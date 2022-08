El concejal Nadir Yasuff presentó su libro "Discursos"

El concejal del partido justicialista Nadir Yasuff, presentó su libro "Discursos". El mismo trata de una recopilación de los principales discursos de los intendentes sanrafaelinos desde la recuperación de la Democracia.

Ex intendentes, actuales concejales y militantes de los partidos Unión Cívica Radical, Justicialista y Demócrata, estuvieron presentes en la presentación del edil. En el acto Raúl “Coco” Miguel, primer presidente del HCD en el mandato de Walter Franchetti, Vicente Emilio “Chicho” Russo, Ernesto Sanz y Omar Félix recordaron momentos de su gestión y los compartieron con los presentes.

El primero en expresarse fue Raúl "Coco" Miguel, quien manifestó tener recuerdos muy lindos de esa época. "Fue difícil al principio porque no conocíamos nada, no teníamos experiencia y teníamos la responsabilidad de hacer las cosas bien".

Recordó cuando le propusieron la presidencia del partido y dijo que él no la quería hacer, porque habían algunas personas que a lo mejor tenían más experiencia. "Tenía varios bloques que no querían que fuera yo, pero en definitiva me votaron y fui presidente".

Comentó que no fue fácil al principio, porque no entendían mucho e inclusive había cierta diferencia entre los más jóvenes y grandes dentro del partido. "El aprendizaje que tuvimos que tener todos creo que fue beneficioso, porque de ahí en más muchos fueron legisladores. Fue una linda época del Concejo, no me puedo quejar", recordó.

También contó que existieron diferencias con algunos integrantes del partido Justicialista, pero que el presidente del bloque en su momento lo apoyó mucho. "En eso tengo que agradecerle y siempre se lo dije a él personalmente", manifestó.

Señaló que lógicamente después de un tiempo y con más experiencia, se fueron solucionando las cosas más rápido y a la vez tenían un intendente como Walter Franchetti que quería hacer todo en el momento y que tenía en la cabeza todas las obras que quería realizar para el departamento. "Lo logró porque hizo muchísimas cosas y era bastante testarudo por cierto, porque no entendía que teníamos que hablar entre 14 o 15 concejales para ponernos de acuerdo y él quería todo para mañana, pero Walter hizo muchísimas cosas por San Rafael. Hoy día los proyectos que él tenía en mente fueron realizados por los próximos intendentes".

Por otro lado, el ex intendente radical Vicente Emilio “Chicho” Russo quiso transmitir a hombres, mujeres y jóvenes que siguen militando y siendo protagonistas de la política como se construyó un proyecto político que permaneció durante 12 años.

Nombró elementos fundamentales que hay que tener para ser candidato y gobernar un pueblo. "Primero profunda acción y vocación militante de los problemas que en el pueblo donde uno vive quiere resolver. Hay que tener un plan, no se puede salir a la cancha de ganar una elección y querer gobernar sin un plan". Sumó que sin pasión no se gana, sin plan no se gobierna y sin equipo técnico menos y allí agradeció al equipo que lo acompañó durante su gestión.

Mencionó uno de sus ejes principales que fue el desarrolló humano con la participación de la gente. "Teníamos que ordenar y consolidar un proceso de participación de la gente, para eso creamos un área de promoción a la comunidad, que fue un año que administramos y asesoramos a 250 entidades vecinales y deportivas para preparar y tener en ese esquema de trabajo", detalló y destacó que en la política tiene mucho valor lo gestual, el poder acercarse a la gente y hacer con ellos los proyectos que se creen necesarios.

Otro eje que mencionó fue el presupuesto participativo, donde contó que las entidades presentaban sus requerimientos y necesidades y se les asignaba un presupuesto para luego desarrollarlos.

"En lo personal yo viví 12 años de mucho trabajo, pero con una relación excepcional con la gente y una de las consignas que nos propusimos cuando asumimos la gestión fue que el día que me fuese del municipio poder caminar por la calle y poder saludar y hablar con la gente", concluyó.

A su turno, Ernesto Sanz, expresó: "Para mí el municipio fue el primer prestador de servicio, la gran empresa de prestación de servicios y como tal en esa empresa hay que buscar la eficiencia y llegar a los rincones de un departamento tan extenso".

Valoró que quien lleva la intendencia de San Rafael, es un mini gobernador de provincia, "si uno ve la extensión de San Rafael, la extensión de sus problemas y la cantidad de servicios que hay que prestar".

Etiquetó al municipio como motor de desarrollo local. Mencionó dentro de él 5 ejes que tiene muy presentes: producción, turismo, conectividad, integración regional y el de planificación.

Dos de los ejes en los que se explayó: producción y turismo. En la producción rescató el primer fideicomiso productivo de la Argentina. "El primero lo hicimos acá en San Rafael, que fue con 3 bodegas, Bianchi, Goyenechea y Covisan, con productores, el INTA, Banco Nación y municipalidad. Llegamos a hacer 800 hectáreas de tela".

El segundo, se trató de un programa de asistencia industrial que elaboró más de 12 millones de kilos de durazno y que dio trabajo a más de 4000 personas.

Otro punto que resaltó fue el turismo en San Rafael, donde expresó que el mismo nació de la mano de 2 apellidos Franchetti y Russo. "Walter Franchetti y Tico Russo en los 80 trajeron por primera vez a San Rafael la semilla del turismo. Cuando yo llegué lo que intenté fue pegar un salto cualitativo del turismo, yo tuve la suerte que en mi gestión se inauguró el Tower que fue una bisagra en el turismo de San Rafael".

A su turno, Omar Félix comentó los desafíos que tuvo que enfrentar durante su gestión donde mencionó que sin dudas San Rafael es un desafío por su extensión territorial, lo que hace que la prestación de servicios sea muy difícil y a la vez es una riqueza en sí misma, porque esa ocupación del territorio le da un valor especial. "En este desafío cuando hablamos de los ejes, creo que una de las cosas que es importante es justamente los equipos y el conocimiento de cada rincón del departamento, que permitiera trazar un plan de desarrollo".

Indicó que la conformación de un plan tenía que ver justamente con la diversidad que tiene San Rafael, donde hasta lugares muy cercanos como Real del Padre, Villa Atuel y Jaime Prats tienen realidades muy diferentes. "Justamente para hacer grande San Rafael, hay que hacer grandes los distritos y había que llegar a cada rincón".

Haciendo un repaso por una gran cantidad de proyectos que se materializaron, sin importar las diferencias entre quienes los iniciaron y quienes quizás de otros partidos los concluyeron, allí valoró la construcción de un puente sobre la grieta que tanto divide y entiende que trabajando juntos se consiguen muchas más cosas para San Rafael.

Por último, el autor del libro Nadir Yasuff contó cómo surgió y qué lo impulsó a hacerlo.

El edil contó que la idea surgió en el año 2020 al poco tiempo de haber asumido la función como concejal y en el camino de empezar a pensar algunas cosas y temas que tenían que ver con la demanda de los vecinos, donde buscó profundizar en el conocimiento de lo que había ocurrido anteriormente.

En ese escenario, se encontró con actas que contenían los discursos de intendentes de gestiones pasadas. "El principal impulso se debe a la condición de militante político y una de las finalidades de este trabajo es reivindicar la militancia política. Esa condición de militante que me impulsa permanentemente a hacer, trabajar, investigar, a no parar, como también la convicción que esto tiene que tener una trascendencia en nosotros. El discurso de cada uno de ellos nos tiene que dejar un mensaje, tiene servir como hoja de ruta", indicó.

Posteriormente, valoró el estar todos juntos para compartir la visión de San Rafael, sin interponer los intereses partidarios. "Esa trascendencia política que es rescatar el aporte de todos, creo que tiene que ver con una necesidad de reivindicar la política como instrumento de transformación", finalizó.