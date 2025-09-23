Seguinos   

Martes, 23 Septiembre 2025

San Rafael, bailó, cantó y disfrutó junto a Euge Quevedo en una noche inolvidable de primavera

Categoría: Sociedad Escrito por Sergio Miranda

Con récord histórico de espectadores, se celebró Primavera en el Patque, que tuvo el cierre estelar de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos. Entra y mira las mejores fotos del evento.

Desde muy temprano, grandes columnas de gente coparon el predio del parque y disfrutaron los diferentes shows musicales.

El broche de oro llegó con Eugenia Quevedo, quien llenó de música, ritmo y color al parque, ante las miles y miles de personas que empezaron la semana en el parque.

Para ver la galería de imágenes, hace clic en la foto de abajo...

