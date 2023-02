Cornejo acompaño a Freidemberg en su precandidatura a intendente de San Rafael por el Frente Cambia Mendoza

La presentación se realizó este lunes en Vecchia Terra Multiespacio. El actual senador provincial fue acompañado por el senador nacional Alfredo Cornejo, quien es precandidato a la gobernación de Mendoza.

Esta mañana el senador provincial del Frente Cambia Mendoza Abel Freidemberg, presentó de manera oficial su precandidatura a la intendencia de San Rafael. Lo hizo acompañado del actual senador nacional del mismo partido Alfredo Cornejo, quien buscará nuevamente ser gobernador de la provincia de Mendoza.

En su discurso, Freidemberg expresó a los presentes: "Muchos de ustedes o casi todos me conocen, conocen la trayectoria de vida en mi vocación de entrega y servicio en casi 40 años de médico de niño y es por eso que conozco las necesidades, las vicisitudes, las esperanzas y los sueños de muchos sanrafaelinas y sanrafaelinos que me han permitido a lo largo de los años entrar a sus vidas y a sus hogares".

Apuntó que desde hace más de 7 años y para ser exacto allá por el 2015, tuvo el honor de haber sido convocado por un equipo que comenzó a gobernar Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo. Freidemberg formó parte de la gestión de salud, siendo coordinador en zona sur del Ministerio de Salud de Mendoza.

"Hoy vengo a contarles y decirles a todo San Rafael, sanrafaelina y sanrafaelino que acepto el reto, que acepto el desafío y tengo la entereza, el coraje y el valor de los nuevos tiempos y quiero ser intendente de todos ustedes", manifestó.

Destacó que integra un equipo sólido de gobierno que plantea crear empleo genuino, apuesta a la economía del conocimiento, al desarrollo de nuevos emprendedores. "Trabajaremos en un plan de ordenamiento territorial que articule y fortalezca el desarrollo integrado de la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria y el desarrollo turístico", anunció.

Agregó que por supuesto en esta agenda del siglo XXI, debe existir un programa ambiental serio con la gestión del agua urbana y el arbolado público y el tratamiento en domicilios de los residuos sólidos urbanos. "No solo la recolección, sino la finalización y el tratamiento y con eso vamos a recolectar e incluir los recolectores urbanos de la economía verde, pero la economía circular para generar nuevos y genuinos puestos de trabajo con un amplio contenido social. Hoy creo que nos merecemos los sanrafaelinos volver a creer, mirarnos de frente aceptar este desafío, porque queremos que nuestros jóvenes vivan, se eduquen, se desarrollen, puedan emprender, puedan quedarse en nuestro lugar que es nuestro lugar", remarcó.

En el contexto de una consulta sobre una posible delegación de la provincia en San Rafael para hacer los reclamos que tienen que ver con lo provincial, el senador nacional Alfredo Cornejo dijo que su intención es que en estos 4 años de gobernación futuros, el Estado vuele y que para que eso ocurra los lugares físicos no deben ser lo importante, sino los digitales. "Que toda la atención pueda ser desde el teléfono y no tener que estar teniendo lugares físicos". Aunque destacó que estos espacios son buenos lugares de encuentro. "Es bueno que nos reunamos y que no todo sea virtual, pero los servicios estatales en su mayoría podrían ser prestados virtualmente", sumó.

En cuanto a los temas en los que pondrá foco, mencionó la red de salud, donde dijo que hay que tecnologizar todo más aún y valoró el gran avance en el hospital Teodoro J. Schestakow, que hoy cuenta con una infraestructura infinitamente mejor que hace un tiempo. Reconoció que faltan cosas en cuanto a salud y especialidades, pero que pondrá atención en que eso mejore.

En materia de educación, lamentó que casi la mitad de los chicos que inician la secundaria, no la terminan. Es por eso que prometió dedicarse personalmente a observar el seguimiento de cada uno de estos casos.

Otro tema que nombró fue la seguridad. "Hemos avanzado muchísimo en los delitos violentos. Mendoza tiene 3 homicidios de cada 100.000 habitantes. Mendoza en el 2014 tenía 9 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy Rosario, Santa Fe o el Conurbano tienen números escalofriantes", expuso y agregó que si bien los números en la provincia han bajado, es un punto que abordará firmemente.

Además de la presencia de Alfredo Cornejo, Abel Freidemberg fue acompañado por el senador Adrián Reche, Federico Zamarbide, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo-Emetur y referentes de los distintos espacios que conforman el Frente Cambia Mendoza a quienes agradeció la presencia en este día tan especial.