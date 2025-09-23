San Rafael, bailó, cantó y disfrutó junto a Euge Quevedo en una noche inolvidable de primavera

Con récord histórico de espectadores, se celebró Primavera en el Patque, que tuvo el cierre estelar de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos. Entra y mira las mejores fotos del evento.
Desde muy temprano, grandes columnas de gente coparon el predio del parque y disfrutaron los diferentes shows musicales.
El broche de oro llegó con Eugenia Quevedo, quien llenó de música, ritmo y color al parque, ante las miles y miles de personas que empezaron la semana en el parque.
