San Rafael, bailó, cantó y disfrutó junto a Euge Quevedo en una noche inolvidable de primavera

Con récord histórico de espectadores, se celebró Primavera en el Patque, que tuvo el cierre estelar de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos. Entra y mira las mejores fotos del evento.

Desde muy temprano, grandes columnas de gente coparon el predio del parque y disfrutaron los diferentes shows musicales.

El broche de oro llegó con Eugenia Quevedo, quien llenó de música, ritmo y color al parque, ante las miles y miles de personas que empezaron la semana en el parque.

