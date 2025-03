Discurso intendente Omar Félix 2025

Buenas tardes, señor Presidente, señoras y señores concejales, autoridades presentes, y a los vecinos de nuestro departamento que nos acompañan en este espacio, en especial a representantes de la comunidad organizada de San Rafael.

Quiero agradecer al Concejo Deliberante por posibilitar que este importante evento institucional pueda realizarse fuera del recinto.

Son ustedes, señoras y señores concejales, los representantes de los vecinos de San Rafael, pero entiendo que facilitar la participación de más sanrafaelinos en este acto, en especial de quienes se nuclean en entidades intermedias, refuerza el espíritu democrático. Es por esto que agradezco la presencia de asociaciones, cooperativas, clubes, uniones vecinales y demás entidades. Sepan que son una pieza fundamental en nuestro plan de gestión y también contribuyen al crecimiento armonioso del departamento, objetivo que perseguimos todos los días.

Creo más que nunca que una comunidad organizada e integrada en organizaciones libres del pueblo, constituye la mejor herramienta para evitar los efectos del individualismo y de los portadores de verdades reveladas que muchas veces se aceptan sin análisis y sin debates. Aun más en este tiempo donde los medios de comunicación y las redes sociales no dan la pausa para el dialogo, para el razonamiento y mucho menos para el encuentro.

Hoy, como establece la normativa vigente, estoy aquí para rendir cuentas de las acciones ejecutadas por el Municipio durante el 2024 y el primer trimestre del 2025, pero también para dejar sentadas las bases de lo que hemos proyectado para el presente ejercicio, además de anunciarles otras acciones planificadas y pensadas para el futuro de San Rafael, esta tierra que con tanto orgullo habitamos y por la que todos los días trabajamos pensando en su crecimiento y el bienestar de sus vecinos.

Estas realizaciones ya logradas y los proyectos a ejecutar, son síntesis de las inquietudes receptadas en cada barrio, en cada distrito, en muchos casos anhelos de quienes aman San Rafael y lo quieren ver cada día mejor. Sentimos la responsabilidad de convertir sueños en realidades y en ello pondremos todo nuestro esfuerzo.

Hace un año, en el marco de este mismo acontecimiento, les ofrecía un balance de mi primer tiempo de nueva gestión, sucediendo a una administración ordenada y eficiente que nos posibilitó cumplir con los diferentes objetivos trazados a corto y mediano plazo.

Como dije cuando asumí y también en mi discurso del año pasado, creo firmemente en la necesidad de un Estado presente donde al menos un sanrafaelino lo requiera.

Y lamentablemente son muchos los sanrafaelinos que lo requieren. Es por eso que con mucho esfuerzo y recurriendo a recursos propios, desde el Municipio hemos reforzado e incluso creado programas para cubrir el desamparo que en muchos sectores sociales generó la retirada del Estado Nacional.

Organismos con los que históricamente trabajamos en conjunto para beneficiar a vecinos de la ciudad y los distritos, hoy no están o están pero no funcionan.

Contrariamente a lo antes expuesto, debo afirmar que me enorgullece que esta gestión pueda afrontar obligaciones que no son propias de una administración municipal, pero que igual lo hace con mucho esfuerzo y compromiso.

A los vecinos les aseguro que junto a mi equipo trabajamos día y noche en atender cada una de sus demandas, aportando soluciones ante los problemas que nos corresponde resolver y planificando acciones que contribuyan a un San Rafael cada vez mejor.

Sabemos muy bien cuáles son nuestras obligaciones, pero también podemos identificar cuáles pretenden conferirnos. No vamos a ceder ante iniciativas que puedan afectar el desarrollo de nuestra gestión, que nos lleven a incrementar la planta de personal sin transferencia de recursos, trasladando esos costos a todos los sanrafaelinos.

En sus bancas, señoras y señores concejales, y en poder de representantes de entidades, cuentan con un amplio detalle de las acciones ejecutadas el último año por las diferentes dependencias municipales. También está disponible en la página web del Municipio para quien quiera acceder a esa información.

Como podrán apreciar, nuestros distintos programas no solo continuaron en relación a la anterior gestión, sino que han sido reforzados en todas sus líneas, con nuevas acciones que han beneficiado directamente a miles de sanrafaelinos que residen en la ciudad y los distritos.

Un Estado Municipal presente se percibe a través de sus políticas públicas y los beneficios que les genera a sus vecinos. Todos los días, miles de sanrafaelinos son parte de programas ejecutados desde nuestras áreas de Salud, Educación, Cultura, Juventud, Deportes, Desarrollo Social, Niñez y Adolescencia, Mujer y Género, Discapacidad, Polo Textil, Empleo, Distritos, Barriales, Relaciones con la Comunidad, por mencionar parte de nuestra estructura de Gobierno y Desarrollo Humano.

Las áreas antes mencionadas tienen como objetivo contener, formar, apoyar, desarrollar e incluir a una mayoritaria porción de la población sanrafaelina.

Los 27 centros de salud distribuidos a lo largo y ancho de San Rafael y las más de 170.000 atenciones primarias efectuadas en ellos, son un ejemplo concreto del traslado de responsabilidades que antes mencioné.

Como también lo es la administración de 26 jardines maternales, en los que contenemos a más de 2.000 niños y niñas desde los 45 días de vida, tanto en los barrios como en los distritos.

No solo invertimos en fomentar programas de contención a través de las áreas de gobierno o desarrollo humano, también lo hacemos en infraestructura para mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Municipio. Quiero destacar, una vez más, los nuevos edificios de jardines maternales que nos permitieron ampliar las actividades que allí se dictan, o las obras para consolidar nuestros programas deportivos. El año pasado inauguramos la nueva superficie del Polideportivo Nº 2, que se suma a canchas profesionales de hockey, polideportivos distritales y una pista de atletismo inauguradas en la gestión.

Como les indiqué antes, el detalle pormenorizado de cada programa, sus beneficios y alcances, se encuentra disponible en el anexo que acompaña este discurso y en la página web del Municipio.

Cuando asumí este nuevo desafío, me propuse impulsar desde el Municipio diferentes acciones de apoyo a emprendedores sanrafaelinos como así también generar políticas de impacto productivo. Para cumplir esta meta destinamos presupuesto el año pasado y hemos hecho lo propio en este ejercicio, a fin de sustentar programas de apoyo económico para inicio de emprendimientos o asistencia a micro emprendedores de diferentes rubros. Este impulso será clave para quienes apuestan – desde diferentes actividades – a su independencia laboral o disponer de un complemento que mejore su economía en época de crisis.

En este marco, quiero anunciarles el programa de créditos que denominamos “Crecer San Rafael” para fomentar pequeños y medianos emprendimientos. La información con todos los detalles de este programa, será difundida en breve a través de los canales oficiales del Municipio.

Quiero hacer una mención especial al turismo que, desde hace un tiempo, se ha transformado en uno de los motores de nuestra economía. En virtud de lo que representa, desde el Municipio hemos destinado una mayor asignación presupuestaria para seguir consolidando la marca San Rafael a nivel nacional e internacional. Recientemente, y en conjunto con la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria y la Cámara de Turismo, lanzamos la campaña “San Rafael Imperdible”, que consta de promociones y descuentos en turismo aventura, alojamientos y gastronomía que en la actualidad estamos difundiendo en cartelería led del Gran Buenos Aires, vía pública de la Ciudad de Mendoza y redes sociales.

Pero también avanzamos en conjunto en la presencia de nuestro departamento en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, Puerto de Frutos de Tigre y la realización, el año pasado, de la Fiesta del Turismo promovida con fondos municipales.

Producto de todas estas acciones gestadas por el municipio y el compromiso del sector privado, podemos afirmar que San Rafael – en la temporada de verano – no solo fue el destino turístico más elegido de Mendoza sino de toda la región de Cuyo. Además, se ubicó entre las 15 localidades más visitadas de Argentina.

El turismo representa un altísimo impacto para nuestra economía regional, beneficiando directa e indirectamente a miles de sanrafaelinos. Por eso desde el Municipio vamos a seguir invirtiendo para que esta industria no pare de crecer. Lo haremos a través de más obras, como las ya ejecutadas y hoy son visita obligada de los turistas que llegan a San Rafael, como así también con más presupuesto para que el destino se promocione en sitios estratégicos e invite a muchos más visitantes a disfrutar de nuestros encantos.

Nos proponemos que muchos distritos de San Rafael que aún no reciben beneficios del turismo, también tengan su desarrollo, ya sea porque se sitúan sobre rutas de paso o porque tengan lugares de potencial atractivo para ser explotados. Ejemplo de ello son las costaneras de Monte Coman en el curso del rio Diamante o la de los Tableros en Jaime Prats en el curso del rio Atuel, inauguradas en la última temporada de verano.

A lo largo del año decidimos generar una serie de eventos y apoyar iniciativas privadas para fomentar la cultura y la recreación e impulsar la actividad de emprendedores de diferentes rubros del departamento. Garantizar el derecho a la cultura de nuestra comunidad es reforzar la identidad y el patrimonio de la tierra que habitamos.

Me enorgullece contarles que más de 500.000 sanrafaelinos y turistas formaron parte del ciclo de eventos que promovió el Municipio durante el 2024 y lo que va de 2025, a través de acontecimientos que generaron un importante movimiento social y económico, ya que para eventos como el show de Soledad en Vendimia o el concierto de La Renga, llegaron a San Rafael miles de turistas que elevaron la ocupación hotelera al 100%.

Además, nuestro departamento fue vidriera internacional con la presencia del Rally Raid, mientras que miles y miles de familias celebraron la primavera con el show de Valentino Merlo.

La promoción y producción de eventos culturales y sociales seguirá siendo un eje muy importante de nuestra gestión, no solo por la atracción que genera entre nuestra comunidad sino, como les indiqué antes, por ser fuentes de desarrollo económico para muchos sanrafaelinos.

La obra pública es una herramienta que transforma, mejora la calidad de vida de muchos vecinos y también genera mano de obra en tiempos difíciles. Bajo esa consideración, sostuvimos un plan de inversión pública que a lo largo de estos años cambió para siempre la realidad de diferentes sectores de la ciudad y los distritos.

Al comienzo de esta gestión, nos abocamos a finalizar las obras iniciadas en la anterior administración. En el primer semestre del 2024 inauguramos las nuevas plazas Schestakow de Goudge, Balbino Arizu de Villa Atuel, Armando Amate de El Nihuil y la plaza Ingeniero Balloffet en el mismo barrio de nuestra ciudad. Quiero poner en valor estas inversiones, porque en la actualidad son escenarios de eventos sociales, culturales y deportivos, que utilizan niños, jóvenes y familias para disfrutar de múltiples actividades, también emprendedores, quienes ofrecen sus productos y artistas que exhiben su talento.

Por lo expuesto anteriormente, vamos por muchas más inversiones para transformar históricos espacios públicos en nuevos puntos de encuentro de nuestra comunidad. Quiero anunciarles que hemos asignado partidas para la renovación integral de las plazas Schestakow del barrio Musson, la plaza Hilario Cuadros del barrio Constitución y la plaza Kennedy en la intersección de avenidas Pedro Vargas y Libertador. Haremos lo propio con las plazas San Martín de Monte Comán, Exequiel Tabanera del distrito Las Malvinas y Ramón Ruiz de Atuel Norte.

En el documento anexo a este discurso están detalladas todas las intervenciones previstas en muchos más espacios públicos de la ciudad y los distritos.

Quiero destacar que cada obra que ejecuta el Municipio tiene un sentido: ha sido proyectada en función del beneficio que genera en los vecinos y como resultado del diálogo con ellos, tanto en barrios como en distritos. Pero también las planificamos en virtud de ordenar la ciudad, o bien potenciar nuevas atracciones turísticas que impactan directamente en nuestra economía regional.

Con lo anterior quiero poner en valor una serie de obras que iniciamos en esta gestión y fueron finalizadas e inauguradas en tiempo récord. La nueva avenida Chacabuco es un ejemplo de ello. Tras las aperturas de Granaderos (entre Rawson e Iselín) y Telles Meneses (entre Italia y Tirasso), proyectamos la conexión de esta última con Chacabuco, que quedó ensanchada, con ciclovía e iluminada con luces led frente al parque Juan Domingo Perón. Transformar desde la inversión pública nos complace, y eso logramos con la nueva avenida Chacabuco. En el presente ejercicio continuaremos su prolongación entre Callao y Salas y posteriormente vendrá otra etapa hasta calle Sarmiento en Cuadro Nacional. De esa forma, hemos descongestionado el tránsito vehicular en otras avenidas y consolidamos un corredor vial en la zona norte que conecta Las Paredes, Ciudad y Cuadro Nacional, generando un importante impacto urbano y mejorando los valores inmobiliarios de la zona.

Mencione anteriormente la intervención que realizamos en las costaneras de los ríos Atuel y Diamante, a la altura del paraje “Los Tableros” y en Monte Comán, respectivamente. Si bien son sitios que históricamente eran utilizados por vecinos de esas zonas, la inversión y dotación de diferentes servicios por parte del Municipio, significó un verdadero éxito en la reciente temporada de verano. Allí colocamos quinchos, sombrillas, construimos churrasqueras, instalamos luces led y creamos espacios para estacionamiento. Me enorgullece saber que no solo transformamos estos sitios para beneficio de quienes siempre lo disfrutaron, sino también consolidamos nuevas atracciones turísticas gracias a los puntos donde están situados.

Y aprovecho este espacio para anunciarles que vamos a intervenir más costaneras de nuestros ríos para que vecinos de otras localidades tengan la misma oportunidad que quienes residen en la zona este. Ya estamos proyectando la nueva costanera de Salto de Las Rosas y próximamente informaremos de nuevas locaciones. Quiero agradecer en este sentido la colaboración y participación del Departamento General de Irrigación, sin ellos estas concreciones no serían posibles.

El nuevo edificio de Veterinaria y Zoonosis es una muestra de nuestro compromiso por la salud pública y bienestar animal, gestado desde una obra trascendental en calle Sardi, dejando atrás la vieja casona de calle Lugones. Gracias a dicha inversión, realizada casi íntegramente en la gestión de Emir que me antecedió, optimizamos el programa de esterilización animal, con un claro aumento en la cantidad de castraciones durante 2024.Dichas cirugías son efectuadas en quirófanos especialmente adaptados.

Desde la creación del programa de castración animal, entre el viejo edificio de calle Lugones, el nuevo predio de calle Sardi y el quirófano móvil, alcanzamos las 37.599 esterilizaciones, con un fuerte incremento a partir de la nueva estructura de El Cerrito, como les comenté anteriormente.

Es importante destacar que en el corto plazo pondremos en funcionamiento un segundo quirófano móvil para llegar a más barrios y distritos. Está entre nuestros compromisos profundizar los alcances de este programa.

En el corazón del micro-centro sanrafaelino algo cambió y seguirá cambiando. La histórica terminal de colectivos se está transformando en un espacio multipropósito, a través de un moderno edificio que alberga diferentes espacios con destino comercial, administrativo, cultural y recreativo. Esa es una parte de la inversión, ya que en los alrededores también intervinimos las calles Coronel Suárez, Avellaneda, Godoy Cruz y Almafuerte, con sus respectivas veredas y nuevas luminarias. Está previsto modernizar el lugar donde muchos de vecinos de nuestros distritos utilizan el transporte público y también generar un nuevo paseo y espacio de recreación sobre calle Almafuerte.

La transformación de la ex terminal y sus alrededores ha avanzado en medio de un difícil panorama macroeconómico. El Municipio logró sostener en tiempo y forma una de las inversiones más importantes del departamento, por su magnitud y por la generación de más de 120 empleos directos. Tenemos planificado este año inaugurar las múltiples obras allí ejecutadas, que marcarán un antes y un después en ese sector del centro sanrafaelino.

La mantención, recuperación y consolidación de calles y avenidas sigue siendo un eje de gestión en materia de obras públicas. Gracias al Plan de Asfalto logramos pavimentar unas 300 cuadras en el último año, un objetivo que era difícil de cumplir al comienzo del anterior ejercicio, teniendo en cuenta el significativo aumento de los insumos necesarios para desarrollar dichas obras. Desde el 2011 a la actualidad, la gestión municipal pavimentó 4.268 cuadras a lo largo y ancho de San Rafael.

Como sucedió en la anterior gestión y en la presente administración, seguiremos avanzando con el Plan de Asfalto y vamos a abarcar muchos más barrios y distritos, algunos de ellos intervenidos en la primera etapa de este programa. Para el ejercicio en curso planificamos un piso de 200 cuadras en ciudad: entre las obras a realizar, destaco la avenida Libertador desde los Sauces hasta su conexión con Vélez Sarsfield en el barrio el Molino, Pedro Vargas desde Cabildo hasta Los Sauces, Comodoro Pi de Italia a San Martin y como anticipe, la continuidad de Chacabuco, en el tramo entre Callao y Salas. En Distritos el objetivo es de110 cuadras distribuidas entre Salto de las Rosas, Villa Atuel, Monte Coman, Jaime Prats, Colonia Rusa, Las Paredes, Cuadro Nacional, Rama Caída y Real del Padre.

También tenemos previsto trabajar en la conservación de muchas más calles. Es decir el re encarpetado de arterias con pavimentos viejos. Serán 460 cuadras en los siguientes barrios: Búfano, Villa Laredo, Constitución, Pueblo Diamante, Don Bosco e Isla del rio Diamante. Y los distritos de Villa 25 de mayo, Cuadro Benegas, La Llave, Goudge, el Tropezón y Atuel Norte.

Otro de nuestros firmes compromisos con los vecinos es garantizar un alumbrado público que les brinde seguridad, tanto a conductores como transeúntes, o a quienes utilizan los diferentes espacios públicos del departamento.

El año pasado reparamos más de 21.000 equipos y colocamos más de 550 nuevos aparatos. Y a pesar del notable encarecimiento de esa tecnología, seguimos reconvirtiendo a led la red de alumbrado de espacios públicos.

Pretendemos instalar unas 2.000 nuevas luces led durante el presente ejercicio. En el casco urbano de la Ciudad trabajaremos sobre la Avenida Iselín de Rivadavia a Urquiza, Roca de Balloffet a Deán Funes, Telles Meneses de San Martín a Paula Albarracín, Los Sauces e Irene Curie de Pedro Vargas a Vélez Sarsfield, Pedro Vargas de El Libertador a Juan XXIII, Moreno de Granaderos a Namuncurá y el recambio de Balloffet de Yrigoyen a Los Filtros.

También queremos llegar a zonas de Cuadro Nacional, Cañada Seca, Real del Padre, Rama Caída, El Cerrito, Las Paredes, El Sosneado, Punta del Agua y Cuadro Benegas.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada rincón de San Rafael ha tenido varios capítulos gracias a la inversión en obras de saneamiento.

En lo que va de la gestión, ya son más de 800 mil metros de redes de agua los que construimos a lo largo y ancho del departamento.

Solo en el último año, completamos alrededor de 30.000 nuevos metros de cañerías, gracias a obras ejecutadas en Monte Comán, Cañada Seca, Villa Atuel, Jaime Prats y la Villa 25 de Mayo.

Pero además, a través de nuevas bombas sumergibles, mejoramos la calidad del servicio en La Llave, Atuel Norte y El Escorial.

Luego de haber concluido el colector cloacal norte,el más grande del departamento, el Gobierno Nacional dejó sin efecto los fondos destinados a conexiones en viviendas de la zona norte. Estamos en constantes reuniones con vecinos de ese sector para trabajar mancomunadamente en las obras que no pudieron arrancar por la decisión de la actual administración nacional.

Recientemente firmamos con Aysam un convenio para incluir muchas más familias a dicho servicio.

Quiero destacar que pese a los obstáculos antes descriptos, durante el año sumamos más de 2.000 nuevos metros de redes cloacales, siendo más de 192.000 los totales que lleva ejecutados la gestión.

Cuando asumí en diciembre de 2023 y hace un año en el marco de este discurso, les hablé de la modernización que estamos planificando dentro del Municipio, bajo el propósito de agilizar trámites y desburocratizar el Estado Municipal. Hemos avanzado significativamente hacia ese objetivo.

Una de las áreas donde más hincapié hicimos en generar esa modernización fue la Dirección de Recaudación, donde claramente hemos conseguido – en el último año – una simplificación de procesos y trámites que puedo mencionarles en claros ejemplos:

Con ustedes señores concejales, modificamos la ordenanza que regula la Diversión Nocturna, generando un beneficio directo a emprendedores gastronómicos y cumpliendo de esa forma con un pedido de varios años que demandaba el sector.

Creamos la Habilitación Comercial Simplificada para rubros de bajo riesgo, lo que permite el otorgamiento de habilitaciones municipales de forma inmediata y automática.

Se incorporó la Renovación Automática por dos períodos, para darle mayor agilidad a las renovaciones

Otro logro muy importante fue la exclusión del Certificado de Bomberos como requisito obligatorio para habilitación de locales con menos de 300 metros cuadrados cubiertos, o cuyo factor ocupacional es menor a 100 personas. Esto sin descuidar las medidas de seguridad ante eventuales siniestros.

Las acciones antes mencionadas representan un enorme beneficio para miles de sanrafaelinos, que hoy encuentran un Municipio más ágil, menos burocrático y autónomo en relación a normativas que si bien están vigentes, las mismas quedaron obsoletas.

Esta misma modernización y aplicación de la tecnología para la ejecución de diferentes trámites, impactó de lleno en el compromiso de muchos contribuyentes.

El 2025 empezó con muy buenos parámetros, superando incluso a números obtenidos en la moratoria lanzada el año pasado. La posibilidad que tienen los contribuyentes de abonar sus tasas sin moverse de su casa, a través de celulares o computadoras, más los descuentos que se otorgan a quienes están “al día”, repercute directamente en las arcas municipales.

Vamos a seguir por este camino y profundizaremos dicha realidad mediante una plataforma que alojará un portal de autogestión que no solo apunta a la “despapelización” de los trámites sino transformará y modernizará el actual sistema de habilitaciones.

Pero esto no es todo, porque el soporte técnico digital sobre el que estamos trabajando, también nos permitirá agilizar trámites vinculados a Catastro, Obras Privadas y Ordenamiento Territorial.

El objetivo de esta importante inversión es elevar al 100% la gestión digital de trámites, sin necesidad de acudir al municipio. De esta manera lograremos más eficiencia y rapidez en trámites y procesos administrativos, lo que beneficiará directamente a profesionales, comerciantes y vecinos en general.

Para finalizar este apartado de modernización, quiero anunciarles que estamos trabajando en pruebas de software para la instalación e implementación definitiva de un sistema digital que regule el Estacionamiento Controlado en el centro de San Rafael.

El objetivo es que dicha herramienta funcione mediante una aplicación disponible en celulares, que permitirá a los conductores cargar saldo y abonar el estacionamiento en el acto, sin tener que dirigirse a un comercio a adquirir una tarjeta física. Esta es otra muestra del Municipio ágil que buscamos consolidar todos los días.

En la misma sintonía en la que hablé de modernización del estado municipal al asumir, también me referí a profundizar los controles para garantizar la transparencia de la gestión. Y celebro haber avanzado en ese sentido mediante la creación del área de Auditoría y Control de Gestión, que trabaja bajo ese objetivo.

A lo largo del año, desde este nuevo espacio se efectuaron evaluaciones objetivas, revisiones sistemáticas y seguimientos de control en todas las áreas del Municipio, ejecutando – hasta la elaboración de este discurso – 124 auditorías, consolidando así un sistema de control interno que oxigena la gestión y mejora su funcionamiento. Como complemento y bajo la misma premisa, se elaboró un Manual de Organización como herramienta de control y seguimiento de cada una de las áreas.

En todo este tiempo, el control del gasto y la economía de inversión, han sido los pilares que nos han permitido administrar recursos suficientes para cumplir con los principales objetivos y obligaciones de esta gestión.

El superávit financiero se ha transformado en una privilegiada costumbre de esta gestión. Durante más de 15 años ininterrumpidos, hemos conseguido que nuestros ingresos superen a los egresos, lo que volvió a ocurrir durante el ejercicio 2024.

Quiero aclarar que cuando hablamos de superávit no significa que no haya en que invertir o en San Rafael no existan problemas que resolver. Pero las políticas de mediano y largo plazo que son las que resuelven los problemas más complejos no pueden planificarse si no se tiene finanzas sólidas.

Festejamos la continuidad de la obra de la estación aeroportuaria. Como ustedes saben, durante el anterior Gobierno Nacional se concretó la construcción de la nueva pista y comenzó la ampliación de la terminal de pasajeros, obra que se paralizó con la asunción del nuevo Gobierno, pese a contar con los fondos necesarios depositados en un fideicomiso para tal fin. Tras un año de gestiones, logramos que se reactiven los trabajos. Somos el principal destino turístico de Mendoza, por lo que nos merecemos los sanrafaelinos, quienes nos visitan y también nuestros prestadores del sector, contar con la infraestructura acorde a esa realidad.

Hemos dado una fuerte lucha para la continuidad del gasoducto, en base a que el convenio que firmamos establece que la totalidad del dinero debe erogarlo la Secretaría de Energía de la Nación. Como ustedes saben, amargamente debimos acudir a la Justicia que nos dio la razón en primera y segunda instancia. En este contexto, abrimos una nueva negociación con el Gobierno Nacional. Actualmente estamos en etapa de conciliación. Nuestra voluntad siempre ha estado a favor del diálogo para que el gasoducto concluya y para que todos los vecinos puedan acceder a este vital servicio.

La obra, casi en un 90% de avance, se concretó con mayor eficiencia y rapidez que ningún otro gasoducto en el país.

Después de muchos años de procesos judiciales, logramos que el Valle de Los Jilgueros, de propiedad municipal, quede casi en su totalidad libre de ocupantes que pretendían derechos sobre esa superficie. Les informo que estamos interviniendo para poner en valor ese sitio, mediante acciones que generen actividad económica por intermedio del turismo y la producción. Para ello convocaremos formalmente a entidades productivas y del turismo, al INTA, Colegios de Arquitectos e Ingenieros, Departamento General de Irrigación y toda otra institución vinculada a las posibilidades que allí surjan.

La Cámara de Comercio de San Rafael, a través de su presidente, nos ha planteado que es hora de que la política mendocina reclame por la autonomía de los municipios, consagrada en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Pese a ello, nunca se modificó la Constitución de Mendoza para incorporarlo en la carta magna provincial. La actual Ley Orgánica de Municipalidades, la número 1.079, rige a todos los municipios por igual y no distingue realidades locales o regionales. Es decir, para esa normativa, es lo mismo Godoy cruz que Malargüe. En ese sentido, nos comprometemos a poner este tema en la agenda 2025.

Los empleados municipales son un pilar fundamental para la transformación de San Rafael que estamos gestando desde el Municipio. Sin el compromiso, esfuerzo y dedicación de hombres y mujeres que ocupan cada dependencia municipal, no hubiese sido posible todo lo que hemos logrado ni tampoco cumplir las metas que nos vamos proponiendo hacia adelante. En medio de una situación de crisis macroeconómica, hemos avanzando en la recomposición salarial por delante del índice inflacionario.

Pero eso no nos conforma, vamos a seguir abocados a mejorar la situación económica de nuestro personal que, insisto, es clave dentro de los objetivos que nos trazamos día a día. Sabemos que a pesar de los aumentos estamos muy lejos de los salarios que quisiéramos pagar, por lo que seguiremos trabajando para que paulatinamente mejoremos la situación de los hogares municipales.

Vuelvo sobre mis primeras palabras. Están aquí representantes de diversas entidades de todo el territorio sanrafaelino. Queremos trabajar integradamente con ustedes; estamos convencidos que el fortalecimiento de las instituciones del departamento y el trabajo en conjunto con el municipio ayuda a más ciudadanía y fundamentalmente a una mejor sociedad. Lo simbolizo con dos palabras: INTEGRACION Y SOLIDARIDAD.

Sepan que pueden contar con este intendente, yo cuento con ustedes porque sé que cada barrio, cada distrito, San Rafael todo, será cada día más grande si trabajamos juntos mirando las cosas que nos unen, nuestros objetivos comunes por encima de las diferencias que, la mayoría de las veces, resultan estériles.

A los sanrafaelinos nadie nos regaló nada, hemos construido este oasis desde los cimientos del esfuerzo y el amor por una tierra que nos enorgullece. Tengo el enorme desafío de ser parte de un equipo de gestión que ha hecho tangible la transformación. A todos los integrantes del gabinete y del equipo político, mi agradecimiento por tanto tiempo de esfuerzo sostenido.

Por el amor que mis padres me inculcaron por este querido departamento y el rol que hoy me toca ocupar, seguiré trabajando todos los días para que San Rafael siga siendo el mejor lugar para vivir en Mendoza y en Argentina. Y no tengan dudas que serán ustedes, quienes representan a gran parte de la comunidad sanrafaelina, los protagonistas de esta historia que tiene muchos más capítulos por delante.

Quiero agradecer a mi familia por acompañarme todos los días y es testigo de lo que representa para mí esta función. A mi hermano Emir, gestor de gran parte de la transformación de nuestro amado San Rafael.

A mi madre por estar siempre a mí lado y ser una luchadora. Y muy especialmente el recuerdo siempre presente de mi padre, quien nos legó su profundo amor por esta tierra.

De esta manera, doy por iniciado el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

Muchas gracias y buenas noches.

ANEXO RENDICIÓN DE CUENTAS ÁREAS MUNICIPALES Y PROYECCIONES 2025

SECRETARÍA DE GOBIERNO DESARROLLO RURAL

Desde el área de Desarrollo Rural reforzamos el acompañamiento a familias que apuestan a la agricultura como sustento propio. Bajo ese concepto se entregaron más de 3.000 kits de semillas para huertas familiares y 1.200 ejemplares de pollitas ponedoras a esa cantidad de familias del departamento, las cuales hoy están en etapa reproductiva.

Conjuntamente con el INTA y con el objetivo de potenciar la producción hortícola, se entregaron semillas y plantines de tomate, pimiento y berenjena.

Siempre con la misión de potenciar la producción rural como parte del desarrollo económico de la región y generar mano de obra calificada, se impulsaron capacitaciones a trabajadores rurales en apicultura, poda de frutales y vid, riego, entre otros.

Vale destacar en este apartado el fortalecimiento y ampliación de la Feria Franca, una herramienta que prevé equilibrar los desfasajes de precios que existen entre el productor y el consumidor tratando de beneficiar a los dos extremos de la cadena. El año pasado el mercado itinerante incorporó además visitas a los distritos.

Uno de los mecanismos a potenciar es el programa “Primero lo Nuestro”, que apunta a la comercialización de productos locales. Ya se empezó a trabajar junto a la Feria Franca y queremos sumar nuevas bocas de expendio, fomentando además la autoproducción de alimentos.

DESARROLLO TECNOLOGICO

El desarrollo tecnológico ocupa un espacio preponderante en la gestión. La industria del conocimiento dejó de ser el futuro para ser el presente, y en ese sentido se trabaja conjuntamente con la Universidad Tecnológica Nacional y otras casas de altos estudios, en diferentes proyectos de innovación.

Uno de los proyectos en concretarse fue el programa “Emprende”, por el que se impulsa a jóvenes sanrafaelinos a crear empresas de base tecnológica y se los capacita – dentro de sus propuestas de negocio – a fin de promover encuentros con potenciales inversores. Las tres mejores propuestas que registró dicho programa, fueron premiadas por el Municipio con un incentivo económico para que sus creadores pudieran avanzar en las mismas.

Dentro de este espacio, conjuntamente con la Fundación Compromiso y el programa “Potrero Digital”, destinamos más de 100 becas en Marketing y Programación para estudiantes de la ciudad y los distritos.

Junto con la Fundación Tassaroli sellamos un convenio para la formación y creación de prototipos tecnológicos. En ese contexto, el Municipio le cedió a la firma metalúrgica un amplio terreno en el parque Juan Domingo Perón para impulsar la construcción de un centro de formación profesional y tecnológica.

Asimismo, se fortalecerá el programa Emprende San Rafael para incentivar a los jóvenes a la creación de empresas de base tecnológica, capacitándolos para el desarrollo de propuestas de negocios e inversión y encuentros con potenciales inversores.

BARRIALES

Para optimizar la relación con los vecinos de la Ciudad, San Rafael cuenta con 18 delegaciones barriales que tienen como objetivo garantizar servicios municipales en cada territorio, brindar asesoramiento y atender inquietudes de los vecinos.

Asimismo, se organizan talleres de capacitación, apoyo escolar, manualidades, tejido, crochet, danzas, gimnasia, pastelería, carpintería, podología y estufas sociales. El área también apoya con entrega de leña a familias de bajos recursos.

Barriales cuenta con dos cuadrillas de desmalezado para operar en diferentes puntos de la Ciudad y también realiza la entrega de bolsas de manera gratuita para embolsar las hojas del otoño.

DISTRITOS

Con la premisa de hacer un San Rafael federal y con desarrollo en cada rincón del departamento se efectuaron múltiples intervenciones en nuestros distritos.

Villa 25 de Mayo: Inauguramos el nuevo edificio del Centro de Jubilados del Distrito y extendimos más de 1500 metros de redes de agua. Ahora apuntamos a mejorar el SUM y el Polideportivo.

Cuadro Benegas: Se ejecutó el nuevo monumento a los Ángeles de la Cuesta, se colocaron juegos en la plaza del barrio IPV1 y se acondicionó el espacio del puente colorado sobre el Río Diamante. Este año queremos sumar más cuadras de asfalto en el distrito.

Cañada Seca: Se colocaron más de 60 luces led en la colectora de la ruta y alrededor de la plaza Manuel Belgrano de Salto de las Rosas, renovamos el edificio del jardín maternal “Diente de Leche” de La Pichana. Este año queremos trabajar sobre las plazas de Atuel Norte y El Tropezón, y continuar con las obras de asfalto en el casco urbano de Salto de las Rosas.

Las Paredes: Renovamos los sistemas de riego en la plaza de Capitán Montoya y se terminaron las obras en la plaza del Paraje Colonia Iaccarini

Rama Caida: Proyectamos la remodelación de la Plaza de Los 3 Vientos y la finalización de la plaza Ángeles del Atuel.

Cuadro Nacional: Se realizó el asfalto del Barrio Los Olivos y queremos llegar ahora al Bernardo Razquin y avanzar con las Plazoletas de B° La Intendencia y Virgen del Lago.

El Cerrito: Se remodelaron los baños del Polideportivo Nº 3 y proyectamos la apertura y extensión de nuevas calles para mejorar la circulación en el distrito.

La Llave: Colaboramos con la construcción del Club La Llave y entregamos una nueva bomba de agua a la Unión vecinal. Ahora queremos avanzar sobre las mejoras de la Plaza Sarmiento.

Goudge: Se renovó completamente la plaza Teodoro Schestakow y se hizo el edificio de la Biblioteca Antonio Quiroga, esto conjuntamente con la renovación del Polideportivo.

Real del Padre: Mejoramos las instalaciones del Polideportivo Municipal y comenzamos obras en la cancha de bochas y avanzamos sobre el Paseo Saludable de La Olla y el Parque Infantil Abuelo Miguel.

Las Malvinas: Empezamos a trabajar en la renovación del Salón de Usos Múltiples para toda la comunidad.

Villa Atuel: Inauguramos la nueva plaza Balbino Arizu y la Rotonda Héroes de Malvinas, asimismo se hicieron nuevas cuadras de asfalto. Proyectamos terminar el Centro de Jubilados y el Parque Infantil, ambas obras en ejecución.

Jaime Prats: Inauguramos la costanera de Los Tableros, renovamos la Plazoleta Dr. Fuentes y trabajamos sobre la red de agua potable. Vamos a seguir mejorando ese servicio y vamos a trabajar sobre la infraestructura del Club y el Polideportivo.

Monte Comán: Inauguramos la nueva costanera sobre el Río Diamante y el nuevo paseo de emprendedores de San Expedito.

Punta del Agua: Se realizó una fuerte inversión para mejorar el servicio de agua potable, además de trabajos en caminos ganaderos para mejorar la circulación de los crianceros.

El Sosneado: Se entregaron tanques de agua a familias del secano para mejorar la provisión de agua potable, temática que vamos a seguir profundizando.

El Nihuil: Se inauguró la nueva plaza del distrito y se avanza en la recuperación del salón de la Unión Vecinal

.JUVENTUD

Diagramar y planificar políticas públicas pensadas para nuestros jóvenes ha sido otro de los ejes de esta gestión, tanto desde la Coordinación de Juventud como de otras áreas que han trabajado en conjunto con esa dependencia.

Junto a las escuelas secundarias se trabaja vía charlas y capacitaciones mediante el programa “Tu Derecho por Juventud”, por el que se informa y capacita en la formación de centros estudiantiles, promoviendo el diálogo y la participación en espacios estudiantiles.

Conjuntamente con la Dirección de Salud se concretaron encuentros en más de 20 escuelas del departamento, con el objetivo de promocionar el bienestar de los adolescentes a través de diferentes métodos de cuidado y prevención. Esta acción incluye eventos, actividades recreativas, charlas, entre otras iniciativas.

“Juventud Debate” surgió para promover el pensamiento crítico, capacidades comunicativas y respeto por ideas diferentes a las propias. Esto se suma al Concejo Deliberante Estudiantil, un exitoso proyecto por el que estudiantes de 24 escuelas aprenden del trabajo legislativo e impulsan sus propios proyectos sociocomunitarios.

“Somos Talento” es una propuesta impulsada por el área de Juventud para fomentar la participación en canto, danza, teatro y música. En el mismo sentido, se avanzó con “Joven Destacado”, programa por el que se los reconoce por su labor, compromiso y participación social.

El año pasado, el clásico festival “Primavera en el Parque” reunió a un récord de jóvenes y familias en el parque Hipólito Yrigoyen, quienes disfrutaron del show de artistas sanrafaelinos y el cierre de Valentino Merlo.

Otras acciones impulsadas por Juventud tienen como beneficiarios directos a estudiantes del nivel superior. En esta instancia se destacan el programa “Becas de Fotocopias”, Oferta Educativa con más de 120 carreras terciarias y universitarias y talleres de salud mental. Estas iniciativas se ejecutan conjuntamente con institutos y universidades del departamento. Dentro del mismo rango, la “Semana Universitaria” volvió a tener una exitosa edición, con más de 600 estudiantes que participaron de diversas disciplinas deportivas, bajo el objetivo de promover los valores del deporte e inculcar una buena relación entre las instituciones.

Asimismo, proyectamos la realización del programa “10 de 10” en una iniciativa de integración territorial con alumnos de 5to y 6to año de escuelas secundarios, generando un certamen con trivias y grandes premios. El objetivo es generar un espacio de encuentro y fomentar el aprendizaje de la historia del departamento.

Dentro de este espacio planteamos extender el programa al Gran Mendoza donde hay cientos de jóvenes estudiando, así como generar un espacio en la Casa de San Rafael en Mendoza donde los jóvenes puedan tener un espacio para guardar pertenencias.

En este último punto estamos trabajando en implementar una Incubadora Joven junto al área de Desarrollo Social para emprendedores de 18 a 30 años, que brindará herramientas para microemprendimientos y capacitaciones en educación financiera.

EDUCACIÓN

La formación, desarrollo, capacitación e inclusión de sanrafaelinos desde la primera infancia hasta la adultez, ha sido una columna vertebral de esta gestión.

El área de Educación del Municipio consolidó, un año más, una de sus políticas públicas más destacadas, como es el funcionamiento y administración de 26 jardines maternales que contienen a unos 2.000 niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años de edad.

Gracias a la inversión en infraestructura educativa que nos permitió construir nuevos edificios para jardines maternales de la ciudad y los distritos, ampliamos la capacidad de recepción de pequeños. Sin embargo, un año más la falta de designación de docentes por parte del Gobierno Provincial, ha engrosado la lista de espera a más de 400 niños que pretenden acceder a nuestros seos.

En los jardines, los miles de niños de la ciudad y los distritos son contenidos y educados por los docentes y un equipo interdisciplinario único a nivel provincial con psicopedagoga, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, grafóloga, musicoterapia, docentes especiales y atención temprana.

Para detectar dificultades en el desarrollo y brindar apoyo en el aprendizaje y crecimiento, se trabaja en una sala de atención temprana. De la misma manera, desarrollamos talleres de crianza con las familias para fomentar hábitos saludables en los pequeños.

A través del proyecto “infancias felices” se capacita a docentes para detectar dificultades del aprendizaje o en su situación emocional.

Un exitoso proyecto del área de Educación son los talleres gratuitos que se dictan para contribuir en la inclusión laboral de jóvenes y adultos. Más de 600 personas pasaron por las propuestas de Auxiliar de Farmacia, Plomería, Electricidad Domiciliaria, Acompañante Terapéutico, Inglés e Inteligencia Artificial.

Amoldándonos a la nueva era, junto con la “Fundación Compromiso” desarrollamos “Potrero Digital”, con el objetivo que jóvenes de distritos se capaciten en marketing y programación.

DEPORTES

Un año más hemos gestado desde el Municipio un amplio programa de inclusión, formación y desarrollo a través del deporte. Para eso llegamos con múltiples disciplinas a todos los barrios y distritos, haciendo uso de infraestructura deportiva en la que especialmente se invirtió durante la anterior gestión y que ha sido mantenida en este último ejercicio.

Queremos destacar que cada disciplina que ofrece el Municipio a través de la Dirección de Deportes, es liderada por profesores y líderes deportivos con experiencia en el deporte social y federado y que incluyen desde la primera infancia hasta adultos mayores.

Para afianzar su política pública deportiva, el Municipio trabaja con 11 asociaciones y la Liga de Fútbol. Y vamos por más, porque es significativo el crecimiento en la demanda en boxeo, ciclismo en sus diversas modalidades, pádel, voleibol, actividades de montaña, pelota a paleta y patinaje artístico, entre otras disciplinas.

En ese contexto, actividades como ciclismo, atletismo y kayak lograron desarrollar grandes campeones provinciales, nacionales y sudamericanos. Mientras que otras disciplinas como tenis de mesa, tiro y balonmano aportan integrantes a las selecciones nacionales.

Nos reconforta y enorgullece saber que el Municipio aportó recursos para esos logros.

Un año más se afianzó el “Hockey Acción” que nuclea 20 centros de formación infantil en la ciudad y los distritos. Asimismo, la Liga de Hockey Social está compuesta por 50 equipos entre las diferentes categorías y sumando equipos de Malargüe, Alvear y San Carlos, totalizando unas 3000 jugadoras a lo largo y ancho del departamento y localidades aledañas. Ha sido clave, para consolidar este deporte, la inversión en canchas profesionales de césped sintético, convirtiendo a San Rafael en una importante plaza a nivel nacional.

El futbol social integra e incluye a 1700 niños y niñas en los diferentes programas a lo largo del departamento con un total de 47 centros.

En estos programas también incluimos a adultos mayores, con 15 centros de newcom (vóley adaptado), que reúne a 1.500 participantes, 8 centros de tejo y 5 espacios dedicados a gimnasia y yoga.

Una nueva alternativa saludable es “Mamás en Movimiento”, destinado a mujeres de todas las edades en El Tropezón, Los Claveles, Villa Atuel, Ciudad, La Carolina y La Pichana.

Nuevamente se le dio un fuerte impulso al deporte estudiantil. En el nivel primario desarrollamos con éxito los juegos “Quique Scalise”, de los que participaron más de 60 escuelas. En el nivel educativo medio organizamos la etapa local de los “Juegos Sanmartinianos” (con más de 300 participantes) y en educación superior, conjuntamente con la Coordinación de Juventud, los juegos universitarios.

Este verano, una vez más las colonias organizadas por el Municipio a través de su Dirección de Deportes, contuvo a más de 3.500 niños en las colonias distribuidas en 20 espacios de la ciudad y los distritos, garantizando la recreación, contención e inclusión de chicos desde la primera edad.

CULTURA

La cultura es la herramienta que tenemos para exhibir las bondades artísticas y patrimoniales de la tierra que habitamos. A través de ella, forjamos nuestra identidad y exhibimos – en diferentes, acciones, eventos o acontecimientos – de dónde venimos, por qué somos lo que somos y hacia dónde nos dirigimos. En ese contexto, decidimos reforzar la actividad artística con una atractiva oferta con la que llegamos a cada rincón del departamento, como así también garantizar el acceso a la cultura a miles de sanrafaelinos.

Desde el área de Cultura, durante el último año se realizaron talleres itinerantes de carpintería, tapicería, cocina, repostería, pintura decorativa, artesanías, y reciclado de materiales llegando a más de 400 alumnos mensuales.

Consolidamos el “Punto Digital” que funciona en el teatro griego Chacho Santa Cruz para capacitación tecnológica e informática de jóvenes y adultos, con espacios de recreación y cine y sala de juegos.

Más de 500 sanrafaelinos fueron parte de nuestras academias folclóricas en la ciudad y los distritos, que ofrecen dicha oportunidad a niños (desde los 5 años) hasta adultos mayores.

Nuestra Orquesta Municipal nos llena de orgullo, con presencia en los más importantes y destacados eventos locales y provinciales, e incluso habiéndose presentado el último año con los mejores exponentes del jazz nacional en el CCK de la Ciudad de Buenos Aires. También nos representa con estilo y altura, el Ballet Municipal, con una amplia presencia en eventos locales, provinciales y nacionales.

Vale destacar que en los últimos meses quedó inaugurada la sala multipropósito “Marcelo Soler”, un espacio que disponen nuestros artistas para realizar presentaciones musicales, de teatro y otras propuestas artísticas.

Las acciones mancomunadas con hacedores culturales privados han sido claves en el último año. Prestamos asistencia técnica, con equipamiento de sonido, video, escenario, entre otras prestaciones, a 190 eventos independientes.

Asimismo, llevamos a cabo más de 70 funciones de espectáculos infantiles en los programas Modo Vacaciones y Día de la Niñez, llegando a 30 mil chicos de la ciudad y los distritos de manera libre y gratuita.

Como parte de nuestra identidad cultural y patrimonio histórico, modernizamos y optimizamos el ciclo de Vendimias Distritales. De ese modo, les ofrecimos a nuestros vecinos un producto de calidad en lo artístico y lo técnico, promoviendo las raíces e historia de cada localidad que celebró su fiesta.

EVENTOS

Como complemento de lo hecho en materia cultural y con el objetivo de reforzar una atractiva oferta a sanrafaelinos y los turistas que nos visitan, pusimos en marcha un ambicioso ciclo de eventos en espectáculos públicos que, en menor o mayor magnitud, le permitió a más de 500.000 personas disfrutaron de diferentes propuestas a lo largo y ancho de San Rafael. Muchas de esas actividades fueron organizadas directamente desde el Municipio y otras, de carácter privado, contaron con apoyo técnico y logístico del área creada para tal fin.

Entre los eventos organizados el último año se destacan los shows musicales de Valentino Merlo, Soledad, La Renga; eventos deportivos como el Rally Argentino, el Rally Latinoamericano, la muestra de las copas ganadas por argentina (del mundo 2022, Copa América y Finalíssima); las Ferias Federales, Pisada de la Uva, Sabores y su Gente, entre muchos más.

Los acontecimientos anteriores se consolidaron como punto de encuentro de familias, amigos y turistas, aportando no solo al entramado cultural, sino también a la economía circular, teniendo en cuenta el importante movimiento turístico que parte de esos eventos generaron. Un caso concreto fue la presencia de La Renga en nuestro departamento, que generó un 100% de ocupación turística.

Vamos a seguir trabajando bajo el mismo objetivo: ofrecerle a sanrafaelinos y turistas una agenda cultural de calidad, con productos destinados a diferentes segmentos etarios y que impulsen no solo el acceso a la cultura sino también representen importantes fuentes de ingreso para beneficiarios directos e indirectos del movimiento popular que generan dichas propuestas.

TURISMO

El turismo se sigue consolidando como uno de los principales motores económicos de San Rafael. La realidad macroeconómica nacional afectó al sector, con una notable caída en la actividad. Sin embargo, nuestro departamento volvió a destacarse como uno de los destinos más elegidos por quienes vacacionan.

Para que San Rafael esté entre las opciones más demandadas en materia turística, el Municipio ha dispuesto una serie de acciones de promoción en diferentes ámbitos que ha contribuido con este presente.

En ese contexto, invertimos en una campaña audiovisual en cartelería led situada en el Gran Buenos Aires, con difusión y promoción del destino, combinado con acciones en redes sociales segmentadas por edades, gustos y preferencias a lo largo y ancho de Argentina.

También se trabajó desde la Dirección de Turismo en diferentes Workshops nacionales, con el objetivo de incorporar a San Rafael en paquetes que ofrecen agencias de viaje, sindicatos, obras sociales u otras empresas vinculadas al rubro. Gracias a esto, se ha consolidado la recepción de contingentes que llegan al departamento fuera de temporada y sostiene la actividad en épocas de menor demanda.

Una vez más San Rafael se destacó en importantes ferias internacionales. En Buenos Aires hubo espacio propio en la reconocida Feria Internacional de Turismo (FIT) y en simultáneo se promocionó al destino en la Feria de Frutos de Tigre, uno de los centros comerciales a cielo abierto más grande del país. En Chile, también San Rafael dijo presente en la Feria de Turismo de Valparaíso, lo que acrecentó la recepción de visitantes trasandinos en el último año.

La Fiesta Nacional del Turismo y el Vino se sostuvo gracias al apoyo del Municipio.

Vale destacar, dentro del ámbito del turismo, la consecuencia directa que tuvieron diferentes eventos con sede en San Rafael y generaron un incremento de la ocupación hotelera con picos de hasta el 100%. Un ejemplo de ello fue el concierto de La Renga en febrero, como así también otros acontecimientos que contaron con el apoyo del Municipio: Rally Raíd Argentino y Sudamericano, la presencia de la Copa del Mundo, el show de Soledad en Vendimia, Primavera en el Parque, entre otras actividades.

El esfuerzo del Municipio y la prestancia del sector privado en época de crisis, confluyeron en que San Rafael quedase en el top 15 de las localidades más elegidas de Argentina durante el último verano, con una ocupación media cercana al 70% en enero y febrero y picos del 100% en el fin de semana largo de carnaval.

Seguimos trabajando para atraer al turista a San Rafael durante todo el año. Actualmente está activa la promoción “San Rafael imperdible”, conjuntamente con la Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio, mediante promoción led en Buenos Aires, publicidad audiovisual en redes sociales y medios tradicionales de comunicación, a fin de aumentar la demanda para la Semana Santa y preparar nuevas acciones pensando en receso invernal.

MUSEOS

Gracias a la renovación total y puesta en valor del edificio del Museo de Historia Natural, el espacio municipal más grande de la provincia recibió – sólo el último año – a unos 25.000 chicos de escuelas de todo el departamento.

Apostamos profundamente a revalorizar espacios donde existen testimonios de nuestro pasado, clave para entender el presente y proyectar el futuro. En ese sentido, destacamos la reapertura del Museo Histórico Militar en las instalaciones del Ejército Argentino en Cuadro Nacional, donde el Municipio realizó un importante aporte para la renovación total del edificio. Hoy está funcionando con muchas más atracciones para sanrafaelinos y turistas y es sitio predilecto para visitas escolares.

También estamos interviniendo el Museo Ferroviario mediante diferentes mejoras edilicias, bajo el objetivo de resguardar el patrimonio allí conservado y ofrecer mejores prestaciones a quienes lo visitan.

Aprovechando los beneficios de la tecnología, logramos recrear – a través de maquetas tridimensionales – el Fuerte San Rafael del Diamante y el Museo Histórico Militar. Se trata de piezas audiovisuales inéditas y que pueden contemplarse en el Museo Narciso Sosa Morales y en el mencionado edificio del Ejército en Cuadro Nacional.

SALUD

Nuestra Dirección de Salud ha generado una profunda política de federal de atención a sanrafaelinos residentes en la ciudad y los distritos. Aquí tenemos un ejemplo concreto de un Estado Municipal presente en el centro, en los barrios y en cada rincón del departamento, mediante diferentes acciones que incluyen a los 27 centros de atención primaria que administra el Municipio, pero además una amplia red de programas que detallaremos en este mismo apartado.

Con la misión de brindar atención primaria a lo largo y ancho del departamento, durante el último año esas dependencias recibieron 170.604 pacientes, siendo clínica médica, pediatría, odontología, ginecología y nutrición, las prestaciones más demandadas.

Además de las mencionadas especialidades, los centros de salud municipales ofrecen servicios de Diabetología, Fonoaudiología, Neuropsicología, Espirometrías, Kinesiología, ORL, Odontología General y pediátrica, Obstetricia, PAP, reumatología, ecografía infantil, ginecológicas y generales, Eco-doppler de miembros inferiores, radiología y audiometrías.

A lo anterior debemos sumarle servicio de Mastología y otro recientemente añadido como es el de Cardiología infantil, con presencia en dos centros de salud que podrán recibir derivaciones del resto de los espacios.

Además de la presencia territorial a través de centros de salud, el Municipio también trabaja en conjunto con la comunidad: el año pasado se realizaron 1.174 electrocardiogramas a jugadores de divisiones inferiores de clubes sanrafaelinos, cursos de RCP, recorridas de agentes sanitarios, promoción de la vacunación y concientización con campañas temáticas.

Otro importante avance en materia de salud está plasmado en el laboratorio de análisis clínicos que tiene sede fija en el Centro Integrador Comunitario del barrio Sosneado, aunque también trabaja recolectando muestras en diferentes puntos del departamento. El año pasado realizó 2.100 análisis y otros 111 de HIV.

Continuamos con el programa de rehabilitación kinesiológica que, en el último ejercicio, atendió a más de 6.000 pacientes en el Centro Sanitario Modular. Asimismo, por el programa “Salud Femenina” se realizaron 1.240 PAP y 286 testeos de HPV.

Con el programa “Remediar” avanzamos en la entrega de medicamentos para pacientes crónicos y también leche maternizada para niños en situación de riesgo. Este tipo de acciones contempla a vecinos de bajos recursos, quienes viven en situación de vulnerabilidad y/o sin cobertura de obra social.

A través de Salud llegamos a escuelas secundarias con asesoramiento psicológico, salud reproductiva, nutrición y charlas sobre bullying.

En términos administrativos, por las atenciones a través del programa SUMAR y recupero por atención a pacientes con obras sociales, se recaudaron unos 60 millones de pesos que fueron reinvertidos en el área.

ENTIDADES INTERMEDIAS

El vínculo del Municipio con las entidades intermedias del departamento ha sido eje de esta gestión. Consideramos una conexión clave para el desarrollo armonioso de la tierra que habitamos. En ese sentido, hemos fortalecido – en el último año – el trabajo en conjunto con diferentes asociaciones sin fines de lucro asentadas en San Rafael.

Hacer parte de nuestras políticas públicas a las entidades intermedias, ha sido, es y será es parte de lo que ejecutamos y proyectamos para el San Rafael grande que todos los días perseguimos desde este Gobierno.

En ese contexto, celebramos que en la actualidad nuestro registro cuente con 821 entidades entre Uniones Vecinales, Bibliotecas Populares, Fundaciones, Asociaciones, Centros de Jubilados, Clubes, Centros Tradicionalistas, Asociaciones Habitacionales y Asociaciones de Productores, entre los diferentes entes.

Desde el área que trabaja mancomunadamente con dichas organizaciones, se avanzó en la optimización de trámites para consolidar la formación y regularización de las mismas. En ese escenario, se concedieron 13 nuevas personerías jurídicas y fueron regularizadas, en lo administrativo y contable, 112 entidades.

Para contribuir al desarrollo y crecimiento de la comunidad organizada de San Rafael, se brinda asesoramiento permanente mediante contadores, escribanos, asesores legales y asesores administrativos. Entre las diferentes acciones, se ejecutan gestiones de libros, trámites ante ARCA (ex AFIP) y ATM, más de 415 certificaciones de firmas, 13 escrituras y la confección de 74 estados contables.

También logramos la digitalización del archivo de entidades y brindar capacitaciones y talleres para sus dirigentes con el objetivo de lograr una conducción efectiva de sus entidades.

Además se busca fomentar la cooperación Interinstitucional, estrechando vínculos entre entidades pero también con dependencias municipales, provinciales, nacionales y educativas para la generación de proyectos conjuntos.

COMUNIDAD FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS DISCAPACIDAD

El Municipio de San Rafael apuesta a la inclusión y contención de quienes padecen alguna discapacidad. Es así que en el último año se gestionaron 1.537 CUD (Certificado Único de Discapacidad) y otros beneficios, como por ejemplo obleas de libre estacionamiento.

Contemplando a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, el Municipio dijo presente mediante la evaluación de coeficiente intelectual de 250 pacientes sin obra social.

El Banco de Ayudas Técnicas de nuestra área de Discapacidad les garantizó el acceso a elementos ortopédicos a 60 personas con diferentes patologías. Nos es grato informarles que en abril, gracias a un convenio con Fundación América, incorporaremos más sillas de ruedas, camas ortopédicas, andadores y bastones.

Otro programa activo del área de Discapacidad es “Proyecto Ocupacional”, por el que el Municipio brinda apoyo económico a personas con discapacidad que ejecutan diferentes emprendimientos. Gracias a esa acción, en el último año beneficiamos a 90 emprendedores, con el objetivo de consolidar su inserción y promover la independencia laboral.

En el Centro Integrador Comunitario de Cuadro Benegas, se encuentra la sala de rehabilitación integral por la que brindamos atención interdisciplinaria en kinesiología, psicología, terapia ocupacional, entre otras.

El último año, además, se brindaron talleres de Fútbol, Atletismo. Equinoterapia, Danzas Folklóricas, Yoga, Teatro, Carpintería, Cerámica, Costura, Artesanías, Ciclismo, junto con la colonia de verano que este año conto con 40 participantes.

MUJER Y GÉNERO

En medio de los recortes de programas nacionales vinculados a políticas de prevención de la violencia de género, el Municipio – en el último año – reforzó la atención y contención mediante programas de apoyo conformado por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y promotoras territoriales.

Sólo en el 2024, se recepcionaron 537 denuncias por diferentes tipos y modalidades de violencia.

En nuestra área de Mujer y Género atendemos situaciones de violencia recepcionadas por parte de las víctimas. Ante esos casos se brinda acompañamiento mediante contención psicológica y apoyo legal, se gestionan recursos de apoyo económico, asistencia alimentaria o requerimiento de albergue ante emergencias. Esto se complementa con abordajes grupales y redes de apoyo para salir de contextos de violencia. Como parte de esas acciones, se organizan talleres y ferias de emprendedoras.

Para estar presentes en cada rincón de San Rafael se trabaja con el Programa de Consejería Andante, por el que llegamos a Punta del Agua, Los Toldos, Los Leones, El Sosneado, El Nihuil y Los Parlamentos.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Otra muestra cabal de Estado Municipal presente la ejercemos desde el área de Niñez y Adolescencia, donde se desarrollan diferentes programas a aplicar en los barrios y distritos para abordar problemáticas como acoso laboral (mobbing), bullying y ciberbullyng, mediante talleres de prevención, capacitación e información.

En el último año se habilitó un espacio de Salud Mental para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de que accedan a espacios de tratamiento psicológico y acompañamiento integral.

Otra acción activa es el Programa Itinerante de Derechos, por el que se trabajó con niños y niñas de entre 11 y 12 años en los distritos a través de diferentes talleres. Para cerrar dicho proyecto, más de 120 chicos de distritos viajaron a Los Reyunos y realizaron actividades de recreación en Valle Grande y Ciudad.

Asimismo, en el comienzo del nuevo ciclo lectivo, desde el área se hizo entrega de kits escolares, guardapolvos y pecheras a familias de bajos recursos.

PROGRAMAS SOCIALES

A través de la misma área de Niñez, Adolescencia y Familia, consolidamos el programa “El Convite”, por el que promovemos e impulsamos el derecho al juego y recreación de niños y jóvenes en los barrios y distritos.

Mediante el programa “Fluyendo”, el área promueve derechos a la salud menstrual y reproductiva con espacios de acceso a la información, escucha y provisión de elementos recorriendo barrios y distritos.

Otro de los programas activos es “Autonomía Alimentaria”, por el que se trabaja con merenderos y comedores mediante entrega de kits de semillas, tierra fértil y almácigos. En conjunto, se brindan capacitaciones para promover el autocultivo y redes solidarias.

Seguimos trabajando en el abordaje del consumo problemático de sustancia y en la contención de quienes padecen dicho flagelo. La retirada del Estado y la consecuente ausencia de políticas de prevención, obligaron al Municipio a reforzar su accionar en ese sentido. De ese modo se logró la continuidad de trabajos preventivos y de contención en los CIC de Monte Comán y barrio Sosneado de Ciudad.

Fueron casi 600 los acompañamientos desde adolescentes hasta adultos mayores, mediante tratamientos terapéuticos y actividades de prevención y promoción de la salud con talleres y encuentros en entidades y clubes.

DESARROLLO SOCIAL

El desarrollo social surge como una serie de acciones impulsadas desde el Estado para garantizar la equidad, inclusión y bienestar de diferentes comunidades. Desde el Municipio, trabajamos fuertemente en ese objetivo y el último año, ante la situación de crisis macroeconómica y el alejamiento del Estado Nacional de este tipo de políticas, nos vimos obligados a reforzar las acciones a nivel local.

TRABAJO SOCIAL

Dentro del espacio de Desarrollo Social del Municipio, se destaca el área de Trabajo Social, que interviene en sectores vulnerables dentro de los más de 32.000 kilómetros cuadrados que tiene San Rafael. Esto consta de acompañar a familias de bajos recursos, que viven en situación de vulnerabilidad o sufrieron algún tipo de emergencia ante diversas contingencias, mediante el aporte de módulos alimentarios, insumos y materiales para construcción y refacción de viviendas. En la misma línea, se gestionan subsidios económicos, pasajes, alojamiento, lentes recetados, útiles escolares, entre otros beneficios.

Previo a otorgar dicha ayuda, se trabaja en un pormenorizado relevamiento socioeconómico de potenciales beneficiarios. Los criterios utilizados para las intervenciones se basan en considerar a aquellos sujetos o familias que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, personas con vulnerabilidad socioeconómica y sanitaria, grupos de riesgo como adolescentes y niños de zonas marginadas y colectivas relegados socialmente, entre los principales aspectos.

SAN RAFAEL EMPRENDE

El programa “San Rafael Emprende” apoya y fomenta el desarrollo de microemprendimientos, mediante asistencia económica y asesoramiento técnico para lograr la inserción laboral.

En el 2024 esta acción benefició, mediante compra de maquinaria e insumos, a 100 microemprendedores residentes en la ciudad y los distritos, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos.

Los proyectos seleccionados incluyen textiles, gastronómicos, sublimación, carpintería, metalúrgica, albañilería, estética, panificación, artesanías y servicios digitales.

NUTRICIÓN

Dentro de Desarrollo Social, el área de Nutrición impulsa una política alimentaria integral mediante acciones de superación de las deficiencias alimentarías presentes y futuras en nuestra comunidad. Un ejemplo de ello es el aporte de 140 bolsones mensuales a personas con celiaquía que se viven en situación de vulnerabilidad.

El programa de Consejería Nutricional trabaja sobre promoción de hábitos alimentarios enfocados en la atención en las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles, como así también en la promoción de lactancia materna, alimentación en el primer año de vida, adultos mayores y enfermedad celíaca.

Seguimos con especial atención el trabajo de merenderos en los barrios y distritos. En ese sentido, asistimos a 80 de estos espacios que contienen y alimentan a unos 4.500 niños en todo el departamento.

HÁBITAT

Desde el área de Hábitat se aportan materiales para sectores vulnerables y viviendas afectadas por emergencias climáticas. En 2024 fueron beneficiadas 1.024 familias mediante construcción de sanitarios, nuevos techos y mejoras habitacionales.

ECONOMÍA SOCIAL

El cooperativismo, dentro de la comunidad organizada que defendemos desde la gestión, es una acción que promueve el Municipio a través de “Economía Social”. Se trabajó, el último año, con las 36 cooperativas registradas en el departamento.

El objetivo es contribuir al asociativismo y lograr la articulación comunitaria para el proyecto de desarrollos de proyectos productivos, mediante asistencia técnica y capacitaciones.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Otra muestra de Estado Municipal presente se exhibe a través del área de Defensa del Consumidor, por la que se brinda respaldo a sanrafaelinos que sufren diferentes inconvenientes con empresas de servicios u otros rubros.

Durante el último año dicha dependencia recibió 1859 denuncias de los vecinos de San Rafael logrando un índice de resolución que llega al 92,4%, lo que equivalió a la recuperación de casi 124 millones de pesos en beneficios para la ciudadanía.

La mayor parte de los reclamos involucra a servicios financieros y seguros, telecomunicaciones y electrodomésticos y artículos del hogar.

Es importante considerar que la mayor cantidad de reclamos, en concreto más del 45% del total, tiene que ver con el comercio digital. En ese sentido se están realizando importantes capacitaciones a la comunidad para evitar estafas o inconvenientes, especialmente trabajando con jóvenes en escuelas y adultos mayores en centros de jubilados.

Dentro de la política de modernización del municipio, buscamos avanzar en una atención más ágil que no se limite a la presencial. Sumamos canales digitales para tomar reclamos y denuncias, además de operativos itinerantes en barrios y distritos.

La presencia territorial de agentes de Defensa del Consumidor, permitió que los vecinos puedan inscribirse a los subsidios a la energía eléctrica y el gas natural, anotando a más de 1300 familias.

SECRETARÍA DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En el último año, nuestra área de Ordenamiento Territorial trabajó en el análisis de la realidad territorial de nuestro departamento, a fin de generar propuestas de regulación y fundamentación del territorio sanrafaelino y su zonificación. Así se avanzó en asesoramiento y certificación para dotar de factibilidad la instalación de emprendimientos inmobiliarios, comerciales, turísticos e industriales.

Es importante destacar los trabajos desarrollados conjuntamente con Vialidad Nacional, mediante la elaboración de proyectos ejecutivos para construir organizadores viales en distritos que atraviese la ruta nacional 143.

Conjuntamente con el programa “Euroclima” avanzamos en el proyecto “Movilidad Sustentable de San Rafael”. Para mitigar el impacto que genera la emisión de gases contaminantes en el ambiente, nuestro departamento se sumó a “Biciescuelas”, una iniciativa que impulsa la incursión en el ciclismo en la primera infancia. Para ello contamos con bicicletas y kits de seguridad vial que promueve el Municipio a través de Ordenamiento y la Dirección de Deportes.

Queremos resaltar, en este balance de gestión 2024-2025, haber aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de San Rafael. El crecimiento ordenado y planificado de nuestro departamento seguirá siendo prioridad en la gestión.

Otro importante avance hacia el necesario ordenamiento territorial, surgió conjuntamente con el Concejo Deliberante, luego de definir las áreas y zonificación de Valle Grande, clave para el futuro de ese destino turístico de San Rafael.

El mejoramiento de la red de alta tensión 132 kv San Rafael – General Alvear ha sido otro de los proyectos ejecutados desde Ordenamiento Territorial este último año. Gracias a esto, se incorporaron los proyectos de la “Estación Transformadora del Parque Industrial de San Rafael”. En la actualidad, todo está en proceso de aprobación por parte del Ente Regulador Nacional.

PLAN DE ASFALTO

La mantención, recuperación y consolidación de calles y avenidas sigue siendo un eje de gestión en materia de obras públicas. Mediante el Plan de Asfalto logramos pavimentar unas 300 cuadras en el último año, un objetivo que era difícil de cumplir al comienzo del anterior ejercicio, teniendo en cuenta el significativo aumento de los insumos necesarios para ejecutar dichas obras. Desde el 2011 a la actualidad, la gestión municipal pavimentó 4.268 a lo largo y ancho de San Rafael.

Como sucedió en la anterior gestión y en la presente administración, seguiremos avanzando con el Plan de Asfalto y vamos abarcar muchos más barrios y distritos, muchos de ellos intervenidos en la primera etapa de este programa.

ELECTROTECNIA

Otro de nuestros firmes compromisos con los vecinos es garantizar un alumbrado público que les brinde seguridad, tanto a conductores como transeúntes, o quienes utilizan los diferentes espacios públicos del departamento.

El año pasado reparamos más de 21.000 equipos y colocamos más de 550 nuevos aparatos. Y a pesar del notable encarecimiento de esa tecnología, seguimos reconvirtiendo a led la red de alumbrado de espacios públicos. Sumamos nuevos equipos en las plazas de Goudge, Villa Atuel e Ingeniero Villa Atuel, en las costaneras de Los Tableros y en la nueva avenida Chacabuco.

Tenemos proyectado llegar con tecnología led a muchas más calles, avenidas, plazas, parques y paseos, lo que iremos ejecutando en el corto y mediano plazo.

En este apartado quiero hacer hincapié a los graves actos de vandalismo que sufrimos en las luminarias públicas, además de tableros de comandos que son destruidos para que espacios públicos queden totalmente a oscuras. Un alto porcentaje de las reposiciones que nos toca realizar, responde al accionar de delincuentes que buscan guarecerse en la oscuridad, perjudicando así a los buenos vecinos y comprometiendo recursos públicos.

SANEAMIENTO

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada rincón de San Rafael ha tenido varios capítulos gracias a la inversión en obras de saneamiento.

A lo largo de toda la gestión, ya son más de 800 mil metros de redes de agua los que construimos a lo largo y ancho del departamento.

Solo en el último año, completamos alrededor de 30.000 nuevos metros de cañerías, gracias a obras ejecutadas en Monte Comán, Cañada Seca, Villa Atuel, Jaime Prats y la Villa 25 de Mayo.

Pero además, a través de nuevas bombas sumergibles, mejoramos la calidad del servicio en La Llave, Atuel Norte y El Escorial.

Luego de haber concluido el colector cloacal norte, el más grande del departamento, el Gobierno Nacional dejó sin efecto los fondos destinados a conexiones en viviendas de la zona norte. Estamos en constantes reuniones con vecinos de ese sector para trabajar mancomunadamente en las obras que no pudieron arrancar por la decisión de la actual administración nacional.

Recientemente firmamos con Aysam un convenio para incluir a muchas más familias a ese servicio.

Pese a los obstáculos antes descriptos, durante el año sumamos más de 2.000 nuevos metros de redes cloacales, siendo más de 192.000 los totales que lleva ejecutados la gestión.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Vivimos en un departamento con una extensión territorial cercana a los 32.000 kilómetros cuadrados y, en esa amplísima superficie, el Municipio tiene la misión de retirar y administrar los residuos y escombros que generan todos los sanrafaelinos, es decir alrededor de 210.000 habitantes, de acuerdo al último censo.

Para garantizar la recolección de residuos en San Rafael, el área de Servicios y sus vehículos recorren 17.381 kilómetros en la ciudad y otros casi 18.000 kilómetros en los distritos.

En el último año, gracias a un inédito trabajo estadístico que ejecutó dicha dependencia, se obtuvo que – en promedio – cada sanrafaelino genera un promedio de 411 gramos de residuos. Es bajo en relación a otras mediciones, pero evidencia una notable caída en el consumo directamente relacionada a la crisis económica que se acentuó en el último año.

A la recolección domiciliaria de residuos en la ciudad y los distritos, debemos sumarle 254 contenedores distribuidos en barrios y microcentro, Rama Caída, Valle Grande, Monte Comán, La Nora, Villa Atuel y Salto de Las Rosas. El recorrido mensual es de 4.390 kilómetros.

Los operativos de barrido y limpieza también se ejecutan integralmente por administración municipal, con personal de planta y vehículos propios. La distribución consta de 15 áreas en toda la ciudad y 4 sectores destinadas al barrido manual.

RECOLECCIÓN DIFERENCIADA

Seguimos apostando a la separación de residuos como acción fundamental para el cuidado del medioambiente. Es así que en el 2024 – a través del área de Recolección Diferenciada – se trabaja en 28 estaciones ecológicas activas donde se aplica dicha recolección y se alcanza a más de 15.000 vecinos mediante el sistema de retiro domiciliario. En total se obtuvieron más de 55.000 kg de residuos reciclables.

Lamentablemente, las estaciones ecológicas siguen siendo blanco constante de vándalos que provocan todo tipo de daños en estos espacios tan importantes para el cuidado del medio ambiente. Esto es parte de una problemática que también afecta a plazas, parques y diferentes espacios públicos, donde delincuentes provocan todo tipo de roturas sobre el patrimonio que le pertenece a todos los sanrafaelinos. Renovamos nuestro pedido de concientización y denunciar este tipo de situaciones.

Desde la misma área se gestaron convenios con la UTN para construir una máquina que permita convertir el plástico pet de botellas en hilo de impresoras tridimensionales.

Vale destacar que este año, junto con la asociación civil “Basura Cero”, se avanzará en el reciclado de residuos tecnológicos, en tanto que con DHL se trabajará en el reciclado de aceite usado de cocina. Asimismo, se renovó el convenio con la Fundación Garrahan para reciclado de papel de oficinas y tapitas plásticas en locales gastronómicos.

Junto con las escuelas, desde el área impulsamos el programa de “Educación Ambiental” en establecimientos de la ciudad y los distritos, promoviendo acciones y hábitos para cuidar el medio ambiente e inculcar la cultura del reciclaje.

ESPACIOS VERDES

La mantención del arbolado público es uno de los máximos desafíos dentro de la gestión, en medio de la crisis hídrica que en los últimos años ha afectado severamente a nuestro oasis. Bajo ese panorama, el Municipio entregó 5.000 nuevos árboles en la ciudad y los distritos.

Seguimos trabajando en la mantención de las acequias y los números lo demuestran: desde el área de Tomería, se efectuó la limpieza de 240 mil metros lineales de acequias y se reconstruyeron otros 45 mil metros. Esto es clave para el curso y escurrimiento del agua. Renovamos el pedido de colaboración a nuestra comunidad para que contribuya en despejar su frente, lo que garantiza el riego del arbolado y evitar obstrucciones que provocan anegaciones en días lluviosos.

Para mantener la vida útil de los ejemplares se realizó la fumigación de 13.300 árboles.

El área también trabaja periódicamente en el desmalezado de 216 hectáreas de parques (Moreno, Perón, Yrigoyen y San Javier) y en

112 plazas, plazoletas, bulevares y espacios verdes que se intervienen dos veces al mes.

ÁREA AMBIENTAL

Comprometidos con el cuidado del lugar que habitamos, desde el área de Ambiente efectuamos más de 3.600 inspecciones vinculadas a vuelco de aguas residuales industriales, disposición transitoria de residuos sólidos, emisiones de gases de fuentes fijas o móviles, (industrias, vehículos, domicilios particulares, etc.), establecimientos bovinos, porcinos, avícolas.

Desde el área también se brindan charlas de capacitación sobre la preservación y cuidado del ambiente y la separación de residuos en escuelas e instituciones.

HACIENDA Y RECAUDACIÓN DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

A lo largo del 2024, nuestra área de Recaudación puso énfasis en la modernización que planteó el intendente Omar Félix al momento de su asunción, generando acciones para agilizar trámites tendientes a la desburocratización del Estado Municipal.

Esa simplificación de procesos ejecutada desde el área de Recaudación tiene ejemplos concretos:

Derogación de la ordenanza 11.024 de reordenamiento de la Diversión Nocturna, generando un beneficio directo a emprendedores gastronómicos y cumpliendo de esa forma a un pedido de varios años.

Creamos la Habilitación Comercial Simplificada para rubros de bajo riesgo, lo que permite el otorgamiento de habilitaciones municipales de forma inmediata y automática.

Se incorporó la Renovación Automática por dos períodos, para darle mayor agilidad a las renovaciones comerciales.

Certificado de Bomberos, reglamentación de la Ley 7.499. Gracias a esta iniciativa, se excluye del cumplimiento de este requisito a locales cuya superficie cubierta es inferior a los 300 metros cuadrados o cuyo factor ocupacional es menor a 100 personas. No obstante exigimos diferentes medidas de seguridad ante eventuales siniestros.

Las acciones antes mencionadas representan un enorme beneficio para miles de sanrafaelinos, que hoy encuentran un Municipio más ágil, menos burocrático y autónomo en cuanto a normativas provinciales ya obsoletas.

Nuestra misión, desde el área de Recaudación, es generar políticas públicas que representen un beneficio para quienes deciden emprender. Vamos a seguir por este camino y profundizaremos dicha realidad mediante una plataforma que alojará un portal de autogestión que no solo apunta a la “despapelización” de los trámites sino transformará y modernizará el actual sistema de habilitaciones.

En lo que respecta a la recaudación propiamente dicha, el 2025 empezó con muy buenos parámetros, superando incluso a parámetros obtenidos en la moratoria lanzada el año pasado. La posibilidad que tienen los contribuyentes de abonar sus tasas sin moverse de su casa, más los descuentos que se otorgan a quienes están “al día”, repercute directamente en quienes optan por el pago anual.

Todos días trabajamos para consolidar una gestión eficiente y bajo esa premisa dimos forma al área de Movilidad, por la que buscamos mejorar la operatividad de los vehículos municipales, garantizando el cumplimiento de los diferentes servicios y demandas que surgen de los vecinos.

Durante el 2024 incorporamos vehículos cero kilómetro a la flota de servicios para modernizar dicho parque automotor. Para este año hemos destinado nuevas partidas presupuestarias para adquirir más unidades que deriven en seguir optimizando la prestación de servicios.

En virtud de lo anterior, vamos a licitar próximamente la compra de autos, camiones de carga liviana, camiones con hidro-grúa, tractores, acoplados y desmalezadoras, con el objetivo de consolidar un parque automotor acorde a la calidad de servicios que buscamos prestar desde el Municipio.

LICENCIAS DE CONDUCIR

Logramos consolidar el trabajo y funcionamiento de la Oficina de Licencias de Conducir que administra el Municipio. En ese sentido, otorgamos un promedio de 130 turnos diarios.

Durante el 2024 se otorgaron 20.033 licencias, la mayoría renovaciones y originales, además de duplicados y ampliaciones.

Estamos comprometidos con la seguridad vial, por lo que en el mismo predio donde se otorgan las licencias, se creó un circuito adaptado para quienes tramitan el carnet por primera vez. Allí pueden ensayar bajo la normativa vigente. Junto con esto sumamos un curso presencial al que deben acceder los principiantes.

Bajo la premisa de “gestión federal” que adoptamos en los diferentes ámbitos municipales, este último ejercicio lanzamos “Movilidad Ciudadana”, por la que la Oficina de Licencias de Conducir se trasladó a los distritos más alejados del centro para facilitar la tramitación de los carnet.

En total fueron más de 500 carnets renovados entre Villa Atuel, Jaime Prats, Las Malvinas, Real del Padre, Monte Comán, El Nihuil, Punta del Agua y EL Sosneado.

SOPORTE TÉCNICO DIGTAL

Al momento de su asunción, el intendente Omar Félix se comprometió a avanzar en la modernización del Municipio y un ejemplo concreto de ello es la creación de un soporte técnico digital que permitirá agilizar trámites vinculados a Catastro, Obras Privadas, Ordenamiento Territorial y Recaudación.

El objetivo de esta inversión es la gestión del 100% de los trámites de forma digital, sin necesidad que el vecino tenga que acudir al Municipio para iniciar acciones vinculadas a las mencionadas áreas.

De esta manera lograremos más eficiencia y rapidez en los trámites y procesos administrativos, además de una mejora en la atención a los ciudadanos y profesionales.

HACIENDA

La gestión municipal tiene una piedra angular en su funcionamiento, compuesta por hombres y mujeres que integran las diferentes áreas del Municipio. Su esfuerzo, dedicación y compromiso, son claves para cumplir con las metas que nos proponemos a diario, lo que también merece ser reconocido en materia salarial.

Los incrementos otorgados en este último ejercicio han superado la inflación. Pero no nos conformamos con ese dato y continuaremos con la recomposición salarial del personal municipal, trabajando mancomunadamente con el gremio que los nuclea y con el firme objetivo que mes a mes mejoren su calidad de vida.

El superávit financiero se ha transformado en una privilegiada costumbre de esta gestión. Durante más de 15 años ininterrumpidos, hemos conseguido que nuestros ingresos superen a los egresos.

El control del gasto y la economía de inversión, han sido los pilares que nos han permitido administrar recursos suficientes para cumplir con los principales objetivos de esta gestión, como así también con las correspondientes obligaciones.

No se trata simplemente de hacer las cosas, sino de hacerlas bien, de forma prolija, transparente y eficiente. Nos reconforta saber que han sido aprobadas las rendiciones de cuenta que, presentadas en tiempo y forma durante todos estos años, fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas, que ahora se encuentra trabajando en la revisión del ejercicio 2024.

PROYECCIONES 2025

Compartimos algunas proyecciones de diferentes áreas del Municipio de San Rafael para el trabajo durante el 2025

SECRETARÍA DE GOBIERNO TURISMO

San Rafael se ha consolidado como el primer destino de Mendoza y uno de los 15 más buscados de la Argentina. Esto nos obliga a seguir esforzándonos para mantener y tratar de aumentar la elección de nuestro destino.

Algunas de las acciones que proyectamos son: la demarcación y señalización del Cerro Victoria como espacio pensado para el desarrollo del senderismo y el trekking, garantizando seguridad, sostenibilidad y preservación del ecosistema.

También generar información en los miradores de Valle Grande, para dar detalles de las formaciones sin generar contaminación visual y logrando medidas de seguridad.

Se trabaja con pruebas de “realidad aumentada” en un circuito de Ciudad para -mediante el uso del celular- conozcan los principales sitios a visitar del recorrido, incluso adaptado para personas no videntes e hipoacúsicas.

También se colocarán códigos QR en diferentes sectores del departamento para recibir información instantánea vía WhatsApp de experiencias turísticas, estado de rutas, clima, frecuencias de transporte, etc.

Del mismo modo seguiremos participando en diferentes workshop y encuentros turísticos, además de brindar capacitaciones para colaborar en la profesionalización del sector.

MUSEOS

Tras la optimización de los Museos de Historia Natural e Histórico Militar, desde el Museo se busca trabajar con la recuperación de equipamiento histórico y la construcción del “Paseo Ferroviario” para unir el edificio del Museo con el Centro Integrador Universitario, que supo ser un antiguo depósito de cargas del ferrocarril.

A lo largo de este paseo se recuperará un importante equipamiento inclusive un viejo “Plato de giro de Locomotoras”.

Asimismo, se avanza en la digitalización de las colecciones e inventarios de las distintas áreas de los Museos.

Uno de los objetivos es lograr la carga de muchos de estos datos en pizarras y pantallas touch en salas y SUM con información anexa que refuerza los conocimientos aportados durante las visitas guiadas.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Viendo como avanza el uso de las tecnologías y se deterioran lazos familiares, se proyecta trabajar un Dispositivo Territorial Interdisciplinario para abordar de modo integral las problemáticas de las infancias y adolescencias.

Para eso se prevé habilitar espacios terapéuticos grupales, que nos permitan acceder a la escucha y acompañamiento integral.

Además, se trabajará en talleres para promover vínculos saludables en sus interacciones personales y sociales y con el medio ambiente.

Para esto ya se empezó a trabajar en distintos talleres en Bº El SOsneado (armado de instrumentos musicales con elementos reciclados), mientras que en el mes de abril está previsto iniciar otras propuestas en Cuadro Benegas, Los Claveles y Salto de las Rosas, apuntando a la escucha y encuentro de adolescentes.

SALUD

Uno de nuestros principales objetivos para el 2025 es mejorar el acceso a la salud a las comunidades rurales más alejadas, es por eso que se implementará el servicio de Médico Rural en Punta del Agua que realizará visitas domiciliarias y reuniones de concientización sobre cuidados de la salud.

Una problemática vigente en la actualidad es la Salud Mental, es por eso que se reforzará el trabajo para un abordaje multisectorial sobre esta temática tan sensible para la comunidad.

Asimismo, trabajamos para mejorar el servicio de odontología apuntando a la compra de sillones para ampliar la cobertura territorial.

Apuntamos a mejorar la infraestructura edilicia de los centros de salud de Colonia Gelman, El toledano, La Guevarina y La Pichana.

También apuntamos a ampliar el programa de rehabilitación que funciona en el Centro Modular sumando más prestaciones.

DISCAPACIDAD

Firmamos un convenio con la Fundación América para incorporar sillas de ruedas, camas ortpoédicas y bastones al Banco de Ayudas Técnicas.

Asimismo, trabajamos para ampliar el proyecto ocupacional y llegar a más beneficiarios con el aporte del 3% del área de estacionamiento controlado. Durante el último año acompañamos y fortalecimos los proyectos de 90 sanrafaelinos.

JUVENTUD

Impulsar encuentros deportivos sumando nuevas disciplinas y competencias distribuidas en todo el departamento para fortalecer las relaciones entre los secundarios creando compañerismo entre los jóvenes.

Asimismo, proyectamos la realización del programa “10 de 10” en una iniciativa de integración territorial con alumnos de 5to y 6to año de escuelas secundarios, generando un certamen con trivias y grandes premios. El objetivo es generar un espacio de encuentro y fomentar el aprendizaje de la historia del departamento.

De la misma manera, queremos profundizar el trabajo en materia de salud junto a los centros de estudiantes de más de 20 escuelas secundarias sanrafaelinas, generando espacios que conecten salud y educación.

Apuntamos a ampliar el programa de Beneficios Juventud, sumando a las becas de fotocopias descuentos en comercios y beneficios para jóvenes emprendedores.

Dentro de este espacio planteamos extender el programa al Gran Mendoza donde hay cientos de jóvenes estudiando, así como generar un espacio en la Casa de San Rafael en Mendoza donde los jóvenes puedan tener un espacio para guardar pertenencias.

En este último punto estamos trabajando en implementar una Incubadora Joven junto al área de Desarrollo Social para emprendedores de 18 a 30 años, que brindará herramientas para microemprendimientos y capacitaciones en educación financiera.

ENTIDADES INTERMEDIAS

Para fortalecer vínculos con las entidades intermedias y lograr un trabajo mancomunado entre ellas planteamos ampliar las capacitaciones que permitan fortalecer su entramado y mediar en conflictos entre sus integrantes.

Además se busca fomentar la cooperación Interinstitucional, estrechando vínculos entre entidades pero también con dependencias municipales, provinciales, nacionales y educativas para la generación de proyectos conjuntos.

También se trabajará en la digitalización de expedientes y archivos, para lograr un trabajo más efectivo con la Dirección de Personería Jurídica de Mendoza.

MEDIACIÓN

Para tratar de contener la litigiosidad creciente que se percibe en la comunidad, se aumentarán el número de mediaciones, teniendo en cuenta que en estos primeros tres meses del año se registró un incremento de la demanda del 40%.

Asimismo, se capacitará a agentes municipales para mejorar la relación de empleados con la comunidad y se trabajará con entidades intermedias para fortalecer los vínculos internos de las asociaciones civiles.

POLO TEXTIL

Ante la crisis que atraviesa el sector textil con cierres de plantas y despidos, desde el Municipio se apunta a incrementar la mano de obra calificada mediante capacitaciones y formaciones que permitan una mejor competencia en el mercado.

Además de sumar nuevos puntos de formación, proyectamos un convenio con el INTI para capacitaciones de confección industrial de prendas de seguridad bajo normas IRAM.

También estamos en procesos de implementar un Banco de Telas para emprendedoras sanrafaelinas como una alternativa al crédito, incluyendo incluso a quienes no pueden acceder al sistema formal.

También se retomará el programa de Compras Colectivas para poder acceder a compras mayoristas que exigen mínimos que les son inalcanzables de manera individual. De esta forma, se abaratan los costos de producción y fletes.

DESARROLLO TECNOLÍGICO

Se apunta a impulsar la formación de jóvenes y adultos en tecnologías emergentes que permitan aplicarse en los distintos ámbitos y/o requerimientos del departamento.

En este sentido se incentivamos a estudiantes de nivel secundario a sumarse a participar en la Liga Nacional de Robótica, articulando con el sector productivo local para desarrollar prototipos.

Asimismo, se fortalecerá el programa Emprende San Rafael para incentivar a los jóvenes a la creación de empresas de base tecnológica, capacitándolos para el desarrollo de propuestas de negocios e inversión y encuentros con potenciales inversores.

DESARROLLO RURAL

Ante el retiro del estado provincial y nacional del sector rural, desde el Municipio -aunque con recursos más limitados- trabajamos para fomentar el arraigo rural.

Uno de los mecanismos a potenciar es el programa Primero lo Nuestro, que apunta a la comercialización de productos locales. Ya se empezó a trabajar junto a la Feria Franca y queremos sumar nuevas bocas de expendio, fomentando además la autoproducción de alimentos.

INCUBADORA DE EMPRESAS

Mediante un convenio con la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, se ofrecerán capacitaciones y cursos para profesionalizar los emprendimientos.

El objetivo es seguir generando zonas para vendedores de artesanías, regionales y gastronómicos, lo que genera un impacto positivo en la economía local, aunque no solo de manera presencial sino también sumando canales virtuales.

DESARROLLO SOCIAL

Desde el área se trabaja en optimizar el seguimiento y entrega de ayudas a la comunidad para efectivizar la asistencia a la comunidad.

De la misma manera, estamos proyectando optimizar el programa “San Rafael Emprende” que el año pasado llegó a más de 100 emprendedores con una inversión de más de 27 millones de pesos en maquinaria e insumos para proyectos de textil, sublimación, carpintería, metalúrgica, albañilería, panificación, entre otros.

Este año apuntamos a brindar más capacitaciones en marketing, comercio, manejo de redes y abrir espacios en ferias y encuentros de comercialización.

APERTURA DE CAMINOS RURALES

Ante las contingencias climáticas registradas en el verano el municipio trabajó con equipamiento y maquinaria para recuperar espacios afectados en Real del Padre, Colonia López, Colonia Jáuregui y Jaime Prats.

Asimismo, tras las crecidas y tormentas en el Cañón del Atuel y zonas del secano se está trabajando en caminos rurales en diferentes parajes de El Sosneado, El Nihuil y Punta del Agua para poder garantizar la conectividad de puesteros. El trabajo continuará durante lo que resta del año para asegurar condiciones de habitabilidad, seguridad y transitabilidad de nuestros puesteros.

OBRAS PÚBLICAS PLAN DE ASFALTO 2025

Para este año tenemos previsto asfaltar más de 200 cuadras nuevas entre la Ciudad y los distritos. El objetivo apunta a generar nuevos trazados, mejorar caminos existentes y mejorar la conectividad.

En la Ciudad, además de zonas urbanas queremos avanzar en importantes avenidas como El Libertador entre Irene Curie y Velez Sarsfield, Pedro Vargas de Quiroga a Los Sauces, Comodoro Pi de Italia a San Martín y Chacabuco de Callao a Salas, esta última para avanzar en el nuevo corredor recientemente inaugurado.

En distritos apuntamos a llegar con 110 cuadras entre Salto de las Rosas, Villa Atuel, Monte Comán, Jaime Prats, Colonia Rusa, Las Paredes, Cuadro Nacional y Real del Padre.

A esto le sumaremos otras 460 cuadras de conservación de asfaltos en barrios Bufano, Villa Laredo, Constitución, Pueblo Diamante, Don Bosco e Isla del Río Diamante. También en los distritos como Villa 25 de Mayo, El Nihuil, Cuadro Benegas, La Llave, Goudge, El Tropezón, Atuel Norte y Rama Caída.

COSTANERAS

Debido al éxito de las costaneras en Monte Comán y el Paraje Los Tableros, ya se están realizando estudios para poder desarrollar espacios similares en otros puntos del Atuel y el Diamante.

Se trata de espacios que nos permiten potenciar nuevos espacios turísticos dotados con infraestructura básica gratuita para recreación y esparcimiento.

Se gestionan las factibilidades ante el Departamento General de Irrigación para trabajar sobre el puente de La Guevarina en Villa Atuel y en la prolongación de calle Las Areninas en Salto de las Rosas, ambos sobre la traza del Río Atuel.

EX TERMINAL

Avanzamos significativamente en la obra del edificio de la Ex Terminal que ya presenta un avance superior al 80%, además de importantes obras de remodelación en las calles periféricas.

Se trata de una obra que marcará un antes y un después en el microcentro de la ciudad. En planta baja habrá locales, área gastronómica, un gran espacio comercial y un núcleo sanitario.

El 1er piso dispone de zonas abiertas y núcleos administrativos, culturales o tecnológicos. En el 2do habrá una terraza abierta y otro salón adaptable a diferentes propuestas.

El subsuelo tiene un estacionamiento subterráneo para más de 70 vehículos, mientras que -en el frente- habrá dársenas y paradas de colectivos, con espacios cómodos para la espera.

Además, se renovaron redes y tendidos de servicios, se hormigonaron y adoquinaron calles aledañas para vincular el edificio principal

El edificio tiene 7.500 metros cuadrados de hormigonado que permitirán generar un gran espacio multipropósito comercial, social, cultural y tecnológico.

PASEO ALMAFUERTE

En esa misma zona proyectamos el Paseo Almafuerte, para conectar el predio con la avenida Yrigoyen. La obra se prolongará hasta calle Corrientes (donde proyectamos una fuente en la intersección con Godoy Cruz) y finalmente se acoplará a la Plaza 9 de Julio.

El gran objetivo es expandir e integrar toda el área comercial.

PARADAS DE COLECTIVOS

Se proyecta la puesta en valor de paradas de colectivos urbanas, periurbanas y distritales para lograr una espera cómoda de los usuarios.

En esta primera etapa trabajamos en ciudad sobre avenida Mitre entre San Lorenzo y Las Heras e Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio.

En Distritos y zonas periurbanas se colocarán garitas que en las próximas semanas estarán llegando a San Rafael.

NUEVA CARTELERÍA URBANA

Comenzamos con un importante trabajo de renovación en la cartelería de señalamiento de calles y de ordenamiento urbano en el departamento.

Comenzamos a trabajar en Jaime Prats, Villa Atuel, Monte Comán, El Nihuil y continuaremos en Ciudad y otros distritos, para mejorar la seguridad vial y brindar información clara sobre normativas de tránsito.

CENTROS DE JUBILADOS

También estamos muy cerca de concluir el nuevo Centro de Jubilados de Villa Atuel. El histórico espacio había sido construido en la década de 1930 reúne a una gran cantidad de vecinos villaatuelinos.

Esta es una política que venimos sosteniendo hace tiempo, y que logró hace muy poco tiempo inaugurar la sede del Centro de Jubilados de Villa 25 de Mayo.

PLAZAS Y PARQUES

Seguimos remodelando plazas en los barrios de ciudad y los distritos, buscando generar espacios de esparcimiento que brinden mejor calidad de vida a los habitantes del departamento.

Estamos construyendo la plaza del barrio Payén en la zona de Pellegrini y 12 de Octubre. Empezamos con la colocación de un espacio de juegos, iluminación y equipamiento, para luego avanzar con la parquización.

En Real del Padre comenzamos la renovación completa del parque Infantil Abuelo Miguel, con movimientos de suelo, caminos, canchas de tejo, arenero, mesas, bancos y juegos para niños.

En la zona Este también está previsto terminar con el nuevo Parque Infantil en la plaza Eva Perón de Villa Atuel, que se convertirá en un gran espacio para los más pequeños.

También estamos interviniendo la plazoleta Kennedy en Cabildo y Pedro Vargas la cual se vinculará en un gran paseo con las plazas Castro Toro, San Rafael Arcángel y Arturo Illia.

Otras intervenciones están previstas en la plaza Teodoro Schestakow del barrio Musso, la Hilario Cuadros de barrio Constitución y la Exequiel Tabanera de Las Malvinas.

También están planeadas intervenciones en la plaza Divino Niño de Ciudad, la plaza Ramón Ruiz de Atuel Norte, Virgen del Lago de Cuadro Nacional, San Martín de Monte Comán, Biancofiore de Jaime Prats, la Intendencia de Cuadro Nacional, 1ero de Mayo de El Cerrito y Zalazar del paraje Los Tres Vientos en Rama Caída.

SUM DE JAIME PRATS Y EL NIHUIL

Tras la decisión del Gobierno Nacional de recortar fondos para los polideportivos de El Nihuil, El Cerrito y Jaime Prats, tuvimos que reconvertir proyectos.

Por eso estamos colaborando con el Club Social y Deportivo Jaime Prats y la Unión Vecinal de El Nihuil para poder generar salones de usos múltiples y que la comunidad pueda tener espacios de encuentros para desarrollar distintos eventos.

APOYO A CLUBES DEPORTIVOS

Nuestro apoyo a clubes e instituciones deportivas sabiendo que generan un impacto profundo en la comunidad. No solo en lo deportivo sino en cuestiones sociales y de salud.

Actualmente estamos construyendo dos canchas de bocha sintéticas en Real del Padre y el cierre perimetral del Club San Martín de Monte Comán.

ELECTROTECNIA

En el marco de un plan sostenido en el tiempo, queremos seguir avanzando en la reconversión de luces de sodio a led. En este marco prevemos colocar casi 2000 luminarias led nuevas en Ciudad y distritos.

En el casco urbano de la Ciudad trabajaremos sobre la Avenida Iselín de Rivadavia a Urquiza, Roca de Balloffet a Deán Funes, Telles Meneses de San Martín a Paula Albarracín, Los Sauces e Irene Curie de Pedro Vargas a Vélez Sarsfield, Pedro Vargas de El Libertador a Juan XXIII, Moreno de Granaderos a Namuncurá y el recambio de Balloffet de Yrigoyen a Los Filtros.

También queremos llegar a zonas de Cuadro Nacional, Cañada Seca, Real del Padre, Rama Caída, El Cerrito, Las Parees, El Sosneado, Punta del Agua y Cuadro Benegas.

En algunos casos deberemos incorporar infraestructura adicional como fundaciones, postes y hasta líneas eléctricas de baja tensión.

Una noticia importante es que estamos muy cerca de poder conectar al suministro eléctrico a más de una decena de familias del paraje Los Parlamentos, gracias a un importante proyecto junto a Edemsa.

AGUA POTABLE

Seguimos haciendo grandes esfuerzos para dotar de agua potable de calidad a nuestros vecinos.

En la planta potabilizadora de Los Coroneles queremos instalar filtros rápidos para mejorar el servicio a 150 familias.

En Cuadro Benegas sumaremos una nueva perforación de 100 metros y una bomba de profundidad y tablero eléctrico para mejorar el suministro a más de 1200 usuarios.

En la Isla del Río Diamante también se generará una perforación de 100 metros con una bomba de profundidad y tablero eléctrico que mejorará el suministro a 2700 familias.

En Jaime Prats pondremos en marcha un sistema desmineralizador para subministrar agua potable de calidad a más de 300 familias, además de potenciar la planta de Los Tableros que nos permitirá llegar con nuevas redes a nuevos usuarios.

En La Guevarina tenemos un ambicioso plan para llegar a conectar la red recientemente inaugurada con Villa Atuel pasando por La Izuelina, dotando de agua potable a decenas de familias que hoy no tienen el servicio.

En Colonia Elena queremos sumar 4500 metros de nuevas redes para conectar la planta actual con la de Alto del Algarrobal, para mejorar el suministro a 360 familias.

En El Nihuil se renuevan cañerías y se realizan cierres de mallas que permitirán mejorar la distribución y presión de agua en el pueblo, mientras que en El Sosneado se ejecutarán 600 metros para abastecer a toda la comunidad.

En El Escorial estamos trabajando para generar una nueva perforación y lograr una nueva planta de agua que abastezca a 270 familias.

En Real del Padre trabajaremos conjuntamente con la Cooperativa distrital para realizar una toma de agua de superficial y una red de 1000 metros que permitirá mejorar el servicio.

SANEAMIENTO

Gracias a un convenio con el gobierno provincial y AYSAM se podrá ir poniendo en marcha la obra del Colector Cloacal Norte.

El objetivo del Municipio es trabajar junto a los beneficiarios para encarar los trabajos extensión de redes y conexiones. Dependemos además de los avances en la ampliación de la planta depuradora de calle La Intendencia, a cargo del Gobierno Provincial.

Ya se logró sumar a 260 familias de los barrios Municipal, Orbelli y SMATA y ya está el visto bueno para incorporar a 140 del barrio Suter donde se están terminando los últimos empalmes.

El objetivo es continuar trabajando con el nexo para los barrios de la zona Norte y avanzar –junto a los vecinos- para ir conectando los barrios Moreno, Palmira II, Ometal, Italia, Smata IV, Sol del Sur, Policial, Los Olivos Ruso, padre Pio, Néstor Kirchner, AMSA y Palmares.