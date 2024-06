Omar Félix: “El gobierno Nacional debe cumplir los acuerdos y terminar el gasoducto”

El Intendente Omar Félix encabezó una conferencia de prensa donde destacó la imperiosa necesidad de que el Estado Nacional cumpla con los compromisos asumidos con San Rafael y termine la obra del nuevo gasoducto que se encuentra en un 90% de ejecución.

El jefe comunal se manifestó “preocupado” por algunas expresiones mediáticas atribuidas al gobernador Alfredo Cornejo en torno a que la comuna no debería haber encarado este proyecto por falta de capacidad técnica.

“Hay un desconocimiento, porque cuando se licitó la obra se hizo un convenio con la empresa Ecogas y en una de las cláusulas se plantea que –en su carácter de licenciataria iba a tener la dirección técnica y toda la inspección de la obra”, remarcó Félix.

Del mismo modo señaló que: “el gobierno municipal tuvo que hacer muchas obras junto a nación y se hizo cargo con mucha eficiencia, ante un gobierno provincial totalmente ausente”. Entre algunas de ellas mencionó el Colector Norte, La Pulpera o la Terminal de Ómnibus, todas realizadas conjuntamente entre la Nación y la comuna.

“Si queremos hablar de ineficiencia podemos mencionar el gasoducto de Monte Comán. Allá por 2010 el gobierno provincial licitó la obra y hay 49.456 metros de caños enterrados, pero la obra se abandonó sin los 18 kilómetros de gasoducto. Quedó toda la infraestructura bajo tierra pero sin servicio, eso es ineficiencia”, graficó el Intendente.

FINALIZAR LAS OBRAS INICIADAS Y PROYECTADAS

En este sentido el gran objetivo del municipio es terminar la obra que está “enterrada y deteriorándose”.

Desde la comuna se espera la resolución de la justicia, ya que se presentó un recurso de amparo, pero Nación presentó un recurso de queja.

“Todo esto perjudica a San Rafael, a Alvear y la posibilidad de desarrollo industrial. Tenemos que dejar de buscar excusas y terminar la obra. La hicimos desde la comuna, porque no había nadie que lo hiciera; para la empresa no era rentable y prefería hacerlo en otras zonas más pobladas”, explicó el jefe comunal.

Asimismo marcó su preocupación por otras obras iniciadas o proyectadas que no tienen continuidad como la ampliación del aeropuerto, las conexiones de cloacas en la zona norte o la ruta entre San Rafael y Tunuyán que fue dada de baja a pesar de estar licitada con fondos del BID.

“Hoy la obra representa una inversión mínima para la Nación. Deben cumplir los acuerdos y culminar el 10% de la obra que falta, porque hay partidas dispuestas para eso”, remarcó y planteó que: “cuando nos convocó en Buenos Aires el Secretario de Energía al final no nos recibió, es una falta de respeto, no al intendente sino a todos los vecinos”.

NECESIDAD DE INVERSIONES EN EL INTERIOR

“Necesitamos las inversiones en el interior profundo, si no lo ven desde el sillón del Ministerio de Economía a más de 1000 kilómetros en Buenos Aires, lo tendrían que ver desde la provincia, y si no lo ven vamos a seguir insistiendo, porque existen mecanismos que permiten gestionar desde el Municipio con Nación”, aclaró Félix y destacó que: “siempre al sur le costó conseguir obras, pero nosotros no vamos a dejar de reclamar. Necesitamos que nos ayuden a concretar las obras que el Sur necesita para estar mejor y crecer”.