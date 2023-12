Emir Félix recibió el “premio cervantes” por su labor y aporte al desarrollo de San Rafael

En un acto realizado en la plaza España, en el marco del 45º aniversario de la Constitución española, las instituciones que componen la Asociación de Entidades Españolas, reconocieron al intendente Emir Félix con el “Premio Cervantes”, galardón que se entrega conjuntamente con la celebración del aniversario constitucional.

La Asociación consideró – por unanimidad – reconocer al jefe comunal en la antesala del fin de su gestión, “por su apreciable labor, capacidad de gestión, supervisión frente a equipos responsables de las obras que han incidido en el crecimiento y modernización de San Rafael”.

Tras recibir el reconocimiento, Emir recibió el saludo de los presentes y uno muy especial: el de "Chiche", su mamá, quien es parte de la amplia colectividad española que reside en nuestro departamento.

Además, presentes en el acto estuvieron el intendente electo Omar Félix, el cónsul general de España en Mendoza, Ramón Blecua Casas y representante de diferentes colectividades con asiento en San Rafael.

Emocionado por el reconocimiento, Emir Félix agradeció el galardón y destacó que: “hemos trabajado mucho en conjunto con las entidades españolas, como con todas las entidades de San Rafael. En estos últimos días uno está más sensible, de sólo pensar que la semana que viene ya no seré intendente, aunque voy a seguir trabajando y a disposición de lo que me requieran”.

Respecto del Premio Cervantes, Félix consideró que: “es muy gratificante este reconocimiento, es lo que me llevo, el cariño de las instituciones y de los vecinos en general. Todo lo que hemos hecho del Municipio lo hicimos sin esperar nada a cambio”.

Por último, el intendente afirmó que: “San Rafael tiene una fortaleza institucional maravillosa, con sus colectividades, clubes, con las entidades de bien público, que siempre trabajaron con el Municipio”.