Acto en homenaje a Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón

Se realizó un acto para recordar el aniversario del fallecimiento de los expresidentes Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. En el mismo estuvieron presentes autoridades nacionales, provinciales y departamentales y también militantes de los partidos Justicialista y Radical.

Durante el acto, se expresaron los concejales de ambos partidos. En principio, las palabras del edil Samuel Barcudi del Partido Justicialista fueron: "La verdad que más que reflexionar sobre un fallecimiento, es importante reflexionar y mantener vivo el legado que nos dejaron ambos líderes partidarios. Desde mi posición y desde el lugar, quisiera llamar a la reflexión desde el legado del General Juan Domingo Perón, que más que nunca se hace presente en este mundo convulsionado por una crisis, una guerra, por falta de energía, hambre, falta de empatía donde nos encontramos quizás hasta aislados en nuestros pequeños mundos y lugares. El General en su momento traía una frase que nos enseñó a todos que era decir para un argentino no hay nada mejor que otro argentino y en este sentido esta frase nos interpela a cruzar la grieta, a trabajar como ciudadanos codo a codo, independientemente de nuestras convicciones partidarias para que nuestra Argentina sea un lugar más digno, más hermoso y que podamos tener ciudadanos con mayor accesibilidad a bienes, recursos y a tener una vida más digna".

Por su parte, el concejal del Frente Cambia Mendoza Francisco Mondotte, expresó: "Recordar a Yrigoyen y a Perón y celebrar este acto para los que hemos nacido en democracia, se ha convertido casi en una sabia rutina del año a año de quienes participamos en la actividad pública, pero vale la pena poner en valor que hace varias décadas cuando este acto empezó a celebrarse y a conmemorarse, la democracia realmente estaba cuestionada por factores de poder muy centrales o puntualmente relevantes en la Argentina de entonces. Hoy tal vez la democracia no está en riesgo en términos institucionales, en términos de sistema, pero sí está en deuda con respecto a la función social que debemos cumplir y al sistema político como debiera dar respuesta a la realidad comunitaria y por esa ventana, es por la que muchas veces se cuelan quienes en el fondo cuestionan la estabilidad democrática de la Argentina, por eso creo que es fundamental que sigamos encontrándonos en este espacio".

Indicó que Hipólito Yrigoyen que es uno de los referentes máximos de su partido, tuvo tres momentos claves en donde él construyó justamente la democracia. "La primera en 1895 miren que paradoja, liderando una revolución, la revolución de una Argentina que crecía de la Argentina de las clases medias, de la Argentina de los hijos de los inmigrantes que se revelaban ante un sistema político que estaba reservado para las elites, encerrado solamente para aquellos que justamente concentraban todo el poder y que querían seguir administrando un país que aspiraba a ser verdaderamente democrático como si siguiera siendo un feudo", expuso.

El edil continuó en que algunos años después fue el primer presidente electo por voto secreto, obligatorio y universal y reconoció que universal solo de varones, porque el voto femenino llegó luego con el impulso particularmente relevante a nivel nacional de Eva Perón. "Pero sobre todo quiero poner en valor una actitud de Hipólito Yrigoyen. En 1932 estando él preso y destinado al ostracismo en la Isla Martín García, quienes lo habían derrocado y quienes ocupaban de facto el poder en Argentina le ofrecieron un indulto. No solamente no aceptó el indulto, sino que además desafió el poder de entonces solicitándole un juicio justo ofreciendo pruebas y pidiendo que la justicia interviniera. ¿Por qué marco estos 3 hechos de 1895, 1916 y 1932?, porque con estos hechos mostramos un Yrigoyen que construyó democracia, república y ciudadanía sobre todo".

Reflexionó que Yrigoyen en el año 16 y Perón en los años 40, fueron capaces de incluir a ciudadanos en una Argentina que estaba casi borrada del mapa, que no estaba reconocida institucionalmente. "Las clases medias en el 16, los sectores populares fruto de la industrialización y del crecimiento urbano en los años 40 con Perón. Lo que debemos preguntarnos hoy es, dónde están estas clases medias, en donde está el desafío de los humildes de los 40 y en dónde está el objetivo que debe tener la dirigencia política de hoy. Hacer estos actos simplemente para recordar, es hundirnos en la nostalgia, me parece que es hora de saltar las grietas que muchas veces parecen conceptuales, pero no lo son, terminan siendo muchas veces consignas. Pasemos a lo conceptual y cada uno desde nuestro lugar, con nuestras identidades, con nuestros paradigmas, con nuestros puntos de vista, hagamos realmente la Argentina que merecemos", cerró.

Por último, las palabras del concejal y actual Intendente Interino Paulo Campi, que en el comienzo se detuvo a acercar a los presentes el afectuoso saludo enviado por el intendente Emir Félix, quien prontamente se reincorporará a sus funciones.

"Hoy 1 de julio, conmemoramos el fallecimiento de Juan Domingo Perón y lo hacemos en conjunto aquí en este parque Hipólito Yrigoyen conmemorando también la muerte e Hipólito Yrigoyen un 3 de Julio. Indudablemente, Yrigoyen y Perón tuvieron muchísimas similitudes, ambos fueron hombres profundamente democráticos, tuvieron más de un periodo de gobierno, pensaron en una Argentina que enfrentaba a los poderosos y defendía los intereses de los más necesitados, ambos fueron víctimas de los poderosos siendo derrocados, Perón en el 55 e Yrigoyen en el 30", manifestó Campi.

Agregó que hoy la obligación es reivindicar a la política. "Ambos líderes fueron profundamente políticos y democráticos y defendieron a la política. Cuando la grieta nos quiere poner de un lado o de otro, cuando empiezan a aparecer los antipolítica que niegan que la política es la única herramienta de transformación, en esto también los he encontrado unidos y seguramente desde algún lugar nos estarán mirando y pidiendo justamente que entendamos y abracemos a la política y defendamos la política como herramienta de transformación. No podemos en este escenario pensar que la antipolítica nos va a traer las soluciones, las soluciones las tiene que traer la política. La política es la herramienta de transformación por excelencia y este es el desafío que tenemos que renovar en este tipo de actos", concluyó.

