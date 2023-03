El actual intendente de San Rafael, Emir Félix, pronunció su último discurso como intendente municipal y de esta manera quedaron inauguradas las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

Tras dos períodos y medios de gestión ininterrumpidos y a pesar de sus problemas de salud, los cuales lo tuvieron alejado de la gestión por casi un año, el actual intendente se despide de la gestión municipal, dejando una ciudad totalmente transformada y actualizada varios aspectos.

Discurso

Señoras y señores concejales, autoridades eclesiásticas, legisladores nacionales y provinciales presentes y público en general. Me presento una vez más en este recinto a rendir cuentas a todos los Sanrafaelinos de lo realizado por nuestra gestión en el último año, en el marco del inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Como ustedes saben, este será mi último discurso ante este Concejo, correspondiente a mi ejercicio como intendente de San Rafael, esa enorme responsabilidad que en los últimos años me confirieron los sanrafaelinos y por la que trabajé todos los días con el objetivo de tener un departamento donde se pueda vivir con una mejor calidad de vida, con más desarrollo y en constante progreso.

Por el problema de salud que ustedes conocen, el año pasado no pude cumplir con esta obligación. De hecho, hace justo un año me enfrenté a mi mayor desafío, que logré superar gracias al respaldo y la fuerza que me transmitió mi familia, mi compañera Victoria, mi madre, mi hermano, mis hijos, los amigos, el acompañamiento de mi equipo de trabajo y el apoyo de todos los sanrafaelinos que con sus plegarias pidieron por mí, algo por lo que siempre estaré agradecido.

Pero hoy no les vengo a hablar de mí, sino del trabajo realizado por un equipo del que he sido soy parte, que me acompaña e hizo posible el crecimiento de San Rafael. Un grupo de hombres y mujeres comprometido con un proyecto de crecimiento y desarrollo, aplicado en corto y mediano plazo, elaborado al iniciar nuestra gestión y que se ha ido adaptando a los cambios que el tiempo nos impone. 3 Es un equipo que se fortaleció con los años, que se renueva permanentemente.

Fue así que logramos ocupar espacios estratégicos: en el Congreso Nacional, con Omar Félix en su momento, y hoy Liliana Paponet, luchando con éxito por incluir a nuestra región dentro del presupuesto nacional. Con nuestra gente en la Legislatura Provincial, como Mauricio Sat, Pedro Serra, Germán Gómez y Paola Calle, siempre priorizando los intereses de San Rafael por sobre los partidarios. Con la ardua tarea de Cristina Da Dalt en Anses, o María Corso en el Ministerio de Trabajo, y con hombres y mujeres que conforman nuestro gabinete, que la mayoría de las veces nos entregan sábados, domingos y feriados. Con nuestros jóvenes que se esfuerzan por trabajar y aprender, y así logran ocupar espacios de protagonismo en el gabinete, como en nuestras listas para funciones legislativas.

Cada uno de ellos adquiere un compromiso por San Rafael. Gracias a ese compromiso es que el Municipio ejecutó un plan de acción que, insisto, trasciende a las obligaciones municipales. Que en todos los frentes de trabajo se supera en relación al año anterior. Fue así que este año seguimos invirtiendo en la Pulpera para favorecer y ayudar a nuestros castigados agricultores, articulando a través de las cooperativas que los nuclean. Adquirimos una nueva línea que hoy nos permite una mayor producción y envasar en packs de 2 kilos para abrir el mercado minorista y generar más valor. También aportamos capacidad instalada para producir junto a empresas locales, como Alisan, La Española y ahora La Colina. En este último caso destaco la inversión que está realizando su nuevo dueño el señor Simón Manzano, que rescata una industria muy valorada por todos 4 los sanrafaelinos, recuperando su potencial, aumentando la producción y la generación de empleo. Ya estamos trabajando juntos con su gerente general, el Sindicato de la Alimentación y nuestros funcionarios para colaborar como lo hacemos con todos nuestros industriales.

PARQUE INDUSTRIAL: Continuamos trabajando en la valorización del parque industrial, al que se siguen sumando proyectos de empresas, promoviendo su despegue definitivo. Gestionamos fondos ante la Nación para concretar obras de redes de agua de uso industrial y potable, red de cloacas y desagües, perfilado de calles, cunetas, cordones y puentes cruza calles.

DESARROLLO RURAL: Las heladas tardías, el granizo y la sequía generaron graves consecuencias en nuestra producción. En ese difícil contexto, desde el Municipio impulsamos programas de producción de zapallo para que los agricultores puedan comercializarlos en fresco o a través de la pulpera. Se implantaron 120 hectáreas beneficiando a 50 productores de 10 distritos. También entregamos semillas de diferentes variedades hortícolas y fertilizantes para promover huertas familiares y generar alternativa laboral en el sector rural. Con el mismo objetivo, colaboramos con producción de tomate mediante entrega de semillas y fertilizantes. Los beneficiarios lograron comercializar el producto en fresco o para conserva. El proyecto de siembra bajo cubierta, mediante micro túneles, invernaderos y riego por goteo. Uno de los proyectos en 5 marcha es en conjunto con la escuela Martín Güemes de La Llave.

ARRAIGO: A través de Arraigo, avanzamos con aportes de casi 30 millones de pesos para proyectos de desarrollo caprino (PRODECA), que beneficia a residentes de la costa del cerro Nevado (Los Toldos en Punta del Agua) y la unión vecinal Volcán Overo de El Sosneado. También se entregaron forraje, maíz y pasto para productores en emergencia por las sequías. Mientras que con el objetivo de mejorar la conexión de agua, aportamos 6.000 metros de plastiductos y tanques para familias de Los Toldos.

SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL: Las inclemencias climáticas antes mencionadas, también afectaron a la apicultura y, en consecuencia, al rendimiento de la Sala de Extracción de Miel que tiene el municipio. No obstante, para seguir colaborando con quienes promueven esa actividad, se generó un Centro de Multiplicación de Genética Apícola, cuyo objetivo es aplicar conocimientos para el desarrollo y conservación de la especie, producir abejas reinas y dar origen a nuevas colonias.

ECONOMÍA SOCIAL: Para seguir fortaleciendo el cooperativismo, desde el área de Economía Social trabajamos en conjunto con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Avanzamos con capacitaciones a unidades productivas, entrega de maquinarias y herramientas para cooperativas. 6 También se empadronaron decenas de emprendimientos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar y se generaron nuevas huertas familiares y comunitarias con nuevas máquinas y herramientas para tecnificar su tarea.

INCUBADORA DE EMPRESAS: Desde nuestra incubadora de empresas “Génesis”, se trabajó en conjunto con distintas áreas del municipio, el INTA, universidades y otras entidades de nuestro medio. Sólo en el 2022, se firmaron 57 nuevos proyectos en fase de incubación, quienes se capacitan en diferentes temáticas como marketing, e-commerce (comercio electrónico), desarrollo personal, entre otros beneficios. Se invirtieron más de 8 millones de pesos en aportes a 24 emprendimientos locales que les permite consolidar su trabajo y promover el empleo genuino. Asimismo, se brinda apoyo a las ferias de emprendedores y artesanos, que ya suman a 400 familias.

POLO TEXTIL: En el contexto de la economía social, desde el Polo Textil capacitamos en formación laboral. En este año implementamos cursos intensivos de confección de guardapolvos, mochilas, bikinis, camperas, ropa deportiva infantil, en un programa que desarrollamos en barrios y distritos. Logramos coordinar y obtener material de trabajo de parte del Banco de Herramientas de Nación para emprendimientos 7 textiles de Goudge, Rama Caída, Cuadro Nacional, Cañada Seca y Ciudad.

OFICINA DE EMPLEO: Desde la Oficina de Empleo continuamos promoviendo capacitaciones y formaciones para insertar sanrafaelinos en el ámbito laboral. Gracias a los programas “Te Sumo” y “Fomentar”, beneficiamos a 400 sanrafaelinos con diferentes propuestas laborales, que se suman a los múltiples programas de capacitación e inserción que administramos desde el área. Con escuelas y el Centro de Capacitación del Trabajo promovimos la terminalidad educativa de sanrafaelinos y realización de cursos para facilitar su búsqueda laboral.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Trabajamos en un plan para potenciar la industria del conocimiento de San Rafael junto al Polo de Innovación Tecnológica Región Sur de Mendoza (PIT). Gracias a un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad Tecnológica Nacional, desde el año pasado San Rafael cuenta con dos carreras públicas claves para la industria del conocimiento: Ingeniería en Sistemas de Información y Tecnicatura Universitaria en Programación, siendo en la actualidad las más demandadas dentro de esa casa de altas estudios. El primer año de Programación fue finalizado por 540 alumnos, mientras que 140 concluyeron en Ingeniería. Este 8 año, 659 chicos han comenzado el primer año de ambas formaciones, lo que demuestra el alto interés por parte de nuestros jóvenes. En el caso de la Tecnicatura Universitaria en Programación, estamos aportando fondos para pagar sueldos de profesores que dictan dicha carrera. Asimismo, avanzamos en un convenio para invertir en infraestructura en una obra inconclusa perteneciente a la UTN que se encuentra ubicada en el parque Juan Domingo Perón. Quiero contarles, que el edificio que vamos a construir donde funcionaba la antigua terminal, también tendrá un espacio destinado a empresas que captan a jóvenes formados en programación. Queremos que nuestros jóvenes se formen y desarrollen, por eso vamos a seguir apostando a este tipo de inversiones ya que existe una gran demanda laboral para los egresados en estas carreras.

JUVENTUD: A través de Juventud seguimos promocionando la Oferta Educativa. Hoy contamos con más de 100 carreras de nivel superior que posicionan al departamento como una importante plaza universitaria. A través de la web ofertaeducativasr.com.ar, están disponibles todas las alternativas. Continuamos siendo nexo de programas nacionales como el “Progresar”, mientras que las “Becas de Fotocopias” con fondos municipales siguen beneficiando a muchos estudiantes sanrafaelinos. 9 Apostamos, en el último año, al desarrollo de la Feria de la Juventud como un evento cultural, de emprendedurismo y recreación que atrajo a miles de chicos en el Parque de los Jóvenes. Destaco, una vez más, el programa “Concejo Deliberante Estudiantil”, que el año pasado tuvo participación récord de más de 20 escuelas de Ciudad y Distritos. Para garantizar el acceso a internet y la conectividad de muchos estudiantes sanrafaelinos, contamos con 5 puntos “Edu Red”, equipados con computadoras, además de los “Puntos Wifi” que distribuimos en 19 espacios de barrios y distritos. Son un verdadero éxito los cursos gratuitos que ofrecemos para promover la inserción laboral de jóvenes y adultos. Entre ellos se destacan formación de electricidad domiciliaria, acompañante terapéutico, coaching, dibujo asistido, e inglés, llegando a un promedio de 1200 alumnos por edición.

TURISMO: En materia turística, el trabajo en conjunto con el sector privado y sus cámaras que los nuclean, ha dado sus frutos, pues San Rafael –en los últimos dos años- ha sido calificado por el Ministerio de Turismo de la Nación como uno de los destinos más elegido por los argentinos. Un plan de difusión masiva en los principales medios de comunicación del país, en internet y la presencia en cada feria y exposición nacional e internacional, son acciones claves para que la marca continúe creciendo. 10 A nivel territorial, en el último año agregamos cartelería en circuitos turísticos, con 150 indicadores nuevos, como así también ofrecemos un espacio virtual gratuito a prestadores para que promocionen sus emprendimientos, ofertas y descuentos.

CULTURA: Seguimos promoviendo la cultura, con eventos, talleres, cursos y capacitaciones todo el año. Logramos aprovechar puntos de encuentro de Ciudad y Distritos para realizar distintas intervenciones que incluyen canto, danza, teatro e innovadoras propuestas, como ha sido el “Cine bajo las estrellas” durante todo el verano, y el espacio INCAA en el Roma. Nuestros talleres ya suman más de 1.000 alumnos con 22 propuestas fijas e itinerantes, mientras que las academias de danza cuentan con 500 bailarines. Quiero destacar además el trabajo del Ballet y la Orquesta municipal que se destacaron en escenarios provinciales y nacionales, incluso acompañando a una artista reconocida como Soledad, en la última Vendimia Nacional. La importante inversión en la vieja usina de la calle Rawson y en el nuevo museo municipal, aporta a valorar nuestra historia y cultura, y a fortalecer nuestra identidad.

EDUCACIÓN: Hemos hecho de la gestión de la primera infancia, uno de los pilares de su política social. Contamos con 26 jardines maternales que en barrios y distritos contienen y educan a más de 2.000 niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 años. La calidad educativa de nuestros SEOS nos genera una gran demanda de padres y madres, por lo que reiteramos el pedido de ampliación de cargos a la Dirección General de Escuelas. Gracias a la inversión municipal en infraestructura educativa, tenemos espacios para recibir a más chicos, pero necesitamos obligadamente de esa decisión política del organismo provincial. Los SEOS municipales cuentan con profesionales de 7 tipos de especialidades, con el objetivo de detección, atención y derivación temprana de niños con alteración en el desarrollo, discapacidad.

DEPORTES: La Dirección de Deportes realiza un plan de trabajo durante todo el año con las colonias de verano y el programa de desarrollo deportivo en barrios y distritos, con actividades para niños, jóvenes y adultos mayores. En materia de Deporte Federado se articula con 11 asociaciones y 1 liga para desarrollar disciplinas como el atletismo, basquetbol, boxeo, ciclismo, fútbol, futbol sala, hockey, handball, kayak, vóley, actividades de montaña, pelota a paleta, tenis, tenis de mesa, canotaje, patinaje 12 artístico, karate, slackline y paddle. A los clubes se los apoya con horas cátedras para trabajar con menores de edad. En Atletismo, gracias a la pista profesional, hay más de 300 alumnos y ha obtenido importantes logros a nivel nacional y provincial. Los programas “Hockey Acción” y “Fútbol Pasión” ya son una marca registrada en nuestro programa de deporte social, con más de 5.000 participantes de todas las edades. A lo anterior se suman, también promovidos por nuestra Dirección de Deportes, ciclismo y mountain bike en el parque Yrigoyen y el velódromo del Poli 2, programas para adultos mayores con más de 1.500 participantes, deporte escolar con más 60 escuelas y unos 6.000 estudiantes en acción. El programa del adulto mayor suma 15 centros de newcom y 1500 participantes, siendo una de las ligas más importantes de Argentina. También hay 6 espacios de tejo y 5 de gimnasia y yoga Las Colonias de Verano, se sumaron más de 5 mil participantes, distribuidos en 18 centros en Ciudad y Distritos.

SALUD: Tenemos nuestra propia estructura de salud con 27 centros distribuidos en el departamento, a los que les sumamos el centro modular sanitario y el espacio de rehabilitación “Marcelo Hoffman”, donde seguimos recibiendo a pacientes con secuelas post covid y sumamos rehabilitaciones traumatológicas, neurológicas, neumonológicas y reumatológicas. También sumamos el servicio de Neumonología infantil, una prestación con poca disponibilidad de especialistas. 13 Contamos con 243 profesionales que –en el 2022- atendieron cerca de 160.000 consultas (un 10% más que en el 2021) que incluyen Clínica Médica, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Cardiología, Diabetología, Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición, Psicología y Odontología General. En este último programa asistimos a más de 14.000 pacientes entre 2021 y 2022.

SEDRONAR: San Rafael es único lugar en todo Cuyo en tener una Casa Educativa Terapéutica (CET). Se trabaja en conjunto entre el Municipio y SEDRONAR, conteniendo a personas de zonas vulnerables con consumo problemático de sustancias, además de múltiples políticas que ayuden a prevenir ese flagelo. Hoy trabajamos también con el dispositivo en Monte Comán desde el 2018, donde se realiza el mismo trabajo con jóvenes de distritos. Definitivamente la intervención del municipio necesita apoyo, principalmente para atender casos graves. Esto requiere de una decisión política del Gobierno Provincial que también se involucre en dicho accionar. A lo largo de estos años, 1.700 chicos y chicas han sido parte de las tareas de prevención y contención que se realizan en el edificio del barrio Sosneado, mientras que con unos 500 hubo abordaje más específico, con intervención de distintos profesionales de la salud que contribuyeron a ayudar a jóvenes con problemas de adicción. 14 Durante todo el año se trabaja mediante talleres, encuentros preventivos y campañas de concientización para evitar el acercamiento de jóvenes a las distintas drogas.

DESARROLLO SOCIAL: Desde Desarrollo Social volvimos a desplegar un amplísimo programa para atender y asistir a quienes necesitan de un Estado presente. Mediante el área de Trabajo Social, cubrimos necesidades básicas de la población, mediante asistencia alimentaria y sanitaria del hogar, aportes económicos en casos de urgencia, gestión de tarifas sociales de servicios, entre otras acciones, siempre bajo una estricta auditoría sobre cada beneficiario. También, a través de Hábitat, se atendieron emergencias, principalmente por contingencias climáticas, en distintas propiedades de ciudad y distritos. Es muy importante el trabajo que desarrollamos con el área de Nutrición, cuyo objetivo es generar una vida saludable a través de la alimentación, principalmente en niños durante su primera infancia. En este aspecto asistimos con alimentos a personas que padecen celiaquía y están en situación de vulnerabilidad. Hemos dado nuevos pasos en el programa “Nutrir”, que desarrollamos junto al Rotary Club. Cerca de 1.500 familias reciben alimentos a base de legumbres. Para eso, recientemente se sumaron 4 nuevas máquinas moledoras para optimizar y ampliar el programa. Se suman a las “vacas mecánicas” que funcionan en los Centros Integradores Comunitarios.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Es clave la contención que les brindamos a niños, niñas y adolescentes. En el último año, realizamos 1.285 intervenciones por las que abordamos situaciones de abuso, maltrato y negligencia. Sabemos lo importante que es visibilizar la problemática del bullying y violencia escolar, por eso promovimos el programa “Pequeños Escritores”, cuyo objetivo es prevenir las problemáticas antes mencionadas. “El Convite del Juego”, que promueve la recreación de los más chicos, el programa de “Gestión Menstrual” con información y aporte de elementos de higiene femenina y “Autonomía Alimentaria”, son más acciones que desarrollamos desde el municipio.

DISCAPACIDAD: El área de discapacidad trabaja en un nuevo edificio propio ubicado en Zapata y Edison, que construimos con espacios especialmente adaptados y que no tuvimos tiempo de inaugurar. Es importante destacar el éxito del programa de apoyo a emprendedores con discapacidad, que aporta el 3% de la recaudación de estacionamiento controlado para fomentar el empleo independiente. Además, el banco de ayudas técnicas brinda elementos ortopédicos a quienes no tienen obra social, que permitió acompañar a 56 personas. También se elaboraron 260 test de coeficiente intelectual y se tramitaron 1679 Certificados Únicos de Discapacidad.

MUJER: En el área de la Mujer abordamos 607 nuevos casos de violencia, cifra que realmente nos preocupa. En virtud de eso, reforzamos la promoción de derechos a través de distintas campañas y sumamos un sistema de consejería para llegar a distritos más alejados, donde también la problemática existe. Asimismo, a través de capacitaciones y talleres productivos, buscamos que las víctimas de violencia consigan avanzar hacia su independencia económica.

ENTIDADES INTERMEDIAS: El Municipio colabora con el quehacer diario de las entidades intermedias. Actualmente hay registradas 780 asociaciones civiles sin fines de lucro. En la lista figuran Uniones Vecinales, Bibliotecas Populares, Fundaciones, Asociaciones, Centros de Jubilados, Clubes, Centros Tradicionalistas, Asociaciones Habitacionales y Asociaciones de Productores. En los últimos dos años, el área acompañó la tarea de más de 400 de ellas y 43 obtuvieron personería jurídica. Siempre remarco que en la transformación que San Rafael ha protagonizado en estos años, ha sido clave el trabajo en conjunto y mancomunado con las entidades intermedias.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: Durante el año 2.022 se iniciaron en la Oficina de Defensa del Consumidor 1.776 denuncias de sanrafaelinos Del total de las mismas se logró un altísimo porcentaje de efectividad, ya que el 91% fueron resueltas.

DEFENSA CIVIL: Desde Defensa Civil le hemos prestado un apoyo incondicional y fundamental al Cuerpo de Bomberos que hoy tiene la Policía de Mendoza. También debo reconocer al área de Servicios, por su aporte de camiones hidrantes. Estamos por incorporar un nuevo camión para ataque rápido de incendios para respaldar a los diferentes cuerpos de bomberos. Destaco, además, las capacitaciones en RCP y primeros auxilios, charlas sobre educación vial y prevención sísmica brindada por esta área.

OBRAS: En este apartado les voy a detallar el ambicioso plan de obra pública que viene desarrollando el Municipio en ciudad y distritos. Una inversión sin precedentes, gracias a una gestión que se supera a sí mismo año tras año. Una de ellas es el gasoducto Gasandes, que traerá soluciones a miles de hogares que no tienen acceso al gas natural, pero también le abre puertas a fábricas e industrias que quieran radicarse en San Rafael y General Alvear. Actualmente la obra avanza por calle Las Vírgenes llegando a Rawson y -en paralelo- en los zanjones de la ruta 143.Y. 18 El colector cloacal norte está 9.04. Esta obra dará factibilidad a la zona este de las paredes y la zona norte de ciudad y cuadro nacional. Una vez concluida esta etapa, seguiremos con las conexiones domiciliarias. Viajé días atrás a Buenos Aires a gestionar los fondos para poder construir las redes en los barrios Amsa, Mariano Moreno, Municipal, Smata II, Ruso, Los Olivos, Padre Pío, Néstor Kirchner, Palmira II, Policial, Ometal – Italia, Smata IV, Sol del Sur y el sector noroeste de Ciudad. Aprovecho para resaltar que en el último año logramos ejecutar 18.060 metros lineales de cloacas, de los cuales 15.000 corresponden a redes y más de 3.000 restantes a conexiones domiciliarias. La renovación del aeropuerto de San Rafael ya está en marcha. Me pone muy contento informarles que el próximo lunes 3 de abril, la nueva pista del Santiago Germanó quedará habilitada y podrá recibir aviones de mayor porte. Asimismo, por estos días, está comenzando la remodelación y ampliación de la terminal de pasajeros, que pasa de tener 850 metros a 1850 metros cuadrados cubiertos. Esta inversión significa un paso más para el desarrollo económico, turístico y comercial de nuestra región. Hace pocos días recibimos otra muy buena noticia: en el marco de grandes obras de infraestructura que les estoy mencionando en este apartado, el próximo viernes estaré en Buenos Aires para la apertura de la licitación para la renovación total de la ruta 143, en el tramo que conecta San Rafael con Tunuyán. Esta es la principal traza que usamos 19 para ir a la Ciudad de Mendoza o para que vengan del Valle de Uco y el Norte de la Provincia a nuestro departamento.

RÉCORD HISTÓRICO DE OBRAS: Quiero hacer hincapié en la fuerte inversión que hizo el municipio en la Ciudad y los Distritos. No exagero cuando hablo de récord histórico de obra pública. Por ejemplo, con el plan de asfalto alcanzamos un récord de cuadras pavimentadas en un solo año: fueron 530 que se distribuyeron en La Llave, Real del Padre, Jaime Prats, Cuadro Nacional, Villa 25 de Mayo y Colonia Elena. Pero también llegamos a dos distritos donde -por primera vez- muchos de sus vecinos tienen sus calles con pavimento: El Nihuil y Punta del Agua. Me llena de orgullo haber logrado este tipo de inversiones históricas. En la Ciudad pavimentamos la avenida Telles Meneses, en su apertura desde Italia a Tirasso, los barrios Alberdi, Municipal, Smata, Villa Edith, San Rafael, Vélez Sarsfield, los parques Mariano Moreno y Juan Domingo Perón, las colectoras de avenida Balloffet entre los dos puentes, las calles Cinca y Dean Funes y la avenida Roca, en su nuevo tramo entre Dean Funes y Casnati. En sus escritorios cuentan con un detalle de todos los metros lineales asfaltados entre marzo de 2022 y el corriente mes. Y no vamos a parar, porque ahora seguimos con Patricias Mendocinas y próximamente con los barrios Docente, Las Margaritas, Calle Urquiza, también está en carpeta el barrio 20 Schestakow, hacia el este de Pueblo Diamante, y en distritos Monte Comán, Cañada Seca y Cuadro Nacional. Al récord del último ejercicio, debo sumarles otras 381 que logramos asfaltar durante el 2021. Construimos nuevas bicisendas en calle Salas de Cuadro Nacional, en los paseos Rawson y Dean Funes, recuperamos varios tramos de la traza situada a la vera de la ruta nacional 143 y hace poco finalizamos otra sobre calle Los Sauces (entre Balloffet y Dean Funes). Todas están iluminadas con luces led. En los próximos días vamos a inaugurar el parque saludable de Real del Padre, la plaza del barrio Pobre Diablo y el Paseo Luis Huerta, que dejó de ser un espacio público abandonado para transformarse en otro hermoso paseo. En cuanto a otros espacios verdes en los que estamos invirtiendo, se destacan en Ciudad, la plaza Espínola de Pueblo Diamante, la Libertad en el barrio Unión Empleados de Comercio y la ingeniero Balloffet del Bº Isros. En una próxima etapa avanzaremos con la plaza del Barrio Constitución, y la de barrio Musso. En los distritos avanzamos con la plaza central de Goudge,la plaza de El Nihuil y en los próximos días firmaremos contrato para iniciar la remodelación de la plaza Balbino Arizu de Villa Atuel. En Monte Comán quedan muy pocos días para finalizar el paseo comercial “San Expedito” y comenzaremos el proyecto para intervenir la plaza San Martín de ese distrito. Ya inauguramos la plaza Independencia, la José Salas de Cuadro Nacional y hace pocos días la plaza de la Comunidad Valenciana. 21 Días atrás nos emocionamos con la reapertura del ya mencionado Museo de Historia Natural que bautizamos con el nombre de Humberto “Tito” Lagiglia. Fue una obra distinta a las que estamos acostumbrados a hacer, artesanal, de detalles, que no se acotó solamente al edificio del museo, sino que construimos un centro comercial, modificamos los accesos, urbanizamos el barrio donde está ubicado y el parque Mariano Moreno e hicimos nuevas colectoras sobre avenida Balloffet. Gracias a esto se convirtió en el mejor museo municipal del país, lo que también nos enorgullece. Estamos a punto de comenzar otra obra emblemática: me refiero a la recuperación del predio donde funcionó la vieja terminal. En las próxima horas firmaréó, por lo que iniciará la demolición de la estructura para comenzar a darle forma a un edificio moderno consectorexposición, como les dije antes,tecnológicas. La obra marcará un antes y un después para ese espacio situada en pleno centro sanrafaelino. Quienes nos estén siguiendo por streaming, están viendo un adelanto de cómo será la inversión. Ya estamos trabajando sobre calle Avellaneda, cuya primera cuadra quedará acorde a la remodelación de la ex terminal y similar a lo que hoy conocemos en los paseos Chile y Pellegrini. Recibo a diario consultas de muchos vecinos por la Rotonda de la Copa. Deben saber queestála ubicaremos junto a la nueva cuya construcción está avanzando. Quiero agradecer la colaboración de las empresas Tassaroli y Pehuenche, abocadas a dicha tarea. En las inmediaciones ya ensanchamos la calle Salas, construimos una ciclovía e iluminamos la zona con tecnología led. 22 También renovamos veredas, colocamos bancos y próximamente intervendremos la rotonda para concluir con la inversión. En el otro extremo de la ciudad, en el oeste, nos falta poco para terminar con el Paseo Dean Funes. Ya abrimos calle Cinca entre Sarmiento e Yrigoyen y asfaltamos Dean Funes en el mismo tramo. Ahora estamos trabajando en la apertura de la calle Vicente López (entre 20 de Junio y Dean Funes), arteria que le dará salida a toda la zona del barrio Suter y descongestionará la salida de 20 de Junio sobre Hipólito Yrigoyen. Está a la vista el cambio que estamos produciendo en toda esa zona. En este último período continuamos con nuestra inversión en infraestructura deportiva y así inauguramos las canchas de hockey de Cuadro Nacional y Monte Comán. Antes del invierno, vamos a inaugurar el nuevo polideportivo y SUM de El Sosneado ¿Por qué una obra tan ambiciosa allí? Porque sus habitantes tienen los mismos derechos que el resto de los sanrafaelinos. Ya licitamos un playón deportivo para Colonia Rusa y está en proyecto para licitar el polideportivo de Jaime Prats. Desde que estamos en la gestión siempre se está construyendo un jardín maternal. Estamos pronto a inaugurar el “Rinconcito de Alegría” de Rama Caída, como hicimos el año pasado con el “Príncipes y Princesas” de Capitán Montoya. Ya se está trabajando en el proyecto del nuevo jardín de Salto de Las Rosas. El hospital veterinario es otra obra inédita que estamos construyendo y tiene un avance del 90%. Ha sido especialmente diseñado para concentrar todas las actividades de Veterinaria y Zoonosis. 23 Tendrá espacios aptos y amplios para quirófano de animales, caniles para post operatorios, sala de espera y sector para tareas administrativas. Comprendemos que contener la superpoblación canina y prevenir las enfermedades que esto genera, debe ser una cuestión de Estado. Por eso decidimos invertir en tan importante obra. Aprovecho para contarles que durante el último año se esterilizaron más de 3450 animales y desde el inicio del programa ya llevamos más de 37.562 mascotas. A ello se le sumaron más de 2000 canes vacunados con la campaña antirrábica. En unos pocos días estaremos firmando un convenio con la Sociedad Protectora de Animales, por el que derivaremos fondos para el trabajo de campo que realizan y así sumar esfuerzos en esa noble causa. También invertimos en una importante obra que hoy disfrutan gratuitamente los sanrafaelinos y quienes nos visitan. Hablo del Parque Municipal Valle Grande, antes denominado camping municipal. El espacio cuenta con todas las prestaciones para disfrutar de jornadas únicas en la naturaleza, entre los cerros y el río Atuel. De esa forma recuperamos un espacio público en medio de uno de los lugares más bellos que tiene San Rafael.

ELECTROTECNIA: En el 2021 reparamos 16.000 luminarias entre ciudad y distritos. El año pasado superamos esa cifra, con 17.497 intervenciones. Llevamos adelante un intenso plan de reconversión de equipos led en todo el departamento. Ya instalamos 7.000 nuevas luces en todo el departamento, tanto en ciudad como en los distritos de Goudge, Cuadro Nacional, Real del Padre, Rama Caída, Villa 25 de Mayo, Jaime Prats, Monte Comán, La Llave, Las Paredes (sobre la traza de Ruta 143, en la rotonda de El Cristo y en Capitán Montoya) y Cuadro Benegas. Muy pronto estamos llegando a Villa Atuel, Cañada Seca y El Nihuil.

AGUA POTABLE: Seguimos colaborando con uniones vecinales y cooperativas en la red de agua potable del departamento. El último año se realizaron mejoras en plantas y perforaciones de El Cerrito, La Cañadita, Cuadro Benegas, Las Malvinas, Alto del Algarrobal, Villa Atuel, Palermo Chico, Isla del Río Diamante, Goudge, Atuel Norte y El Nihuil. Solo en el 2022 se extendieron 30.500 metros de cañerías entre Colona Elena, Rama Caída, La Llave, Colonia Española, Bombal y Tabanera, La Nora, El Cerrito, Cañada Seca, Las Paredes, Cuadro Benegas, Villa Atuel, Palermo Chico, Calle Larga, Goudge y Atuel Norte, que se suman a los 19 mil que se ejecutaron el año anterior.

VIVIENDA: El Municipio sigue trabajando en la urbanización de barrios donde el IPV proyecta construir viviendas. Se intervino en los barrios entregados en Atuel Norte, Americasa y Alberdi. Lo propio estamos haciendo en la Villa 25 de Mayo, Bº Las Rosas e Isla del Río Diamante.

SERVICIOS: En los últimos meses adquirimos dos camiones compactadores para la recolección de residuos, dos mini cargadoras para el servicio de barrido y limpieza y recientemente dos tractores destinados para los distritos. La inversión continúa, ya que en los próximos días recibiremos tres camiones volcadores y un camión tanque para reparto de agua. Además, ya está en proceso la compra de dos camiones con hidrogúas. Durante el último año, se invirtieron 37,6 millones de pesos para el mantenimiento y la construcción de nuevas celdas en el vertedero controlado de La Tombina. En relación a esto, desde 2018 trabajamos con la separación de residuos en origen, recolectando plásticos, cartones y papeles de manera diferenciada en más de 17 mil hogares de San Rafael, a lo que hay que sumarle la recolección en las 28 estaciones ecológicas (18 en Ciudad y 10 en distritos) donde además se recuperan vidrios, residuos tecnológicos, metales y pilas. Este año agregaremos a más sectores de ciudad y distrito a la recolección diferenciada. Respecto de las estaciones, quiero pedir la solidaridad de la comunidad para el buen uso de estos espacios. Si bien se realiza su recolección diaria, en muchos casos vemos que personas desaprensivas no los utilizan como corresponde, 26 tirando por la borda el esfuerzo de cientos de vecinos que ponen su empeño en reciclar. Gracias al plan de forestación, el último año incorporamos 10.760 nuevos árboles en barrios, distritos y espacios públicos del departamento.

HACIENDA: Gracias a un cuidado manejo de los números, el Municipio está desendeudado, con sus proveedores al día y con ahorros que consolidan su fortaleza económica y financiera. Si bien aún estamos trabajando en la ejecución del ejercicio 2022, podemos adelantar que una vez más cerraremos con superávit fiscal. Dicha realidad, nos permitió avanzar este año con un importante acuerdo paritario con los empleados, que a junio percibirán un 50% de aumento en sus salarios. Aprovecho para reconocer la labor de nuestro personal, que día y noche trabaja en las distintas dependencias para tener un San Rafael cada vez mejor.

INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL: No hemos tenido el mismo beneficio que otros municipios respecto de obras ejecutadas por el Gobierno Provincial. Ante ello, no nos quedamos en la queja. Hemos ayudado al presidente de Aysam a conseguir fondos nacionales tanto para la planta depuradora de la calle la intendencia, como para la planta potabilizadora de calle los filtros. Pero no alcanza, hacen falta recursos y personal para el mantenimiento de las redes de agua, que durante meses enteros presentan pérdidas sin ser reparadas. En el caso de Vialidad Provincial, la falta de mantenimiento y obras es algo nunca antes visto, o la infraestructura Escolar, 27 terriblemente deteriorada sin ninguna acción que resuelva la situación que padecen nuestros niños, o bien el desmantelado Cuerpo de Bomberos que necesita equipamiento urgente para poder operar. Me veo obligado a visibilizar la preocupante realidad que atraviesan las principales dependencias gubernamentales (áreas de gestión provincial) con asiento en San Rafael A los legisladores y concejales opositores, sobre todo a aquellos que están en campaña, les pido que me ayuden, que insistan ante el gobernador, por no dejar que la infraestructura, de jurisdicción provincial se siga deteriorando.

CONCLUSIÓN: Como les dije al principio, esta es mi última rendición de cuentas ante este honorable cuerpo, ante todos los Sanrafaelinos. Mencioné antes que soy parte de un equipo para el que San Rafael es un bello sueño que todos los días transformamos en realidad. En forma continua, este equipo trabaja incansablemente por nuestro departamento, cambiando de actores, evolucionando, adaptándonos a las demandas y desafíos que los tiempos nos imponen. Cuando recorremos San Rafael, cuando contemplamos cada uno de sus bellos lugares, lo hacemos pensando en cómo puede ser mejor el día de mañana. Hacer realidad los sueños fue, es y será nuestro desafío,. San Rafael no sería nada sin su pueblo, sin los habitantes de ciudad y de cada distrito. Por eso nuestro anhelo más grande y por lo que trabajamos, tiene que ver con hombres y mujeres que puedan progresar en esta geografía, que sea posible para ellos acceder a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a un trabajo bien remunerado, a formar una familia, a 28 ver crecer sus hijos y nietos. En resumen, a ser felices y que podamos llegar al ocaso de nuestros días con la satisfacción y tranquilidad de saber que –a quienes nos suceden- les legamos una sociedad y una tierra mejor que la que recibimos. Agradezco a Dios por haber nacido en el seno de una familia que me inculcó el amor por nuestra tierra y nuestra gente, el valor del trabajo y de la solidaridad. Agradezco a mi madre, pilar del hogar de mi infancia y mi juventud. A mi padre, Chafí Félix, por los valores que nos legó, sus enseñanzas y sus ejemplos de vida. Su recuerdo es mi guía en cada momento, en cada día, más aún en la adversidad. Por ello es que seguiré siendo parte de este sueño colectivo que es San Rafael. Un dirigente de mi partido, decía: “el que sueña solo, solo sueña, el que sueña con otros hace historia”. Y desde el lugar que me toque, lucharé para que en el lugar que hoy ocupo, llegue también un constructor de sueños. Señores y señoras concejales, ciudadanos sanrafaelinos, muchas gracias.