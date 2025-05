Omar Félix visitó clubes de distritos, entregó material, reflectores led y anunció una inauguración

El Intendente Omar Félix encabezó una visita a clubes de distritos y remarcó la necesidad de seguir apoyando al deporte como herramienta de contención y formación para los más jóvenes.

La primera parada del recorrido fue el club Colonia Elena, donde se entregó material deportivo y se relevaron necesidades de la institución. Posteriormente, el jefe comunal se trasladó hasta el club La Llave, donde entregó equipamiento y reflectores de tecnología led para instalar en la cancha principal del “cerrajero”.

“Estamos ayudando con luminarias, equipamiento y otras necesidades porque nuestros clubes contienen en el deporte a muchos jóvenes y niños, cumpliendo una gran función social”, remarcó Félix quien anunció además que: “vamos a seguir trabajando con cada club del departamento, especialmente con los que menos posibilidades de sustento tienen”.

El Intendente dejó en claro la importancia de las instituciones deportivas para la contención y formación. “Si los clubes no estuvieran y sus dirigentes no dedicaran el tiempo que ponen, los chicos que asisten aquí no tendrían otra posibilidad. El objetivo es que nuestra juventud estudie y haga deporte, por eso aportamos y apoyamos con todo lo que podemos”.

Por su parte, el presidente de La Llave, Eduardo Carrasco, destacó el aporte que viene efectuando la comuna en la institución. Anteriormente, se colaboró con la mejora de la bomba y equipamiento de riego, la construcción del cierre perimetral y ahora los reflectores.

En el club hay unos 120 jóvenes que van desde los pequeños de 5 años en la escuelita de fútbol hasta los jugadores de primera.

“Siempre nos cumplieron lo que nos prometen. Las luces nos van a ayudar mucho a entrenar en horario nocturno”, indicó y anticipó que gracias a esta inversión municipal “nos permitirá incorporar más disciplinas, porque hoy solo tenemos fútbol”.

CANCHA DE BOCHAS DE REAL DEL PADRE

Por otra parte, este viernes por la noche se inaugurarán las nuevas canchas de bochas de piso sintético en el Club Real del Padre.

“Era algo que veníamos trabajando con el club y que ahora llegó el momento de inaugurar. Es una disciplina muy convocante que contiene desde jóvenes hasta gente mayor y genera un gran lugar de encuentro para la comunidad”, enfatizó el jefe comunal.