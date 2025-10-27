Presentan proyecto para designar al poli número uno con el nombre de Sebastián “Poroto” Torres

Se trata de un proyecto de ordenanza presentado por una de sus hijas y una agrupación de deportistas que estuvieron ligados de una u otra manera al entrenador Sebastián “Poroto” Torres.

Durante casi 4 décadas estuvo trabajando en el municipio, más precisamente en el área de deportes, principalmente en el poli número uno emplazado en el parque Hipólito Irigoyen de nuestra ciudad.

Poroto, como todo lo llamaban, estuvo a cargo del equipo de natación, también dirigió los equipos de vóley, tanto masculinos como femeninos, participó de los cursos de guardavidas dictados y practicados en la pileta del poli número uno.

Por otro lado, también debemos decir que el Poroto, era más que un simple entrenador de las disciplinas anteriormente nombradas, era amigo, padre, consejero y muchas cosas más de muchos de los jóvenes que acudían a realizar los diversos deportes.

Sin dudas podríamos seguir nombre muchas de sus cualidades como entrenador y como persona, lo cierto es que durante mucho tiempo contuvo a muchos que hoy ya son hombres y mujeres que pasaron de alguna manera por sus manos.

Tras 25 años de su desaparición física, muchos de aquellos también siguieron sus pasos, recibiéndose de profesores de educación física, otros como entrenadores y hoy tratando de dejar plasmado su nombre en el lugar donde él pasó gran parte de su vida.

Proyecto:

A través del Art.100º Bis del reglamento interno del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, los siguientes ciudadanos, Adriana Gabriela Torres, Héctor Oscar Montedo, Óscar Enrique Giménez y Sergio Walter Miranda, presentan el siguiente proyecto de ordenanza.

Fundamentos:

En tal sentido, los abajo firmantes venimos a solicitar se imponga el nombre de Sebastián Raúl Torres - Poroto - al predio identificado como Poli Deportivo Nº Uno, que se ubica en el Parque Hipólito Irigoyen, en homenaje de Sebastián Raúl Torres, por el interés social, deportivo y cultural de su trayectoria en el departamento.

Es por ello, fundado en la extensa trayectoria que cumplió en señor Torres en ese espacio, donde los distintos deportes que se practican a nivel escolar o de diversas instituciones tienen un sitial particularmente interesante y de proyección.

Natación, pedestrismo. rugby, vóley son algunos de los deportes que en el predio se practican y es donde el señor Torres, durante muchos años, fue guía, entrenador e inspirador de varias generaciones de niños y jóvenes, hoy adultos, que reconocen esa influencia.

Sebastián Raúl Torres, el "Poroto" nació en San Rafael el primer día de setiembre de 1940. Su papá, creador de la Banda de Música de la Policía de Mendoza influyó tanto en su formación musical, ya que interpretaba la trompeta, pero por razones laborales, la familia debió trasladarse a Chajarí, provincia de Entre Ríos, donde la proximidad con el Río Paraná alentó a nuestro "Poroto" a la práctica intensiva de natación. Siendo apenas un adolescente, se atrevió a cruzar a pura brazada y patada el caudaloso Paraná. Es de allí donde surge, también, ese deseo de y vocación de ser guardavidas en las piletas públicas.

A su retorno al Departamento, es, precisamente, en la pileta del Poli Deportivo Nº Uno, donde "Poroto" comenzó con esa maravillosa tarea durante varios años. A su alrededor se nucleaban muchos niños, a los que se les brindó las nociones básicas de la natación y que lograría, en las temporadas estivales, que compitieran con otros protagonistas de clubes privados en vibrantes campeonatos en el agua.

Pero no solamente la natación era su ámbito de influencia. Su liderazgo entre los jóvenes concitaba atención cuando se trataba de básquet, o de su especial pasión: el vóley. Por esos temas que la vida dispone, debió dedicarse en una institución privada, el Club Deportivo Saavedra a promocionar y formar niños y niñas en el ámbito deportivo, precisamente el vóley.

Es así como San Rafael se ubica en el medallero provincial y luego nacional, en ese atractivo y dinámico deporte. Sería innumerable el registro de nombres que señalan que "Poroto" guió, enseñó y capacito, que hoy lo tienen y señalan como un "profe" dedicado, amable, afectuoso y respetuoso a rajatabla de las normas de convivencia deportivas.

Un accidente cerebro vascular le quitó a nuestro departamento una significativa tarea de formación de espíritus y conductas deportivas, todas ellas en la generosa tarea de Sebastián Raúl Torres - Poroto - y es en virtud de rendir el debido homenaje y rescatar para los tiempos su legado, que venimos a solicitar la imposición de su nombre al predio, identificado como Poli Deportivo Nº Uno.

Por ello, solicitamos, se dé sanción favorable al siguiente proyecto de

Ordenanza Nº...

ART. 1º - Desígnese con el nombre de Sebastián Raúl Torres - Poroto - al complejo deportivo identificado como Poli Deportivo Nº Uno, del Parque Hipólito Irigoyen de nuestra ciudad.

ART 2º - Confecciónese una placa y un cartel que contenga el nombre de Sebastián Raúl Torres – Poroto- y se coloque en el predio.

ART. 3º - Los gastos que implique el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior serán devengados del presupuesto anual respectivo.

ART. 4º - DE FORMA.