra y en espacios frescos y ventilados.

* Evitar bebidas alcohólicas.

* Usar ropa suelta y clara, gorro y gafas de sol.

* No realizar actividad física exigente durante las horas de mayor calor.

* En bebés: amamantar con mayor frecuencia.

Animales ponzoñosos: cómo prevenir accidentes

Con el aumento de la temperatura también se incrementa la actividad de arañas, escorpiones y serpientes, tanto en el hogar como al aire libre.

Prevención al aire libre

* No introducir manos ni pies en huecos de árboles o cuevas.

* Usar ropa y calzado adecuado, preferentemente cerrado.

* No mover piedras ni troncos sin protección en manos y pies.

* Al acampar, mantener la carpa cerrada y alejada de la leña o escombros.

Prevención en el hogar

* Mantener limpios patios y jardines.

* Tener cuidado al mover muebles, cuadros o espejos.

* Sacudir sábanas antes de acostarse.

* Revisar el calzado antes de colocárselo.

¿Cómo actuar ante una picadura o mordedura?

* Lavar la herida con agua y jabón.

* Desajustar prendas y retirar anillos, pulseras y relojes.

* Si son arañas o escorpiones, colocar hielo.

* Mantener la calma y trasladarse de inmediato a un centro de salud.

* Nada de remedios caseros.

* No realizar torniquetes, cortes ni incisiones.

* No succionar la herida para intentar extraer el veneno.

Desde el Hospital Schestakow se destaca que la prevención comienza en cada hogar y en cada decisión cotidiana, y se complementa con el trabajo permanente de los equipos de salud, que brindan atención y respuesta oportuna ante situaciones de riesgo.

Ante síntomas de golpe de calor o frente a una picadura o mordedura de animales ponzoñosos, se recomienda concurrir de urgencia al Hospital Teodoro J. Schestakow o al centro de salud más cercano.

La prevención y la consulta temprana salvan vidas.