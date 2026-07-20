Toda la traza de la avenida Juan XXIII quedó iluminada con luminarias led

Durante el fin de semana las cuadrillas del área de Electrotecnia de la Municipalidad de San Rafael trabajaron en el recambio de luminarias led en la traza de la Avenida Juan XXIII, esta vez en el tramo desde Pedro Vargas a Balloffet.

Estos trabajos se suman a las tareas realizadas anteriormente en la misma arteria entre Vélez Sarsfield y Balloffet.

“Son un total de unos 80 equipos de 150 watts que permiten dejar todo el corredor iluminado. Se trata de una arteria muy importante, por la que circula mucho tránsito, especialmente carga pesada”, explicó el Director de Electrotecnia del Municipio, Jesús Dealecio.

La incorporación de equipos led permite una mejor iluminación, aportar a la seguridad y eficientizar el consumo de energía.

Es importante señalar que, en este sector del Sur de la Ciudad, la comuna también intervino con esta tecnología en arterias como El Libertador, Cantoni y Vélez Sarsfield.

De cara a lo que se viene, Dealecio anunció que: “estamos trabajando para reforzar el trazado de El Libertador entre Florida/Ruiz Daudet y Juan XXII, donde buscará optimizar el sistema lumínico”.