El HCD distinguió a Noemí Gargantini de Mahia como Ciudadana Ilustre de San Rafael

Noemí ha sido por 42 años presidente de la Comisión Directiva de IRIS. La distinción fue en una sesión especial que se realizó en el Teatro Roma.

Se realizó la ceremonia de distinciones de Ciudadano Ilustre, Ciudadanos Distinguidos y Joven Destacado. La misma tuvo lugar este viernes en una sesión especial que se realizó en el Teatro Roma.

En el acto estuvieron presentes el intendente Omar Félix, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Samuel Barcudi, concejales, funcionarios de distintas áreas y público en general.

"Creo tenemos muchos ciudadanos, algunos dicen 215.000, 220.000 y 250.000, todos cumplen una función, transitan un camino, dejan una huella pero aquellos que hacen zurcos más profundos que dejan una marca mas profunda, que dejan una marca que tiene que ver no sólo con una actividad individual que no está mal, pero aquellas personas que en su camino hacen una tarea que tiene que ver con el prójimo, con la solidaridad, con el compromiso, esos vecinos, esas personas, dejan huellas muchísimo más profundas".

El mandatario local felicitó al Concejo Deliberante porque reconocer a esos vecinos es también de alguna manera dejar en la memoria y en al historia que esos vecinos son parte de San Rafael y es un legado a las generaciones.

"Es la primera vez que veo que además de reconocer estos roles, han tenido el coraje que no he visto antes en los Concejos Deliberantes anteriores, que es reconocer a aquellos que además han tenido algún paso por la política y lo digo porque siempre es una actividad cuestionada y a veces hay personas que realizan una gran tarea y por esos miedos que tienen o competencias que genera la política, no son reconocidos", sumó.

Además, destacó que esto quedará escrito en el digesto municipal y seguramente en los libros que en el futuro se escriban sobre quienes han trabajado por el departamento y la provincia de Mendoza.

Por su parte, quien fue distinguida como Ciudadana Ilustre Noemí Gargantini de Maia hizo uso de la palabra, donde se mostró muy emocionada y expresó sus sentimientos tras esta distinción.

Noemí por 42 años ha sido presidenta de la Comisión Directiva de IRIS tarea que ha llevado con orgullo: "Siempre con un mismo objetivo el bienestar de nuestros queridos pacientes que concurren desde los 45 meses de vida a los 21 años. La vida me ayudó a transitar un camino de ayudar a dar amor a muchos niños y niñas".

Expuso que hoy a 68 años de su creación, IRIS sigue estando en pie donde le tocó recorrer caminos largos, duros, de alegrias, tropiezos, pero siempre con la convicción y el entusiasmo de ver cel crecimiento de una institución tan prestigiosa que siendo privada brinda atención a pacientes en rehabilitación de manera gratuita y donde los niños y niñas y adolescentes que asisten a la escuela no abonan cuota.

Noemí agradeció a todos los socios que forman parte de la institución, comerciantes, entidades que con su aporte permiten que IRIS siga creciendo, así también al gobierno municipal y provincial que día a colaboran con la institución y especialmente a su familia por el apoyo brindado. También a todos los integrantes del HCD por la distinción y a cada ciudadano distinguido que con dedicación hacen un futuro de esperanza para niños, niñas y adolescentes que son el futuro.

Los Ciudadanos Distinguidos por distintos fueron Pedro Quiroga (Cuadro Nacional), Encarnación Ferrero (Cañada Seca), Juan Sebastián Carreño (Cuadro Benegas), Deolinda Sosa (El Sosneado), Eduardo Alcalle (El Cerrito), Vicente Vítola (El Nihuil), Carlos Rodíguez (Goudge), Francisca Ciancibella (Jaime Prats), Deolinda Pérez (La Llave), Nora Salinas (Las Malvinas), Rubén Orzco (Las Paredes), Carlos Maunás (Monte Comán), Alberto Polkosnik (Punta del Agua), Héctor Cejudo (Rama Caída), Amelia Barré (Real del Padre) Noemí Bonomo (Villa Atuel), Samuel Martínez (Villa 25 de Mayo), Horacio Méndez (Ciudad) y Santiago Lorenzo fue distinguido como Joven Destacado.