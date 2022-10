Emir Félix inauguró otra red de agua potable

En medio de un paisaje natural alejado del ruido del centro y con abundante vegetación, el intendente Emir Félix se reunió con vecinos del paraje La Nora por un motivo importante y emocionante: inaugurar una obra por la que por primera vez 30 familias tendrán agua potable.

El acto se realizó sobre calle Merino, una arteria donde abundan las fincas y los campos ganaderos y que – además de contar con agua potable – ahora también estará iluminado, ya que el Municipio instalará nuevas luces de sodio que también fueron entregadas esta mañana.

Respecto al agua, la inversión se realizó en conjunto con la unión vecinal “Luis Tirasso” y constó de una red de 6.400 metros en beneficio de La Nora, Bombal y Tabanera y Colonia Española, todas localidades de Cuadro Nacional. En concreto, se realizó un anillado a las redes ya existentes y eso permitió proveer del servicio a 30 nuevas familias y optimizar el suministro que reciben 340 viviendas.

“Contar con agua potable es una necesidad que la conoce el que no la tiene. El que se acostumbró a ese servicio no siente ese problema, por eso es tan importante este tipo de obras y me resulta tan gratificante inaugurarlas, más aún en zonas tan alejadas del kilómetro cero”, destacó el intendente Félix.

El jefe comunal detalló que: “es muy ambicioso el programa de agua potable que está ejecutando el municipio, con la construcción de casi 10 km de redes por mes, lo que incluye recambio de cañerías, porque se suman familias o por conexiones antiguas”.