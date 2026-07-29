Impulsan la reactivación de un fideicomiso provincial para facilitar el acceso a conexiones domiciliarias de gas natural

Tras la puesta en funcionamiento del nuevo Gasoducto de San Rafael y la posibilidad de que miles de hogares del departamento accedan al suministro de gas natural, desde el Concejo Deliberante se presentó un proyecto por el cual se le solicita al Gobierno de Mendoza la reactivación de un fideicomiso destinado a financiar conexiones domiciliarias de gas natural para familias que no puedan afrontar el costo de esas obras.

La iniciativa apunta a acompañar con asistencia económica a quienes no cuenten con los fondos para concretar la conexión de sus viviendas.

La concejal Anabel Lucero destacó que: “se trata de una herramienta ya existente, cuya reactivación permitiría ampliar el alcance de una de las obras de infraestructura más importantes de la historia reciente de San Rafael”.

"El gasoducto ya es una realidad. Ahora el desafío es que la mayor cantidad posible de familias pueda acceder efectivamente al servicio", agregó.

De esta manera, trabajando de manera articulada entre el Municipio y la Provincia, se permitiría acompañar a aquellos vecinos que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el costo de las conexiones domiciliarias.

"La intención es que ninguna familia quede afuera por una cuestión económica. El gas natural mejora la calidad de vida, aporta seguridad, confort y representa un ahorro para los hogares. Por eso creemos que esta herramienta puede ser muy importante", señaló.

“Cuantos más hogares puedan conectarse, mayor será el impacto positivo que tendrá esta inversión para toda la comunidad", concluyó.