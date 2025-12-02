Así será la atención del comercio el próximo fin de semana largo

El próximo fin de semana será largo, último del año, ya que el lunes 8 de diciembre será feriado inamovible por el Día de Inmaculada Concepción de María.

La Específica de Comercio de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael desarrolló una encuesta a comerciantes locales agrupados en la institución, con la finalidad de conocer cómo atenderán durante esa jornada.

Por el momento, no hay información oficial sobre que el viernes 5 sea feriado/día no laborable. El sábado 6 será una jornada normal de trabajo.

El 72,7 % de los comerciantes informó que no abrirá sus puertas.

Un 27,3 % atenderá, solo medio día en la mañana.