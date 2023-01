Félix anticipó que el municipio comprará más cámaras de seguridad y celebró la federalización de recursos para la policía

El intendente Emir Félix participó del acto de entrega de equipamiento policial que encabezó el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, en la sede de Cuerpos Especiales de San Rafael.

El jefe comunal destacó la adquisición de nuevos vehículos para patrullaje e insumos claves para combatir el delito, además de “la federalización de recursos en materia de seguridad”.

En ese contexto, detalló que las 28 cámaras de seguridad que adquirió el Municipio el año pasado, serán colocadas por el Gobierno Provincial en puntos estratégicos definidos en reuniones con autoridades policiales locales. También anunció que con el actual presupuesto se comprarán otros 28 equipos para seguir reforzando el sistema de videovigilancia en nuestro departamento.

“Siempre voy acompañar a la Policía por la tarea tan difícil que les toca enfrentar a sus efectivos. Constantemente se necesita equipamiento, por lo que hoy me toca reconocer estas adquisiciones. También me van a escuchar reclamar, porque mi objetivo es que los vecinos que muchas veces me reclaman, vivan más tranquilos, más seguros, pero siempre lo haré de manera constructiva y dispuesto a dialogar”, añadió Félix.

Por último afirmó que: “vamos a seguir trabajando en la construcción de la seguridad, con acciones que contribuyan a ese derecho ciudadano. Seguiremos invirtiendo en cámaras, en más luminarias y en lo que sea necesario para que los sanrafaelinos vivan mejor”.