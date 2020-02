San Rafael coronó a Juliana Miller como su reina departamental

San Rafael celebró su vendimia "San Rafael creador de sueños". El espectáculo dirigido por Alejandro Grigor tuvo lugar este sábado en el "'Anfiteatro Chacho Santa Cruz".



Sobre el imponente escenario, hubo un amplio despliegue artístico con 130 artistas entre bailarines folclóricos, contemporáneos y actores, quienes mostraron su talento a miles de espectadores entre ellos: sanrafaelinos y turistas.

Cabe destacar, que en varios cuadros participó musicalmente la Orquesta Municipal dirigida por Bernardo Ríos, donde distintos artistas locales acompañaron con sus voces durante la noche.Finalizada la puesta artística, se dio lugar a la coronación de la nueva reina departamental, donde la soberana saliente Yamila Carallol entregó sus atributos a Juliana María Miller, quien se convirtió en la nueva representante de San Rafael.Previo al comienzo de la fiesta y como es tradición, la reina saliente dejó unas palabras a los presentes. Tal es así, que Carallol dijo a los presentes estar orgullosa de portar sus atributos. "Somos un departamento muy pujante, no sólo a nivel turístico sino que tengo que destacar la calidad de personas que somos los sanrafaelinos. Cuando he necesitado que me apoyen, nunca me faltaron, entonces eso es para destacar", manifestó.