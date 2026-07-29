El municipio instala nuevas luminarias en Vélez Sarsfield entre El Molino y Pobre Diablo

En el marco de la próxima rehabilitación del paso sobre el río Diamante en Pobre Diablo, el Municipio de San Rafael avanza con una importante obra de infraestructura destinada a mejorar la seguridad y la circulación en uno de los principales accesos al sur de la ciudad.

Cuadrillas de Electrotecnia comenzaron la instalación de nuevas luminarias sobre avenida Vélez Sarsfield, en el tramo comprendido entre el barrio El Molino y la intersección con Ruta Nacional 143.

La intervención abarca casi dos kilómetros de extensión y representa una importante inversión en equipamiento para reforzar la iluminación de un corredor de intenso tránsito, utilizado diariamente por automovilistas, camiones, colectivos y vecinos que se desplazan entre el centro de la ciudad, barrios del sur y diferentes distritos del departamento.

La incorporación del nuevo sistema lumínico permitirá optimizar la visibilidad durante la noche, mejorar las condiciones de seguridad vial y brindar mayor tranquilidad a quienes transitan por la zona.

Estas tareas se ejecutan de manera paralela a los trabajos finales para restablecer la circulación por el paso badén de Pobre Diablo, que quedó fuera de servicio tras la fuerte tormenta registrada a comienzos de este año y cuya habilitación se concretará en los próximos días.

Próximamente también se avanzará con obras de protección aluvional para reforzar el terraplén y minimizar el riesgo ante futuros eventos climáticos

PARTE DE UN GRAN CORREDOR

A esta obra se suma la reciente apertura del nuevo corredor vial sobre avenida El Libertador, entre Irene Curie y Vélez Sarsfield, una intervención estratégica impulsada por el Municipio para descomprimir el tránsito, mejorar la conectividad y agilizar la circulación hacia el sector sur del departamento.

Ese segmento (que incluye tramos de las avenidas El Libertador, Cantoni, Juan XXIII y Vélez Sarsfield) también fue iluminado con decenas de equipos led, en una importante inversión por parte de la comuna.