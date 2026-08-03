Comienzan nuevos talleres municipales: cocina y tapicería

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael puso en marcha una nueva etapa de sus talleres gratuitos de cocina y tapicería, una propuesta que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad y los distritos con el objetivo de brindar herramientas de formación, fortalecer la economía familiar y generar oportunidades de salida laboral.

La cuarta edición de estos talleres comienza esta semana y se extenderá hasta fin de año. El taller de cocina se dicta en las sedes de Pausa y Encuentro. Los martes a las 14.30 en Saavedra 273, y los jueves -a la misma hora- Comandante Salas y San Luis.

Por su parte, el taller de tapicería inicia sus actividades en el Salón de Usos Múltiples de Pobre Diablo este martes 4 de agosto a las 14.30 y continuará con una modalidad itinerante que recorrerá diferentes sectores del departamento. El jueves 6 llegará al gremio municipal, de 15 a 18.

La capacitación incluye tapizado y reacondicionamiento de sillas, banquetas, respaldares de cama y otros elementos del hogar.

Los interesados pueden asistir directamente al lugar, día y horario de cada taller, donde se realiza la inscripción y se brinda información sobre el desarrollo de las actividades. Los cronogramas y sedes se encuentran publicados en las redes sociales oficiales de la Dirección de Cultura.

“La respuesta de los vecinos ha sido muy buena. Son propuestas que ayudan a la economía del hogar y también pueden convertirse en una salida laboral, por eso buscamos acercarlas a distintos puntos del departamento”, expresó Mónica López, coordinadora de los talleres de la Dirección de Cultura.

Todas las capacitaciones son totalmente gratuitas y forman parte de las políticas de promoción cultural y formación comunitaria que impulsa la Municipalidad de San Rafael.